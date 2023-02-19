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Борис Игнатьев: «Категорически против натурализации. Что это даст России?»

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Зачем они нужны?

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получат российские паспорта весной 2023 года.

«Категорически против натурализации футболистов. Мнение формировалось не одним днем или вчера. Всегда придерживался одного: в российском футболе должны играть русские футболисты. Например, долгое время играл за сборную России армейский защитник Марио Фернандес, но потом он уехал к себе в Бразилию. Малком и Клаудиньо тоже уедут, они не станут здесь жить, но будут занимать чье-то место в сборной.

Нам нужно обращать внимание на своих воспитанников, которые способны поддержать престиж нашего футбола. Тем более сегодня. Что изменится, если Малком поиграет на клубном уровне и уедет? На его примере будут расти другие футболисты. Зачем играть за сборную? Нам сейчас это не нужно. Играть для Лиги чемпионов бразильские футболисты и так могут, а мы — нет. Не понимаю этого. Что это даст России? Дело в том, что они поиграют за нашу сборную, а потом обратно уедут к себе, а наш футболист будет играть за сборную Армении или еще где-то», — сказал Игнатьев.

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1 комментарий

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Dmitry_1986
А кто убивал российский футбол столько лет ради дырки под орден на пиджаке? Рынок диктует свои правила, и он сильнее всего искусственного, что ему насаждают старые деды, лишь бы остаться у кормушки. Только в жесткой конкуренции рождается сильный.Сначало лимитом все убили, результата от него более чем за 10 лет ровно ноль, а сейчас удивляются, что клубы начинают выкручиваться, потому что играть некому, кто хоть как то по мячу попадает хочет как Месси получать, а уровень держать команды нужно. Спасибо вам за лимит, низкий поклон и натурализация бразильцев это прямое следствие лимита
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