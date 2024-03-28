У Кучерова – 124 очка! Лидер гонки бомбардиров НХЛ, ему ассистировал даже Василевский

Репетиция плей-офф?

«Тампа» принимала «Бостон» (3:1), и этот матч определял много важных деталей. «Лайтнинг» находятся в зоне уайлд-кард, но еще претендуют на тройку лучших, чтобы не играть с победителем дивизиона. «Бостон» в борьбе за Президентский кубок или хотя бы за победу в Восточной конференции. А если до конца регулярки команды останутся там же, то выходят друг на друга в плей-офф, так что в среду была маленькая репетиция большой зарубы.

Были и индивидуальные интриги – Кучеров борется за «Арт Росс Трофи» с Нэтаном Маккинноном, и перед игрой с «Брюинс» у обоих было по 123 очка. К тому же Никита шел на личные рекорды по голам и очкам за сезон.

Кучеров и Василевский организовали третью шайбу

До самого конца игры Кучеров не отметился в протоколе результативными действиями, хотя именно от него их ждали больше всего. Но даже без его участия «Тампа» превосходила соперника – после двух периодов вела 2:1, перебросав в створ 21:17.

Кучеров отличился только на последней минуте – выждал на синей линии, догнал шайбу за воротами и без сопротивления забросил в пустые.

Это 42-й гол для Никиты – он обновил личный рекорд по заброшенным шайбам в регулярке, и еще может его улучшить.

Теперь у Кучерова 124 очка – он единоличный лидер в списке бомбардиров (+1 от Маккиннона), а до конца регулярки «Тампе» и «Колорадо» осталось по 10 матчей. Но не забываем про Макдэвида, у которого 119 очков и еще две игры в запасе.

В голевой атаке Кучерова поучаствовал Андрей Василевский – всего лишь остановил шайбу за воротами, а в итоге стал одним из ассистентов. Это его вторая голевая в сезоне (первая была в январском матче с «Нью-Джерси»). По очкам среди вратарей с отрывом лидирует Якоб Маркстрем из «Калгари» – у него пять ассистов.

А вот второе место делят сразу 12 вратарей. Помимо Василевского, среди них Георгиев, Сорокин и Бобровский. Еще по одной передаче у Самсонова и Шестеркина.

Всего у вратаря «Лайтнинг» уже 20 очков в НХЛ. Он четвертый вратарь из Европы, который достиг этого показателя – лидируют Кари Лехтонен (0+28), Хенрик Лундквист (0+27) и Томаш Вокоун (0+23).

«Я думаю, мы были стабильны на протяжении всего матча. Это было похоже на хоккей плей-офф, – сказал Василевский. – Я чувствую, что мы растем как команда. Мы боремся за место в плей-офф, но тот факт, что мы выиграли последние игры, не означает, что мы уже там. Нужно продолжать уверенно играть».

Андрей в итоге стал первой звездой матча – помимо ассиста, у него 23 сэйва и 27-я победа в сезоне (9-е место в лиге).

«Тампа» набрала мощный ход к плей-офф

«Лайтнинг» провели сумасшедший март – выиграли 8 матчей из 10, набрали 17 очков. Хотя еще в конце февраля команда шла на восьмом месте в конференции, и даже второе место в зоне уайлд-кард было под сомнением – сразу три команды могли его отнять.

Теперь у «Тампы» 87 очков, и она может выбить из тройки в Атлантическом дивизионе «Торонто», у которого на два балла больше и матч в запасе. Но между собой они сыграют еще два раза, причем вторая встреча будет на финише.

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Впереди у команды Джона Купера два домашних матча с «Айлендерс» и «Детройтом». «Бостон» продолжит выездную серию, которая пока неудачна – два поражения в трех играх. Впереди матчи с «Вашингтоном», «Нэшвиллом» и «Каролиной».

Фото: AP Photo /Chris O’Meara