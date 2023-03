«Амкал» ехал в Германию ради матча с Кураньи и Ламом. Получил ужасное поле, обман со звездами и инсценировку убийства

Медиафутбол – чудесная изнанка глянцевого футбола. Только здесь случаются истории, которые редко встретишь в большом футболе: постиранные паспорта, забытая форма и безумные выезды.

Одна из самых забавных историй случилась с «Амкалом». В 2019-м команда Германа полетела в Германию ради матча против Кураньи, Лама и Фернандо Мейры. Спойлер: сыграть против звезд не получилось, а Герман с тех пор тщательно проверяет потенциальных партнеров.

Вспоминаем хронологию безумного трипа.

Детали выезда: выбирали между Германией и Азербайджаном, поездку проспонсировал adidas (закрыли 60 процентов расходов)

Переносимся в 2019-й.

«Амкал» и 2Drots – главные медиаклубы России. Пока не настала эра Медиалиги и соревновательного футбола, клубам приходилось что-то придумывать, чтобы регулярно давать аудитории контент. «Самураи» сфокусировались на челленджах, «Амкал» выбрал альтернативный путь – товарищеские матчи.

В 2019-м «Амкал» начал гонять по России и посетил Санкт-Петербург и Калининград. Через несколько месяцев Герман задумался о трипах в другие страны. Первым международным выездом стал Минск (про трэш от местных фанатов слышали даже за пределами медиафутбола), но Герман явно хотел большего.

Одним из вариантов был Азербайджан. Однако осенью Герману прилетело предложение из Германии от футбольной школы «Будущие Чемпионы». Оффер привлекательный: качественное натуральное поле и приглашенные звезды. Школа обещала выставить топ-состав с Кевином Кураньи, Филиппом Ламом, Фернандо Мейрой и Тимо Хильдебрандом (играл за «Валенсию» и «Шальке»).

Откуда у простой школы деньги на звезд? До конца не ясно, но организаторы во время переговоров называли Кураньи и остальных «друзьями школы».

Разумеется, «Амкал» согласился на Германию. Блогеры надеялись снять топовый контент и даже заручились поддержкой своего спонсора – adidas покрыл 60 процентов расходов на поездку, остальные 40 оплатил Герман.

Организаторы перенесли матч на день. Мотивировали убийством фаната на поле (очень похоже, что соврали)

Матч проходил в ноябре 2019-го в Штутгарте.

В прекрасном расположении духа игроки «Амкала» прилетели в Германию. Да-да, это был тот самый классический «Амкал», по которому многие тоскуют: играющий Герман, запарывающий моменты ПандаFX и даже приглашенный Жека Савин. Он уже играл за команду Германа (в 2018-м выходил против «Матч ТВ»), а в ноябре снимал большое видео про «Амкал» и заодно поехал с парнями в Германию. Накануне матча команда прогулялась по местному лесу. «Густой, как у меня на родине, в Сибири», – шутил кэп «Амкала» Сибскана. А Савин на фоне гор начал энергично двигать тазом. «Вот так нас Кураньи с Ламом», – шутил блогер.

Однако вскоре от хорошего настроения не осталось следа.

Первый тревожный звоночек случился в день матча. Организаторы объявили Герману о переносе. Причина неожиданная – на поле, где предстояло сыграть «Амкалу», произошло убийство. По словам оргов, там зарубились фанаты «Штутгарта» и «Динамо Дрезден». Итог – смерть одного из участников.

Организаторы предложили выбор – все же сыграть сегодня, либо перенести игру на завтра. «Амкал» единогласно проголосовал за игру в тот же день, но им перезвонили и объяснили, что местная полиция против.

Матч перенесли, но организаторы гарантировали, что все договоренности с приглашенными футболистами сохранены. И даже показали сообщения от Кураньи: он и три приглашенных звезды готовы подъехать завтра. Запомните это сообщение – позже мы о нем вспомним.

Уже тогда появились подозрения в нечестности школы. Голкипер и душа «Амкала» Федос приехал сразу в Штутгарт (остальная команда остановилась в деревне в пригороде). Он прогуливался по городу в день матча и не заметил около поля полицию. Никаких следов преступления, хотя организаторы утверждали, что вокруг все оцеплено.

«Амкал» жестко обманули: кошмарное поле, из звезд приехал только Кураньи, играть вышли тренеры школы

На следующий день команда Германа выдвинулась в Штутгарт на матч. Выход на поле – шок: вместо обещанного натурального газона – искусственный, причем посредственного качества.

На этом проблемы не закончились. Время матча приближалось, а Лама и остальных не было видно. На разминку выскочили лишь тренеры академии. «Амкал» до последнего надеялся, что их не обманут. А организаторы делали вид, что все ок и повторяли, что звезды подъедут к стартовому свистку. Перед игрой тренер «Амкала» Сергей Шаюнов зашел в раздевалку и передал информацию от организаторов: нужно выходить на поле, а звезды просто задерживаются в пробке. «Это же вранье», – отреагировал Федос.

Когда амкаловцы все-таки вышли, им сказали, что звезды приедут через полчаса. Против «Амкала» выскочили тренеры академии.

«Я расстроен! – негодовал Евгений Савин. – Гера, конечно, ни при чем. Если вы хотите пропиарить свою детскую школу, ну, организуйте хотя бы все. Куча убитого времени! Выйти против шестерых калек, они что, гонят, что ли?»

В круге перед стартовым свистком Денис Иванович Зубко (тренер «Амкала») сказал: «Надо загнать их за Можай. Чтобы никакой расслабленности не было, не важно, приедут легенды или не приедут – никто не знает. Забить им кошелку, чтобы они ноги свои не унесли. Давайте, один за всех и все за одного».

Как это часто бывает в медиафутболе, события перед матчем интереснее игры. Запомнилась странная работа арбитра: он почти не передвигался по полю и допустил много стычек между командами. Выяснилась еще одна забавная деталь: около поля собрались воспитанники местной школы – скамейка «Амкала» узнала, что школа запретила пацанам болеть за «Амкал», иначе у них будут проблемы. Во время первого тайма на бровке появился Кураньи в обычной одежде – он даже не собирался играть. Во втором тайме немец все же выскочил и оформил дубль.

Кстати, про Кураньи.

Помните сообщение якобы от Кевина, которое организаторы показывали «амкаловцам»? В нем форвард подтвердил свое участие и приезд остальных звезд. После матча защитник «Амкала» Алексей Гуркин спросил у немца, его ли это сообщения.

Оказалось, что скриншоты – фейк. Лишь после вопроса от Гуркина Кураньи понял, почему амкаловцы целый день спрашивали его про Лама, Хильдебранда и Мейру.

Вспоминаем матч Германии с игроками: Федос звал Кураньи пить пиво, немецкая школа подала в суд на капитана «Амкала»

Немецкое безумие – важная часть истории «Амкала». Увы, про него очень редко вспоминают. Мы поговорили с участниками тех событий и узнали детали, которые раньше оставались неизвестными.

Федор Маслов, голкипер «Амкала»

– Ты же прилетел в Штутгарт раньше команды?

– Я не прилетел туда. Я был уже как 2 недели в большом отпуске: в Риге, Исландии, Фарерских островах, Дании и потом несколько дней в Голландии. Оттуда на четырех поездах я приехал в Штутгарт. Это был, наверное, лучший отпуск в моей жизни.

– Когда появилась информация от Германа о переносе, ты сразу заподозрил вранье. Какие у тебя были первые мысли после новости от Германа?

– Мне кажется, что я пивка себе сразу заказал (смеется). Я сидел в пивнухе рядом со стадионом. А у нас матч должен был быть где-то рядом, а пацанов должны были на автобусе туда привезти. Я сидел и пил лимонады, я ж не буду перед матчем пить пиво. И когда я узнал, что матч переносится, я все-таки заказал пивка.

Действительно, прошла инфа какая-то об убитом фанате – первым делом я залез в твиттер, чтобы попробовать найти информацию об этом. Но я ничего не нашел и тут же заподозрил, что что-то не так. Но подумал, что может еще ничего не обновилось и парням передали информацию откуда-то изнутри.

– Ты специально пошел к полю проверить, есть ли там полиция?

– Я парням так и сказал, что я находился в непосредственной близости от стадиона, может быть, в 300-500 метрах. И там спокойно люди перемещались, ничего не было оцеплено – это меня тогда и удивило. Понимаешь, сложно было обвинять кого-то во вранье, ведь такая ситуация с фанатами действительно могла произойти просто в другом месте. Поэтому мыслей особо не было, что нас могут обманывать.

– Перенесемся в день матча. Была надежда, что звезды все-таки подъедут?

– Да не было никакой надежды. Выезд-то поэтому и организовывался – имя Лама было завлекающим, нам хотелось поиграть против таких звезд. Ну и мы думали, что они все-таки подъедут.

Я помню, что в день матча мы подъезжали к полю, и там было разбросано несколько полей, в основном естественных, хорошего качества. И было одно искусственное дерьмового качества, хуже, чем мы сейчас тренируемся в Москве. Мы не думали, что можем играть на таком поле – оказывается, что можем.

Да, даже когда не увидели звезд на разминке, все равно думали, что кто-нибудь приедет. Наверное, все-таки было какое-то разочарование, но в моменте мы вряд ли были прямо удручены. Понимали, что ну нет и нет, надо играть и выигрывать. Спустя время – конечно. Не даром же Гера выложил два ролика про этот матч.

– Кураньи все-таки доехал. Он планировал выйти на 5-10 минут, а в итоге отыграл весь тайм.

– Не знаю, был ли он в курсе про матч, может, его и звали изначально. Это мои догадки.

Помню, что когда я к нему подошел, он меня узнал, так как мы с ним виделись в Москве на Кубке Легенд. Стояли с ним, смеялись. Предполагаю, что ребята попросили его выскочить. А дальше уже, как это у спортсменов работает – выходишь на поле, а потом уходить уже и не хочется. Ну и Кураньи, мне кажется, достаточно молодой был – почему не побегать? Да, дерьмовое поле, но недаром же многие профики втихаря играют во дворах и ЛФЛ всяких.

Да и сыграть с такими трупаками, как тот «Амкал», думаю, он вполне мог себе позволить.

– А вы общались с Кураньи после матча?

– Нашел сейчас переписку с Кураньи в ноябре 2019-го, когда мы еще были в Германии: «Кевин, идем пить пиво! Ты готов? Let’s go to drink some beer! We are in Stuttgart!»

Он ответил, что у него сейчас встреча, и он должен забрать сына с футбола. А, вот, потом я ему уже после матча писал: «В какой день ты узнал о нашей игре впервые?»

Он мне на это ничего не ответил, но сообщение прочитал – возможно, что не хотел никого подставлять, либо подумал: Что до меня ########### какой-то ###.

– Кураньи в игре тогда смог тебя огорчить два раза: с игры и с пенальти.

– Да, помню один, что-то он мне в противоход дал. Конечно, это игрок сумасшедшего уровня, который должен был играть в сборной Германии, но не играл только из-за конфликта с Йоахимом Левом. Царил бы и там, очень сильный футбик.

– Германия – самый запоминающийся выезд «Амкала»?

– Слушай, запоминается много из того, что было в начале или в конце. Самым классным выездом я все-таки назову Калугу, хоть это и был выезд одним днем: утром сели в автобус, доехали, отыграли матч и вернулись. Но видимо там матч такой был (играли в сильную жару, закончили 4:4, в серии пенальти «Амкал» выиграл, а Федос взял два удара – Sports.ru).

Хотя в Германии, #####, тоже было клево. Мы там классно погуляли в последний вечер.

Герман Эль Класико, президент «Амкала»

– Ты общался с оргами после матча? Требовал объяснить, что происходит?

– Конечно. В моменте говорили, что кто-то задерживается, кто-то опаздывает и скоро будет. Когда к середине первого тайма на поле появился Кураньи – были мысли, что может правда Лам и другие задерживаются.

– Объясни, зачем вообще детской школе обманывать «Амкал»? В чем профит от матча с вами?

– Думаю, что на деле там действительно был вариант привезти всех этих звезд, ведь Кураньи же приехал. Просто нам подавалось так, что все обещанные футболисты – это «друзья школы». А на деле мы с Кевином после Кубка Легенд общались даже ближе, чем он с этой школой. Он нам и рассказал, что вообще не в курсе, что кого-то еще звали, и просто приехал подвигаться, не более. Наверное те, кто нас приглашал, были уверены, что они и футбиков смогут затащить на этот матч.

– У этой истории было продолжение? Ты общался с этой школой, требовал компенсацию?

– Насколько я в курсе, ребята из школы на нашего капитана [Андрея Сибскану] потом подали в суд за клевету. И ему просто без уведомлений прилетел штраф.

Опять же, у нас не было никаких бумаг и подтверждений, кроме переписок и созвонов. Не было опыта, поэтому было бы глупо пытаться получить компенсацию.

– История с обманом повлияла на твое отношение к выездам? Проще говоря, начал ли ты тщательнее проверять потенциальных соперников?

– Ну опыт, конечно. Теперь в 90 процентах это подписанные контракты на участие на тех или иных условиях. С прописанными штрафами и выплатами за невыполнение обещаний. Исключениями могут быть ситуации, когда мы устраиваем дружеские товарки.

Кстати, а что случилось со школой из Штутгарта?

Как дела у футбольной школы «Будущие Чемпионы»? Увы, это неизвестно.

Последняя активность в соцсетях академии была в декабре 2019 года, а сайт школы выдает сообщение, что находится в разработке.

Похоже, что пранк над «Амкалом» так и остался самым ярким событием в истории школы.