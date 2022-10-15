У Соболева претензии к регламенту Медиалиги. Он заявил, что наигрался, и ушел – но вернулся через 2 недели

«Сань, посмотри, что пацаны творят!» – с этих слов Георгия Джикии Александру Соболеву в июле 2022 года начался новый медиафутбольный клуб – «Бей Беги».

Увидеть настолько яркую пару персонажей из профессионального футбола во главе медийной команды было крайне необычно, поэтому огромный интерес был ожидаем. Джикия сразу обозначил, что втягивается в новый проект с большим энтузиазмом, но игре за «Спартак» хобби мешать не будет.

«Это интересно. Это набирает обороты. Хочется быть в этой тусовке. Хочется что-то организовывать, создавать. Все прекрасно понимают, что основная моя жизнь – «Спартак». Я максимально сфокусирован на нем, но когда у меня будет свободное время, я буду заниматься своим личным делом. Наша основная с Александром работа – «Спартак». А здесь мы пользуемся своим личным временем», – говорил Джикия «СЭ» в летом.

Соболев был максимально заряжен на бровке в 1-м туре МФЛ, но затем объявил, что наигрался – и ушел.

«Бей Беги» сразу взяли во второй сезон Winline Медиалиги. Соболев принимал участие в большинстве активностей своей команды, а в дебютном матче c «Родиной Медиа» был одним из сам активных на бровке: ругался, спорил с судьей, просил карточки для соперников. Но затем Александр внезапно перестал приезжать на матчи и тренировки, а чуть позже объявил, что наигрался и уходит: «Хочу сказать всем спасибо. Я наигрался в эту игру, в эту Медиалигу. Больше сказать нечего»

Пошли разговоры о дальнейших перспективах «Бей Беги» и будущем Джикии, однако Георгий все домыслы об уходе отверг: «Пока я здесь – команда будет!»

Соболев пропустил две игры, но затем прервал молчание

Две игры своей команды Соболев пропустил, команда пыталась вернуть его постером «Пропал дельфин». Спустя две недели после ухода Александр встретился с Джикией и президентом «Бей Беги» Ираклием Саная. На этом собрании нападающий «Спартака» рассказал, что у него одна серьезная претензия к лиге – по непрозрачности статуса медийных и профессиональных игроков.

Согласно регламенту МФЛ, в заявку на матч команды обязаны включать не менее 8 медийных футболиста, двое из которых должны быть на поле. Проблема в том, что термин «медийный футболист» достаточно размыт, поэтому нередко клубам удается продавливать этот статус для игроков с приличным футбольным бэкграундом, в том числе и на профессиональном уровне. «Было очень много моментов, которые мне не нравились и не нравятся. Я с Николаем (Осиповым, главой Медиалиги – Прим. Sports.ru) встречался раз 6-7. Бирюков – я даже не знаю, как он выглядит (речь об игроке «Родины Медиа» Кирилле Бирюкове – Прим. Sports.ru). Шамиль и Эльдар, руководители Basement, с Колей бились, чтобы Бирюков был не медийным, а просто не профессионалом. В итоге он переходит в «Родину Медиа» и через 3 дня становится медийным игроком. Мы бились за Ещенко – он должен был стать профессионалом. Мы еле-еле добились, чтобы у него был медийный статус. До ухода я делал все. На три моих последних голосовых сообщения Николай просто не ответил. Я устал от того, что всякие Бирюковы, Поликарповы и прочие – медийные. Тогда смысл от этой всей заявки? Нас ругали за то, что у нас нет медийныйх людей. Но в итоге у нас сейчас медийные те, кто действительно медийный, – Эльхан, Кожемяка, Сычев, Ещенко, Криш и Неймар. Шесть человек, это действительно медиафутболисты. Я просто устал от того, что нет конкретики – у всех она разная. Опять же, Бирюков считается медийным – кто это? Почему нет заявок каждой команды в открытом доступе? Да потому что они знают, что будут проблемы, знают, что там такой бардак в этих заявках – не поймешь кто медийный, а кто профик. Я тупо устал. Мне стало неинтересно. Причина ухода кроется только в этом. Я доволен нашей командой – доволен всем. Могу сказать правду: я написал Николаю, что если так все будет продолжаться, мы будем играть по своим правилам – если хотите, записывайте нам технические поражения 3:0, но мы будем играть так, как мы хотим».

Соболев все равно решил вернуться и пообещал присутствовать на всех матчах «Бей Беги»

Припомнив также Осипову невыполненное обещание провести матч «Амкал» – «Бей Беги» на «Открытие Банк Арене», Соболев тем не менее заявил, что возвращается в «Бей Беги», и пообещал посещать матчи.

Вернулся форвард «Спартака» уже в 5-м туре МФЛ с Tamo Junto. К сожалению для него, «Бей Беги» уступил со счетом 1:2 – Tamo Junto в концовке использовали правило бонусного мяча (эксперимент лиги) и вырвали победу. Это поражение Соболев пока не комментировал – по крайней мере не заявлял, что снова уходит.