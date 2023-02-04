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Агент Барриоса рассказал о будущем своего клиента в «Зените»

Вильмар Барриос Вильмар Барриос
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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщил, что его клиент не покинет петербургский клуб до конца сезона. 

«Вильмар доиграет этот сезон за «Зенит». За другую команду выступать не будет», – приводит слова Поссо «Спорт-Экспресс». 

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Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Его переход из «Бока Хуниорс» обошелся петербуржцам в 15 млн евро (по данным Transfermarkt). В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел 20 матчей в составе петербургской команды, в которых отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. 

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 20 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года. В январе сообщалось об интересе к Барриосу со стороны турецкого «Бешикташа». 

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 42 очками. В ближайшем туре сине-бело-голубые примут на своем поле «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдет 4 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

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