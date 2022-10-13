Ненавидит ли Егоров «Амкал»? Дмитрий понравился подписчикам Германа и забивал 2Drots, но ушел после травмы – и создал свой клуб
На одной из недавних конференций Федос прямо спросил Дмитрия Егорова, ненавидит ли он «Амкал». Вопрос застал врасплох Дмитрия, ему даже пришлось записывать ролик, чтобы расставить все по местам.
Давайте вспомним, с чего все начиналось. Осторожно, текст может вызвать приятное чувство ностальгии.
В первом матче с «Амкалом» Егоров убежал один на один и закинул за шиворот Федосу
Летом 2019-го Егоров впервые вышел против «Амкала» в составе «Матч ТВ». Команда Дмитрия проиграла, но он забил потрясающий гол, перебросив все того же Федоса.
Затем Егоров участвовал в роликах игроков «Амкала», в том числе у Германа на челленджах. После этого подписчики босса «Амкала» проголосовали за его приглашение в команду.
Новичок классно вписался: регулярно играл, забивал в шоу-матчах и на МКС. Одним из важнейших стал его гол в ворота 2Drots в мае прошлого года.
Все перечеркнула жуткая травма. Операция и затянувшееся лечение привели к уходу из «Амкала» и созданию своей команды.
В конце 2021-го Егоров в игре с «Матч ТВ» получил тяжелейшую травму – разрыв крестообразных связок. Потребовалось незамедлительное лечение, в том числе нескольких операций за границей.
Дмитрий планировал как можно быстрее восстановиться и вернуться к выступлениям за «Амкал», однако из-за февральских событий лечение встало на паузу. Егоров не захотел долго простаивать без медиафутбола и ждать восстановления, поэтому нашел решение – основать клуб. 1 апреля 2022 года Егоров совместно с Райзеном объявил о создании собственной команды – «БроукБойз». Дмитрий стал ее президентом. Тренером позвали Ловчева (но буквально сразу же уволили), а в нападение – Сергея Давыдова. «Броуки» договорились о шоу-матче с «Амкалом». Состав на тот момент был едва сформирован, поэтому новый клуб Егорова уступил бывшему – 2:3.
Взаимодействие Дмитрия и «Амкала» после этого практически свелось на нет. «БроукБойз» вошли в Медиалигу, а «Амкал», продолжавший гастролировать и проводить шоу-матчи, в первом сезоне нового турнира не участвовал. Напряжение начало нарастать на МКС-2022. «Броуки» на турнире постоянно возмущались судейством, полагая, что руку к работе арбитров приложили Герман и «Амкал». Переломной стала игра «Амкала» и «Броуков» в 1/2 финала. Егоров буквально сошел с ума – орал матом, ругался с судьями, конфликтовал с игроками и администратором «Амкала» Фикусом. Спустя день Дмитрий выпустил ролик, в котором извинился за свое поведение и признал, что отчасти «сломал матч». Но отношения с «Амкалом» уже были испорчены.
Так ненавидит или нет?
Вот мы и подошли к вопросу Федора Маслова: «Ненавидишь ли ты «Амкал»?» В своем ролике Егоров объяснил, когда и из-за чего все пошло наперекосяк.
«В этот «Амкал» я бы вернуться не хотел – мой «Амкал» был в июне 2021 года. Ушли многие блогеры, которые были интересны. Сейчас таких еще меньше, смысла возвращаться я не вижу. Хотел бы я сыграть в каком-нибудь матче ветеранов «Амкала»? Конечно, да. Отношение к «Амкалу» у меня было самое прекрасное – мы друг для друга много сделали. За футбол я буду благодарен всегда, нельзя в себе убивать чувство благодарности. До полуфинала МКС отношение у меня было самое положительное. Единственный человек, с которым у меня случился конфликт, – это Фикус. После матча я столкнулся исключительно с хейтом. Возможно, я его заслужил, но друзей у меня там нет – может быть, чуть-чуть Форзяр, Федос и Леша Гасилин. Дружбы «Амкала» и «Броуков» – как на Кубке Rutube и до этого – больше не будет. Парни, с которыми я прекрасно общаюсь, знают, что к старому бренду «Амкала» я отношусь с большей теплотой, чем к тем людям, которые находятся там сейчас. Открытым противником «Амкала» я не стал – я просто стал независимым: могу как похвалить, так и покритиковать», – сказал Дмитрий в своем ролике. Во втором сезоне Winline Медиалиги «Амкал» и «БроукБойз» находятся в одной группе, и даже если у Егорова нет ненависти к «Амкалу», выиграть он определенно хочет. Сегодня у него будет такая возможность – «Амкал» и «Броуки» встречаются в 5-м экспериментальном туре.
Комментарии