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Чистяков объяснил, почему «Зенит» должен играть со «Спартаком» как можно чаще

Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил мнение, что петербургский клуб должен играть со «Спартаком» как можно чаще.

В нынешнем сезоне команда Сергея Семака четырежды играла против красно‑белых — в Суперкубке России (4:0), в РПЛ (2:1) и два раза в Кубке России (0:3, 0:0, 4:2 - по пенальти). В мае «Зенит» снова примет «Спартак» на своем поле в 26‑м туре РПЛ.

«Чем больше игр с ним, тем круче для фанатов», – заявил Чистяков в эфире «Матч ТВ».

29-летний футболист также прокомментировал ближайший матч против «Волги» в Кубке России.

«Готовимся именно к этому матчу. Он первый официальный, потом чемпионат. Сидит в голове именно первая игра с «Волгой». Будет минусовая температура, но нам не привыкать», – добавил Чистяков.

После 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. «Спартак» идет 2-м с 36 очками.

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