Серия «Эдмонтона» и «Далласа» – качели. Очередной камбэк с 0:2 и бросок в клюшку на ленточке

Будет минимум шесть матчей.

Четвертый матч «Ойлерс» и «Старс» (5:2, 2-2 в серии) опять не обошелся без закрученного сюжета. «Даллас» мощно начал эту встречу, но «Эдмонтон» уже к концу первого периода отыгрался с 0:2. Это уже третья встреча команд, в которой одна из них выравнивает положение с -2. В первом и третьем матчах это делали «Старс», а теперь подключились «Ойлерс».

Аномальный старт «Далласа» – две шайбы с четырех бросков

Совсем недавно мы отсыпали комплиментов 21-летнему нападающему «Старс» Уайтту Джонстону, который зажигает в сезоне-2023/24. Именно он на первой минуте игры прошил Стюарта Скиннера, забросив девятую шайбу в плей-офф.

Джонстон уже идет третьим в списке снайперов. Чем еще удивит этот парень?

Финн Эса Линделль через 4,5 минуты забросил вторую шайбу, вроде бы поставив «Эдмонтон» совсем в трудное положение. Это был всего четвертый бросок в створ. Удивительно, что после такого старта главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух не поменял Скиннера – одного из худших вратарей текущего Кубка Стэнли по проценту отраженных бросков (88,7%).

«Мы вели 2:0, получили тот старт, который хотели, но я не думаю, что у нас все ребята играли на высоком уровне, – сказал тренер «Старс» Питер Дебур. – Остальную часть игры они были лучшей командой».

«Эдмонтон» выиграл матч за 51 секунду: победный гол – в меньшинстве

Ключевой момент игры случился во втором периоде при равном счете, когда нападающий «Эдмонтона» Дерек Райан получил две минуты штрафа. «Даллас» закрепился в зоне хозяев, но потерял шайбу. Коннор Браун рванул с ней в чужую зону, выдав точный пас на Маттиаса Янмарка-Нюлена.

За оставшееся время большинства «Даллас» снова ничего не создал – закончил отрезок всего с одним броском в створ. Райан уже вышел на лед, а «Ойлерс» опять поймали «Старс» на ошибке в средней зоне. Получился выход 2-в-1 и гол Леона Драйзайтля. Между шайбами прошла всего 51 секунда.

Для немца это вдвойне важный гол: в полуфинале с «Далласом» прервалась его 13-матчевая серия с набранными очками. В предыдущих двух играх против «Старс» он вообще ничего не набирал. Леон забросил только в первом матче, а в остальных канадцы как раз проиграли. Получается, секрет успеха – шайбы Драйзайтля.

Драйзайтль идет вторым снайпером Кубка Стэнли с 10 голами. Второй плей-офф подряд немец забрасывает 10+ шайб. Это пятый действующий хоккеист с таким достижением – ранее оно покорилось Брэйдену Пойнту, Джейку Генцелу, Никите Кучерову и Евгению Малкину.

Леон делился впечатлениями: «Я думаю, что мы были немного сонными в начале первого периода. Но мы нашли силы, немного отодвинули игру, начали играть в свой хоккей. Здорово, что мы остались свежими против непростой команды, играя таким образом».

Любопытно, что в этом матче победный гол забит в меньшинстве. Хотя в текущем плей-офф «Эдмонтон» вторая команда лиги по проценту реализации большинства – 32,6%, но у «Ойлерс» в четвертом матче была всего одна попытка, «Даллас» отыграл дисциплинированно.

Эттинджер – герой серии у «Старс». Даже его инвентарь заряжен на спасения

Вратарь «Далласа» формально провел один из худших матчей в текущем плей-офф. Он пропустил четыре шайбы, сделал 24 сэйва и закончил с 85,7% отраженных бросков. Несмотря на неудачную игру, Эттинджер запомнился одним спасением. Хотя сложно сказать, его ли это вообще спасение.

В конце первого периода (счет был 2:2) «Эдмонтон» играл в большинстве. Из-за заварушки на пятаке Эттинджер потерял клюшку, которая лежала за ним на ленточке ворот. Хоккеисты «Ойлерс» вывели Макдэвида на пустой угол, а он подправил шайбу в пустые ворота. Она катилась по льду, попала в ту самую лежащую клюшку и отскочила.

Макдэвид даже отпраздновал гол, но преждевременно. В итоге канадец остался без заброшенных шайб в этом матче, хотя сделал три ассиста.

Эттинджер остается единственным голкипером текущего плей-офф, который провел 17 матчей. Он делит первое место с Сергеем Бобровским и Игорем Шестеркиным по числу побед (10), а также входит в топ-3 по коэффициенту надежности среди тех, кто выходил хотя бы на 10 матчей в этом Кубке Стэнли – 2.20.

В серии сформировался равный счет 2-2. Теперь нас ждет как минимум шесть матчей в обоих финалах конференций. Это всего седьмой такой случай в НХЛ за последние 20 лет.

Фото: AP Photo /Jason Franson/The Canadian Press