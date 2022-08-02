Родригао: «Когда счет 5:0 — это, конечно, особенно приятно»

Защитник сине-бело-голубых поделился эмоциями от крупной победы над «Локомотивом».

— Несколько слов о матче. Крупная победа, да еще и без пропущенных голов. Поделитесь эмоциями. — Думаю, вся команда счастлива тем матчем, который мы показали. И в первом тайме у нас были возможности забить. К сожалению, не удалось, но во втором тайме сделали всё как нужно. Действительно, не так много позволили создать у своих ворот, поэтому самое главное — победа. А когда счет 5:0 — это, конечно, особенно приятно. — У «Локомотива» было несколько опасных моментов, где они могли забить. Всё равно чувствовали контроль? — Думаю, что да. Мы с самого начала были уверены, что победа от нас не уйдет. Безусловно, соперник создавал моменты, это нормально, потому что игра длится 90 минут. Но мы в первую очередь тщательно работали над тем, чтобы позволить как можно меньше создать. Матч был домашний, хотелось не только победить, но и остаться без пропущенных голов. Что нам и удалось. — Один из голов «Зенита» пришел после вашей длинной передачи. Есть ли такая задача как можно чаще играть такими длинными передачами? — Конечно, наш главный тренер прорабатывает самые разные возможности и варианты для того, чтобы команда смогла отличиться. Одна из наших сильных сторон — игра в атаке, давление, игра за спину защитникам. Хорошо, что удалось в том моменте… Так сложилось, что я отдал передачу, Бакаев поборолся, выцарапал мяч, и дальше соорудили с Ваней гол. Это одна из возможностей, которую мы отрабатываем на тренировках в течение всей недели. Счастлив, что сумел поучаствовать в этой победе.

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