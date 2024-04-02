«Для меня это нож в спину». Кравец наконец-то заговорил после увольнения – вот его ответ «Авангарду»

Эмоции и обида.

«Авангард» уволил Михаила Кравца с поста главного тренера по ходу второго раунда плей-офф. «Локомотив» дважды выиграл в Омске, но особенно болезненным стало второе поражение – 0:7. Исполняющим обязанности назначили тренера вратарей Сергея Звягина. С ним клуб довел серию до седьмого матча, но в решающей игре «Авангард» все-таки уступил 0:2 и вылетел.

Генеральный менеджер « Авангарда» Антон Курьянов объяснял неожиданное увольнение Кравца так: «Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда». Решение может показаться эмоциональным, но были взвешены все за и против. Интересы команды – превыше всего».

При этом сам Кравец претензий к клубу не имел . Сразу после увольнения он дал несколько мини-интервью, где больше сожалел об упущенном шансе. Оказалось, Кравец выжидал. 1 апреля вышло сразу два больших интервью экс-тренера «Авангарда» для «Матч ТВ» и «Чемпионата» .

Мы взяли самое важное из них и разделили по темам.

Кравец раскритиковал руководство «Авангарда» и прошелся по Звягину

● Увольнение: «Про руководство я вообще не говорю. Они приняли свое решение о моей отставке. Не могу сказать, почему они к нему пришли и как. У меня с руководством все было хорошо».

«Я был очень расстроен. Очень переживал из-за того, что не получил шанс исправить ситуацию. Как бы описать произошедшее… Для меня это нож в спину».

«В прошлом сезоне после первой игры серии с «Сибирью» (1:2 ОТ в Омске) меня тоже хотели выгнать. За меня вступился генеральный менеджер Рашид Хабибулин, и мы в итоге добрались до бронзовых медалей».

● Звягин: «Клуб проиграл серию второго раунда. А год назад мы дошли до третьего раунда, где уступили «Ак Барсу». И после бронзовых медалей меня даже брать не хотели. Удивлен я теперь или нет? Вот и подумайте. Это право «Авангарда». Значит, они доверяют Звягину. Или сегодня есть вера, а завтра – нет, как сезон пойдет. Если дали контракт, значит, в этом тренере видят перспективу. Просто, может, надо было в сентябре его назначать? Раз такой бриллиант был у них в раздевалке, и ему не давали шанса».

«Мы и пропустили много (181). Но здесь есть вопросы к тренеру по вратарям. Хотя об этом никто не говорит».

«Для меня это показуха [поведение Звягина]. А как же слова Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть? Я никогда никого не просил наводить на себя камеру и показывать свои эмоции. Я всегда был честен и откровенен. Как я реагировал, то и происходило со мной на скамейке, чем я жил и как я переживал за игру».

«Сам переход на прежнюю систему, когда Сергей Евгеньевич (Звягин) звонил Бобу Хартли, с ним советовался… Ребята, давайте, может, вы сами что-то сделаете? В конспектах Хартли, может, что-то поменять?»

● Атмосфера внутри команды: «У нас все было по-честному. Они [игроки] приходили ко мне, мы говорили глаза в глаза. Бредовых ситуаций, когда рулили игроки, у нас не было. Хотя вот удивило интервью Дамира Шарипзянова, когда он сказал, что мы почему-то перестали играть по системе Боба Хартли».

● Результаты команды при нем: «Я команду в прошлом году с 10-го места поднял. И мы вышли в финал конференции. И в этом году не навязывался – меня отпустили сначала, а потом предложили [продлить контракт]. И мы снова создали команду! И снова эта команда показала самый хороший результат. 43 победы, 200 голов забила. Обыграла СКА, ЦСКА дважды».

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«Если объяснять на профессиональном языке, то я в этом сезоне ставил схему «1+1+3». По такой схеме в НХЛ играют, например, «Тампа-Бэй», «Детройт», «Аризона»… То есть многие команды придерживаются этой системы. Мы ее тоже начали прививать. И она приносила успех, особенно в домашних матчах».

«Мы обыграли «Магнитку», мы победили СКА. Выдали серию из 10 побед подряд. И все молчали, когда мы выигрывали».

«Сколько очков в этом чемпионате набрал Дамир Шарипзянов? У него 53, хотя он раньше больше 19 не набирал. Чем моя система-то плохая для него? Не моя лично, а мировая система, по которой играют передовые клубы. Буше набрал 78 очков, Ткачев – 75, Спунер – 61… И не только первое звено выстрелило. Мартынов, Игумнов, все прибавили. Где раньше играл Чмыхов? Все ребята вышли на новый уровень».

Почему так жестко и о чем говорит Кравец? Раскрываем контекст

Часть про увольнение вряд ли кому-то покажется необычной – любому тренеру обидно после отставки. Тут важен контекст – похоже, Кравец весь период работы главным в «Авангарде» был запасным вариантом и не имел права на ошибку. Кстати, серию с новосибирцами команда в итоге выиграла 4-1.

Даже после бронзовых медалей прошлого сезона Кравец мог уйти. Руководство «Авангарда» вело переговоры о возвращении Боба Хартли, а тот отказывался под разными предлогами. Хотя некоторые СМИ уже называли зарплату тренера в клубе и игроков, которых руководство подбирает под него. Когда Хартли окончательно отказался, вспомнили про запасной вариант. Хотя у Кравца уже лежало предложение от «Куньлуня» – об этом он тоже сказал в интервью.

Сергей Звягин работает в «Авангарде» гораздо дольше Кравца. Тренер вратарей пришел в 2018 году (второй только в 2022-м) и пережил в клубе несколько специалистов. Звягин выигрывал Кубок Гагарина с Бобом Хартли, проваливался с Дмитрием Рябыкиным, а затем остался и в штабе у Кравца. До Омска он отработал на этой же должности год в «Барысе» и четыре сезона в «Металлурге».

Поражает, насколько быстро Звягин лишился приставки и.о. и получил аж двухлетний контракт. Михаил Кравец после увольнения Дмитрия Рябыкина месяц исполнял обязанности – лишь потом полностью стал главным. Его преемник возглавил штаб после пяти игр в плей-офф, из которых он выиграл только три, а саму серию не спас.

Одна из главных претензий к Кравцу – отход от схемы Хартли «1–2–2» к «1–1–3» в этом сезоне. Даже ходили слухи , что руководство во время плей-офф устраивало собрание, на котором просило тренера поменять схему, а тот молча встал и вышел. Сам Кравец это отрицает. А вот Звягин, наоборот, сторонник канадской системы и даже созванивался с ее создателем, чем и недоволен Кравец в интервью.

За Шарипзянова экс-тренер зацепился тоже не просто так. За пару дней до выхода интервью Кравца, капитан омичей рассказывал , что рад возвращению к системе Хартли, и не понимал, почему по его схеме не играли весь сезон. Этим же восторгался Николай Прохоркин перед седьмым матчем серии.

Кравец уже обижался на другой бывший клуб

Остается только догадываться, почему экс-тренер «Авангарда» сразу не рассказал то, что думает. Возможно, не хотел вносить дополнительную смуту в команду, у которой продолжался плей-офф, пусть уже без него.

Но что точно делает Михаил Кравец, так это долго хранит в себе обиду. В прошлом сезоне после победы 4:1 над «Амуром» тренер выдал такую речь в раздевалке: «Всех с победой. Спасибо. В принципе, для меня это была тоже очень принципиальная игра: немножко там [в «Амуре»] мне поднасрали в душу. Но спасибо вам, что вы им ######## [вколотили] четыре гола».

Кравец возглавлял «Амур» в сезоне-2021/22, который завершился досрочно из-за пандемии COVID-19 и паузы на Олимпиаду. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков и «Амуру» не хватило всего двух баллов до попадания в решающую стадию Кубка Гагарина.

Сложно сказать, кто именно оставил неприятные впечатления у тренера о Дальнем Востоке, ведь он сам мог на пресс-конференции предъявить претензии к конкретному игроку. Например, в декабре после проигранного матча «Нефтехимику» (4:5, ОТ) был недоволен защитником Валерием Васильевым: «Перед игрой я сказал ребятам, что самое главное – это дисциплина, которая через работу приводит к успеху. В целом команда действовала правильно в первых двух периодах. Да и в третьем тоже. Кроме одного человека, который получил «5+20».

Похоже, и в систему СКА тренер не особо хочет возвращаться, хотя проработал там восемь лет. В 2019 году он так ответил на вопрос о желании вернуться в Петербург: «Если и появляются такие мысли, то я прошу, чтобы они уходили. Мешают. Знаете, говорят, у человека есть с одной стороны ангел, а с другой – черт. И этот черт порой залезает под кожу. Но ангел всегда помогает. Говорит: «Где дали, там и работай».

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Где же он окажется после таких разгромных интервью?

Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко, Александр Кряжев, Владимир Федоренко; hc-avto.ru