Бабин раскритиковал Маврина за матч «Амкал» – 2Drots и нарвался на хейт от игроков

Экс-главный тренер «Амкала» Юрий Бабин дал интервью после поражения в 1/4 финала Winline Медиалиги от 2Drots. Тренер раскритиковал игру «Амкала» и указал на ошибки тренерского штаба.

«Главную ошибку он [Василий Маврин] допустил до своего назначения. Было очень неправильно мешать работать тренеру. Когда я пришел, то еще не влился в медийную движуху. Естественно, я не знал всех ребят.

У меня был новый тренерский штаб, я старался с каждым сработаться и ни одного человека не поменял. Не говорю, что мне нужно было помогать, но как минимум хотя бы не мешать. Это была его главная ошибка, – заявил Бабин интернет-изданию Post News.

Далее Бабин очень много времени в интервью уделил разбору того, что все его тактические наработки не были использованы Мавриным, а команда играла по непривычной схеме. Еще он отметил большое количество привозов игроков «Амкала», которых, по его мнению, при нем не было.

Суммируя все слова Бабина, можно выделить основное – всю его работу перечеркнули и слишком много экспериментировали для матча такой важности и уровня. Некоторые игроки «Амкала» отреагировали на интервью бывшего тренера. Например, тренер-аналитик Финито заявил, что Бабин обманывает аудиторию:

«В первом же абзаце он говорит, что ни одного человека не поменял в тренерском штабе. Первые два матча в «Амкале» с ним работал ассистент Дима, отчества, к сожалению, не помню. Потом Дима пропал из команды, никто из ребят даже не понял, когда это случилось. Я вообще был в Турции в этот момент и нормально удивился, когда не обнаружил его в команде по возвращении. Видимо, по мнению Бабина, Дима в сделку не входил. Ну и второй момент, с которого нормально так удивиться можно, это тезис про новую схему «Амкала» на матч с 2Drots, к которой не привыкли игроки, вышедшие на незнакомых позициях. И плевать, что по 3-5-2 (5-3-2) «Амкал» играл еще весной против «Уфы», а также на МКС и в Кубке России. Оба матча в Кубке при этой схеме закончились победами, кстати, против «Зоркого» и «Твери». Нормальный же ресерч Юрий Вадимыч провел перед тем, как возглавить «Амкал», что не знал, как команда играла последние матчи до его прихода», – написал Финито в своем телеграм-канале «Финикланд». Защитник «Амкала» Бара предложил Бабину «не обманывать футбол»:

«Я на вашем месте смирился бы и попытался поменять что-то в жизни для дальнейшего. Хотя в вашем возрасте уже трудно переделаться. И да, не обманывайте футбол. Ваша прекрасная аналитика, (без шуток) подсчет пасов назад и поперек – это малая часть от культуры футбола. Есть еще психология и духовная составляющая, с чем у вас в принципе не очень обстояли дела. Хотя психологом вы себя считали, но это как-то самопровозглашено было», – написал Бара в своем телеграм-канале Joga Barita. Вернувшийся в «Амкал» форвард Алексей Гасилин вообще предложил отобрать у Бабина телефон:

«Пожалуйста, заберите телефон у Бабина, либо я пройдусь по нему очень жестко, есть и пруфы и так далее! Такой двуличный человек – не удивлюсь, если он больше всех рад проигрышу «Амкала», – заявил Гас в своем телеграм-канале GasGollDer Live. Экс-хавбек «Амкала» Кашай тоже жестко прошелся по Бабину, отмечая, что большую часть работы выполнял его ассистент Дима:

«Думаю, если Дима остался бы в «Амкале» – результаты были бы другие. Как я знаю, весь тренировочный процесс (конспекты тренировок) составлял и расписывал Дима. Чем занимался Физрук – не понятно, но одно я точно знаю – записывал голосовые сообщения (20 минут)», – написал Кашай в своем телеграм-канале Kashai.

И даже вечно позитивный экс-защитник «Амкала» Артем Нечаев, отвечая на слова Финито, написал в своем телеграм-канале «Нечай»: «Ко мне еще есть вопросы, почему я ворчал на Бабина?»

Напряжение между игроками и экс-главным тренером нарастает – ждем дальнейшего развития событий!