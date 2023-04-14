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«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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Денис Романцов – о «Лиможе» Божидара Мальковича. 

15 апреля 1993-го, за 41 день до победы «Марселя» над «Миланом» в финале ЛЧ, в баскетбольной Евролиге тоже случился итало-французский финал – и «Бенеттон» Тони Кукоча внезапно уступил «Лиможу». 

Клубу, который даже не был действующим чемпионом страны. Клубу, который двумя годами ранее тренировал Александр Гомельский.

Капитан «Лиможа» провел детство в интернате и до 13 лет был гандболистом 

Один из лучших наших центровых 80-х Сергей Гришаев рассказывал мне: «Когда со «Спартаком» играли против «Лиможа», французы из-за советского дефицита не могли купить в Ленинграде черную икру. 

Защитник Ришар Дакури, с которым мы познакомились на ЧМ-86, просил меня помочь. И мы доставали икру не только для игроков «Лиможа», но и для французских болельщиков, которые тоже прилетали». 

Любитель черной икры Дакури попал в «Лимож» перед дебютом клуба в элитном дивизионе – в 1978-м. Сначала хотели другого легкого форварда, 31-летнего американца Барри Уайта, но тренер Жан-Франсуа Дюбрей настоял на юниоре из Лиона, который всего-то шестой год занимался баскетболом. 

Родился Дакури в Абиджане, в семье ивуарийца и француженки: «В 4 года я оказался во Франции с мамой и двумя сестрами: нас привезли на военную базу в пригороде Парижа, – вспоминал Ришар. – Из-за сложной политической ситуации в Кот-д’Ивуаре мать предпочла обезопасить нас. 

Раннее детство я провел в школе-интернате, где меня обзывали «шоколадкой». «А ты отвечай, что они белые как умывальники», – успокаивала мать. Она много работала, поэтому в отличие от одноклассников я не ездил на выходные домой. И привык к одиночеству.

Возможно, в спорт меня привели тоска по отцу и отсутствие друзей. Я хотел оказаться под властью сильных личностей и социализироваться. В итоге много всего перепробовал и в 13 лет с первого взгляда влюбился в баскетбол.

Правда, сначала с трудом контролировал шаги, потому что до этого занимался гандболом».

В 80-е «Лимож» дважды обыграл в финалах команду Дражена Петровича, а тренер наставлял игроков даже в душевой 

В 14 лет Дакури переехал с мамой в Лион и через пару лет достиг основы «Олимпика», где тренировался у Мориса Буфьера, чей брат Андре выиграл с «Виллербаном» пять чемпионатов Франции. 

В 1980-м Андре принял «Лимож» и дважды – в Падуе-1982 и Западном Берлине-1983 – взял Кубок Корача: оба раза превзошел в финале «Шибеник» Дражена Петровича. 

«Буфьер сыграл ключевую роль в наших победах, – отметил Дакури. – Он строгий тренер и особенно усердно работал с неограненными алмазами. Меня – просто не отпускал! 

Однажды после тренировки даже пошел со мной в душ и продолжил объяснять игровые моменты. А еще звонил среди ночи и говорил о тактике. Это было немного удушающе, но сформировало меня как баскетболиста». 

В первом финале Кубка Корача Ришар схватил пятый фол на 33-й минуте и ограничился 12 очками, а через год набрал даже больше Петровича (16 vs 12). В том же 1983-м «Лимож» впервые выиграл чемпионат Франции, а чуть раньше переехал в новую арену «Боблан». 

«Мы избавились от комплексов и доказали, что «Лимож» – европейский топ-клуб», – заявил 30-летний плеймейкер Жан-Мишель Сенегал (после его ухода в 1986-м капитаном стал Дакури).    

Сенегал слегка поторопился с выводом: в трех первых своих Кубках чемпионов «Лимож» если и проникал в топ-6 – финишировал последним. 

Первую победу Гомельского в «Лиможе» отмечали до трех ночи

Приход лучшего молодого тренера Франции Мишеля Гомеза и форварда Дона Коллинза, покинувшего НБА из-за наркозависимости, обеспечил клубу Кубок Кубков-1988 и выход в финал четырех Кубка чемпионов-1990, но там «Лимож» наткнулся на непобедимую «Югопластику» и утешился третьим местом. 

Дальше Гомез ушел во вторую команду Франции «По-Ортез», а в «Лиможе» к двенадцатому туру сезона-1990/91 сменилось три тренера. После Билла Свика и Оливье Вейра чемпионов страны возглавил Александр Гомельский, который после сеульского триумфа-1988 провалился в Тенерифе

Приезд мировой знаменитости организовал агент Дидье Роз, игравший за «Лимож» до 1984-го.  

«Я очень уважаю Гомельского – его жена испекла мне примерно три тонны блинов, – отметил Роз. – Привлечение тренера с таким именем казалось большой удачей, но он так и не донес до игроков свои мысли. 

Он немного говорил по-английски, но не понимал языка – и в силу своей гордости не хотел, чтобы это кто-то заметил. К тому же Гомельский был не в восторге от уровня игроков «Лиможа», а ведь он делал ставку на исключительный талант баскетболистов – не на систему. 

В «Лиможе» была хорошая команда, но не было Сабонисов».

Разыгрывающий «Лиможа» Андре Сарден добавил: «Гомельский был староват и недостаточно харизматичен: на первой тренировке постоянно доставал блокнот и уточнял, что делать дальше. 

Но он приятный, приветливый человек. Его первую победу мы отмечали до трех ночи. Гомельский пил виски, а я – водку». 

«Он походил не на баскетбольного тренера, а на учителя, – сообщил мощный форвард Стефан Островски. – Некоторые игроки не приняли его методы и работали над тем, чтобы Вейра снова стал главным».

После поражения от «Монпелье» в первом четвертьфинале Вейра сменил Гомельского и привел «Лимож» ко второму месту, но после четырнадцатого тура следующего сезона был уволен.

Малькович клялся, что никогда не будет работать во Франции, но «Лимож» предложил очень много денег 

1 января 1992-го на юго-запад Франции прибыл Божидар Малькович – тот самый, что выиграл два Кубка чемпионов с «Югопластикой», а потом проиграл ей финал-1991 в роли тренера «Барсы».

В том же сезоне Малькович выиграл чемпионат и Кубок Испании, но 22 ноября 1991-го (тоже после четырнадцатого тура!) ушел в отставку и позже обвинил своего предшественника Айто Гарсию, ставшего директором клуба, в ослаблении состава. 

«Он отговорил руководство от приобретения Тони Кукоча, который уже подписал с «Барсой» предварительный контракт, – жаловался Божидар в интервью «Арене Спорт». – Тогда я сказал, что хочу Жарко Паспаля, но Айто снова придумал какую-то нелепую отговорку. 

Дальше я взбунтовался – заявил, что буду играть юниорами. Недавно мой каталонский помощник Маноло Флорес сказал, что на клубном мероприятии фото состава-1990/91 рассмешило легенд «Барсы».

По договоренности с генменеджером «Чикаго» Джерри Краузе Малькович собирался в Америку для улучшения английского, но его планы нарушили боссы «Лиможа» Ксавье Попелье и Жан-Клод Биожу. 

«Я ненавидел Францию и не хотел туда, – признался Божидар. – Почему? Много лет назад «Лимож» приехал в Сплит с огромным райдером. Попросили, например, бутилированную воду, а ее не было в Югославии – мы пили из-под крана. 

Они хотели даже взять ключ от раздевалки в отель, будто мы собирались их ограбить. Короче, я поклялся, что никогда не буду работать во Франции. 

А потом, когда я готовился к отъезду в США, позвонил владелец «Лиможа» и сказал, что летит ко мне на частном самолете. «Все равно не подпишу с вами контракт, – сказал я. – Если хочешь просто погостить – пожалуйста». 

Но мне предложили столько денег! Втрое больше, чем в «Барсе»! Я не мог отказать – иначе дети меня бы не поняли. 

Вскоре я поразил французов, приехав в Лимож на «Опеле», облепленном снегом с грязью и набитом моими вещами из Барселоны. 

Лимож – прекрасный город для пенсионеров. За четыре года не помню ни одного дня без дождя. Там озеро, красивая природа, хорошие вино и коньяк, но в остальном – мало интересного. Делать игрокам было нечего, поэтому мы очень много тренировались. 

Посетив Лимож, Желько Обрадович ужаснулся: «Блин, Божа, как ты можешь тут жить?» 

В начале 90-х Дакури развелся и хотел завершить карьеру, но Малькович заново открыл для него баскетбол

Жизнь Мальковича на юго-западе Франции омрачала и кадровая текучка. Разрешалось иметь двух иностранцев, и если первый – экс-центровой «Денвера» Майкл Брукс – здорово играл и считался чуть ли не главной звездой лиги, то второй постоянно менялся. 

За несколько месяцев в «Лиможе» промелькнули Джон Фокс, Тони Костнер и Келли Трипучка – лишь к середине февраля 1992-го Малькович остановился на атакующем защитнике Тиме Леглере, который обеспечил первое место в регулярке и стал лучшим снайпером команды.  

В финале плей-офф «Лимож» уступил «По-Ортезу», но все равно попал в Евролигу – турнир реформировали и впервые допустили вторую команду из Франции.  

«Лимож» потерял Брукса, Леглера и еще несколько игроков, но капитана – Дакури – Малькович хотел оставить. Ему нравились трудолюбие, мощь и победный характер Ришара, который к тому же был ключевой фигурой в оборонительных схемах.

«Однажды меня позвали в школу, которую собирались назвать именем Дакури, потому что он, видите ли, надумал завершать карьеру, – вспоминал Малькович. – Переубедить его было очень трудно». 

«Начало девяностых – сложный период для меня, – объяснил Дакури. –  Я развелся с первой женой и устал от баскетбола. Стало скучно играть. Я не прогрессировал, а «Лимож» ничего не выигрывал».

И все же Малькович воодушевил Ришара, сказав: «Ты мне нужен. Мне еще есть, чему тебя научить».

«Я уже не получал удовольствия ни от тренировок, ни от игр, но Малькович – тренер, увенчанный титулами, о которых я всегда мечтал – открыл передо мной горизонты, – говорил Дакури. – Он оживил меня. В 33 года я постигал секреты югославской школы и заново открывал для себя баскетбол».

Перед Евролигой-1992/93 «Лимож» сменил клубные цвета 

Летом 1992-го «Лимож» обновил не только состав, но и цвета. Зеленая форма сменилась желтой – чтобы отличаться от «По-Ортеза» и на удачу: по мотивам побед «Югопластики», «Маккаби» и «Ариса».    

В новую форму «Лиможа» облачились центровой «Виллербана» Вилли Редден, тяжелый форвард «Шоле» Джим Бильба (за прыгучесть прозванный Батутом) и третий номер «Мюлуза» Джимми Веров.

Джим Бильба в финале Евролиги–1992/93

«Мать называла Бильба Джимми, а меня Джимбо, но для Мальковича мы оба были Джимами, – вспоминал Веров. – Когда он звал кого-то из нас, оборачивались оба».   

А главная пара новичков прибыла из Италии. 

Разыгрывающий золотой сборной Югославии Юре Здовц после восьми лет в «Олимпии» из Любляны растворился в болонском «Кнорре» Этторе Мессины – не смог сполна заменить Шугара Ричардсона и стал лишним после подписания Саши Даниловича. 

Но Малькович нуждался именно в таком первом номере – умном, трудолюбивом и полезном в защите.  

«О, мой Юрчек, – говорил Малькович. –  Он единственный, кого мне не хватало в «Югопластике». Увы, словенцы его не отпустили. И именно потому, что нам не удалось поработать в Сплите, я позвал его во Францию».

Здовц пригодился уже на летней предсезонке-1992, где игроки «Лиможа» несколько недель не видели мяча – только бегали и качались. Юре подавал пример не привыкшим так убиваться французам – как вкалывать и не жаловаться.

Осенью 1992-го Здовц на несколько недель выбыл из-за травмы, но его классно подменил арендованный у «Жироны» Душко Иванович, который в 1987-м под напором Мальковича передумал завершать карьеру и взял с «Югопластикой» два Кубка чемпионов.  

Лучшего игрока «Лиможа»-92/93 Малькович взял из второй итальянской лиги – Божа следил за ним три года

Косвенно связан с «Югопластикой» и главный новичок «Лиможа»-1992/93 Майкл Янг, в начале 80-х блиставший в университете Хьюстона с Дрекслером и Оладжьювоном.

«В 1989-м «Югопластика» провела несколько товарищеских матчей в Испании, и в игре с «Вальядолидом» меня потряс атакующий защитник-левша, – вспоминал Малькович. – Я ставил против него и маленьких, и больших – и они играли жестко, но он был неудержим и набрал где-то 35 очков. 

С тех пор я следил за ним. В 1992-м он стал свободным агентом [после двух сезонов в Реджо-ди-Калабрии с тренером Карло Рекалкати], и я попросил подписать его любой ценой».

Правда, Янг – далеко не Доминик Уилкинс, с которым Малькович выиграл Евролигу-1995/96. К 30 годам Майкл не провел в НБА и 50 матчей (пик – 4,9 очка за матч в «Клипперс»-89/90), а у Рекалкати играл во второй итальянской лиге. 

На фоне главных звезд других участников Евролиги-1992/93 (Кукоча, Сабониса, Даниловича, Левингстона да даже совсем еще молодого Мурешана из «По-Ортеза») Янг не выглядел гарантом успеха – наверное, для всех кроме Мальковича. 

«Майкл – выдающийся игрок, который на 100 % посвящал себя трем вещам: баскетболу, семье и рыбалке, – говорил Божидар. – Он представлял угрозу, как только переходил на чужую половину. И был не только отличным снайпером, но и помогал на подборах (5,1 за матч – лучший показатель в «Лиможе»-1992/93)». 

Сербский журналист Владимир Станкович с иронией замечал, что «Лимож» Мальковича – это команда, созданная для защиты и для передачи мяча Янгу.  

Майкл Янг в финале Евролиги–1992/93

«Защитная тактика была лучшим решением для нашего успеха в Евролиге, – уверен Ришар Дакури. – Нам не доставало габаритов, чтобы царить воздухе. Возможно, не хватало атакующих способностей, чтобы набирать 90 очков. Вот мы и опирались на наши возможности, мешая другим созидать. 

Мы доказали: набирая по 55-60 очков, можем превзойти любого. Не все помнят, но в чемпионате Франции меня не раз признавали лучшим защитником. И Малькович обострил эту составляющую моей игры».

«В моей «Югопластике» были Савич, Перасович и Наумоски, – напомнил Малькович, – теперь меня даже зовут на семинары по атакующему баскетболу. Но какие у меня были варианты с «Лиможем»? 

Я мог играть в открытый баскетбол, проигрывать и выглядеть хорошим парнем. А мог – на фундаменте мощной физподготовки – защищаться, применяя сдваивание (когда два игрока прессингуют одного соперника – Sports.ru), и побеждать. Я выбрал второй вариант».    

В 1/4 Евролиги «Лимож» вынес «Олимпиакос» – хозяина «Финала четырех» 

Групповой раунд «Лимож» закончил с лучшей защитой (63 очка за матч) и худшей атакой (68), став вторым после ПАОК Ивковича и опередив зажиточных итальянцев «Кнорр» со «Скаволини», а также финалиста последней Евролиги «Ховентут». 

В первом раунде плей-офф «Лимож» нарвался на хозяина Финала четырех – «Олимпиакос», оснащенный вторым снайпером Евролиги-1992/93 Жарко Паспалем и лучшим игроком NCAA-1986 Уолтером Берри, третьим по подборам в том турнире после Сабониса и Левингстона.

Сейчас Паспаль – заместитель Мальковича в Олимпийском комитете Сербии, а в конце 80-х он стал одним из первых европейцев в НБА. Но – не говорил по-английски (в школе учил русский) и бесил тренеров «Сан-Антонио» курением. 

«Меня отвели к русскому гипнотизеру, который оказался мошенником, – вспоминал Паспаль. – Мы встали вокруг пепельницы, как у священного тотема, и гипнотизер сказал: «Все, ты бросил». Выйдя от него, я снова закурил».

Покинув НБА, Паспаль стал вторым снайпером Евролиги-92/93 (отстал от Здравко Радуловича на 0,1 очка, но провел на 6 матчей больше) и обеспечил «Олимпиакосу» победу в первой, домашней, игре с «Лиможем».  

Дальше – два матча во Франции. В первом Паспаль снова набрал 27 очков (плюс 8 подборов – на один больше, чем в Пирее), но этого не хватило для победы. 

В решающем матче Жарко быстро нахватал четыре фола, сыграв только 23 минуты, и на последних секундах Здовц остановил «Олимпиакос» на пути к домашнему Финалу четырех (пирейцы могли попасть в топ-4 впервые в истории). 

«В «Боблане» была невероятная атмосфера, – вспоминал Дакури. – Я впервые получил такую эмоциональную подпитку. 9 тысяч болельщиков помогли нам совершить чудо».

Малькович назвал «Лимож» командой горняков и спрогнозировал финал «Реал» – ПАОК 

Перед вылетом на Финал четырех в Грецию Малькович ошеломил игроков расслабленностью и оптимизмом: «Эти матчи будут менее тяжелыми, чем наши тренировки, так что просто кайфуйте».

Центровой Франк Бютте вспоминал: «Мы не хотели быть статистами. Разговоры о том, что само попадание в Финал четырех – большой успех, нам дико надоели. 

Мы полетели в Афины с женами и болельщиками, но по прибытии отделились и жили в маленьком отеле». 

«Журналисты называли «Лимож» командой стариков, а 150 болельщиков, прилетевших с нами, больше хотели увидеть Акрополь, чем наши матчи», – добавил Малькович.

На пресс-конференции перед полуфиналом с «Реалом» он напустил туману. 

- Это ваш четвертый «Финал четырех». 

– Мог бы быть пятый, если бы я продолжил работу с «Барсой» в прошлом сезоне. Думаю, каталонцы ошиблись, отпустив меня.

- Попадание в топ-4 с «Лиможем» – месть «Барсе»?  

– Это не месть, а успех. Попасть сюда было очень непросто. У нас нет звезд вроде Сабониса. Нам вообще не хватает больших – еще одного центрового и тяжелого форварда. Я бы назвал «Лимож» командой горняков.

- На что вы рассчитываете в игре с «Реалом»?  

– Мы не фавориты, соперник сильнее. У «Реала» очень сбалансированный состав и почти нет слабых мест. Хочу, чтобы мои баскетболисты играли без комплексов, в свой баскетбол. 

Наша цель – оставить о себе хорошее впечатление и заставить «Реал» помучиться. 

- Каковы ваши шансы?

– От 15 до 20 процентов. 

- Кто победит во втором полуфинале?

– Думаю, в финал выйдут «Реал» и ПАОК. 

Малькович до утра думал, кому поручить опеку Кукоча, и советовался с тренером футбольного «Панатинаикоса» 

Следующим вечером «Лимож» победил 62:52, и Сабонис грустно признал: «Мы играли как дураки». А Малькович заявил: «Из пяти матчей мы выиграли бы у «Реала» один – и он случился сегодня».

Обозреватель El País Луис Гомес добавил: «Малькович изолировал Сабониса. Получая мяч, тот оказывался в очень неудобном положении. Французы мигом окружали Арвидаса и мешали ему в восемь рук. Сабонис редко сталкивался с такой чудовищной опекой».  

«[Второй тренер] Дидье Доббель отлично поработал с видео, и мы прекрасно знали все схемы «Реала», – говорил Франк Бютте. – Понимали, куда давить, чтобы не дать им сыграть в свой баскетбол. 

Мы с [тяжелым форвардом] Марком М’Баиа отвечали за Сабониса. Из-за проблем с коленями ему требовалось время, чтобы обрести равновесие, и в этот момент нужно было толкать, беспокоить его. Он бесился, что не мог нормально принять мяч, а мы продолжали досаждать ему».

Ришар Дакури, ставший с 14 очками третьим снайпером матча, добавил: «Для меня игра с «Реалом» – самое яркое событие Финала четырех. Мадридский клуб казался чем-то величественным и недостижимым. Но мы обыграли его и поняли: невозможное – возможно. 

Против «Олимпиакоса» в четвертьфинале мы играли с боязнью, но перед «Реалом» Малькович избавил нас от всякого давления».  

В финале Мальковичу предстояло найти управу на старого знакомого – лидера «Бенеттона» Тони Кукоча, который еще не проигрывал в Финалах четырех и после скудетто-1992 рассчитывал уехать в «Чикаго» победителем Евролиги. 

«Перед финалом я не мог заснуть и почти всю ночь болтал с [боснийским тренером ФК «Панатинаикос»] Ивицей Осимом, – вспоминал Малькович. – Мы говорили в том числе о том, кому доверить опеку Кукоча. 

Я очень переживал из-за этого и только под утро решил поручить его Здовцу: он хорошо знал Тони по сборной и пользовался уважением у судей».

Утром Малькович устроил команде расслабляющую прогулку, а перед игрой напутствовал: «Играйте, как привыкли». 

Вот только антураж был не больно-то привычен. Греческие болельщики покинули пирейскую арену после победы ПАОКа над «Реалом» в игре за третье место (сказалась и обида на судейство полуфинала с «Бенеттоном»), поэтому финал проходил при полупустых трибунах. 

Зато по France 2 матч смотрело 5 миллионов человек: Франция никогда еще не выигрывала главный европейский турнир в командных видах спорта.

Тренер «Бенеттона» назвал победу «Лиможа» триумфом антибаскетбола. Ответ Мальковича сорвал аплодисменты  

У Кукоча не ладилась игра в первой половине, но и Янг много мазал – к перерыву «Лимож» уступал 22:28. Преимущество «Бенеттона» обеспечили 15 очков атакующего защитника Терри Тигла, пришедшего в 1992-м из «Лейкерс» на смену Винни Дель Негро.  

Во второй половине его сковал Джимми Веров, но для победы требовалось еще и взбодрить своего американца.

«В раздевалке Божа сказал Янгу: «Не переживай, все будет хорошо», – вспоминал центровой Бютте. – Мы понимали, что отставание несущественно и во второй половине важно выключить [центрового «Бенеттона» Стефано] Рускони. 

Мы мешали ему идти, куда он хотел, помогли немного взбеситься, а потом Янг снова начал попадать».    

На 32-й минуте Майкл вывел «Лимож» вперед, а в конце, при счете 57:55 в пользу «Лиможа», разыгрывающий Фредерик Форт перехватил мяч у Кукоча, растоптав шансы «Бенеттона» на победу. 

«У итальянцев было много денег и более сильные игроки, но мы победили, – говорил Малькович. – Кукоч в раздевалке плакал как ребенок. Я сказал ему: «Чувак, в 1991-м ты обыграл меня в финале, и я не плакал». После этого Тони подарил полный комплект своей формы моей дочери Марине. 

Затем появился Лучано Бенеттон. Годом ранее он хотел подписать меня, но я отказался. Он сказал своим: «Выше головы. Кто-то должен был проиграть, ничего страшного. Вы получите премиальные за этот матч». 

Потом мы покурили с [тренером «Бенеттона»] Перо Сканси и пошли на пресс-конференцию. По пути он предупредил: «Божа, мне придется заявить кое-что в свою защиту. Я скажу, что твой баскетбол уродлив». – «Хорошо, не волнуйся». 

«Сегодня баскетбол умер, – провозгласил Сканси. – Мы увидели триумф антибаскетбола». – «Пусть мой друг Перо даст мне Кукоча и возьмет любого баскетболиста «Лиможа» – тогда посмотрим, кто играет в антибаскетбол», – парировал Малькович и сорвал аплодисменты. 

А потом – в аэропорту – снова встретил игроков «Бенеттона» и увидел, что Кукоч все еще плачет.  

Через 10 лет после триумфа в Евролиге «Лимож» обанкротился 

Назавтра Малькович переключил команду в режим подготовки к французскому плей-офф (вскоре «Лимож» в восьмой раз стал чемпионом), а через два дня после игры с «Бенеттоном» – на празднике в честь победы – познакомился с мэром Парижа Жаком Шираком.  

«Фактически он начал предвыборную президентскую кампанию из моего кабинета – и победил, – хвастался Малькович. – Он узнал из моего интервью, что я люблю запеченную телячью голову и сказал, что Коррез, откуда он родом, славится этим блюдом. 

Когда меня звали в Испанию, Ширак говорил: «Мсье Малькович, не уезжайте. Я каждый месяц буду угощать вас телячьей головой». 

Через два года Малькович снова вывел «Лимож» в Финал четырех, но проиграл там «Реалу» с «Панатинаикосом», а потом и «По-Ортезу» во французском полуфинале – «Лимож» не попал в следующую Евролигу и резко сократил бюджет, потеряв Мальковича с Янгом, а потом и Дакури. 

В 2000-м «Лимож» с будущим цээсковцем Маркусом Брауном и тренером Душко Ивановичем превзошел в финале Кубка Корача «Уникаху» Мальковича, а заодно выиграл чемпионат Франции, но вместо Евролиги – из-за финансовых нарушений – улетел во второй дивизион.  

Через десять лет после триумфа в Пирее «Лимож» обанкротился, но вскоре его возродил автор важнейшего перехвата в истории французского баскетбола – Фредерик Форт. Он стал президентом клуба и не только вернул его в элитный дивизион, но и снова сделал чемпионом – в 2014 и 2015 годах.  

31 декабря 2017-го, за несколько часов до Нового года, 47-летний Форт умер от сердечного приступа. 

В одном из последних интервью он говорил, смеясь: «Историю победы «Лиможа» в Евролиге-1993 надо преподавать во всех школах. Кукоч и Сабонис – великие игроки. А мы не просто конкурировали с ними. Мы их обыгрывали».  

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Фотоwww.limogescsp.com

2 комментария

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дронреш
Спасибо за рассказ интересный и познавательный
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Einfach Safari
Если после материала стоит имя автора Денис Романцов, то это как знак качества... плюс можно ставить не читая)
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