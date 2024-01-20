Капризов наконец-то забросил после травмы (сразу две!) – и заменил Бобровского

Набирает форму?

«Миннесоту» жутко лихорадит в последних матчах – поражение 0:6 от «Аризоны», победа 5:0 над «Айлендерс», а затем снова тяжелое поражение – от «Тампа-Бэй» (3:7). Главный позитив – возвращение Кирилла Капризова, пропустившего семь матчей из-за травмы. Уже в прошлых играх он набрал очки, а сегодня впервые забросил после возвращения.

Первая и победная от Капризова: «Флорида» его постоянный клиент

Против «Флориды» (6:4) Кирилл сделал дубль и отдал голевую – открыл счет на третьей минуте, подставив клюшку после полунаброса Мэттью Болди.

В начале третьего периода принес победу «Миннесоте» – броском с кистей попал в пустой ближний угол.

У Кирилла был шанс оформить дубль на несколько секунд раньше в том же большинстве – находясь ближе к воротам, нужно было также попасть в ближний угол, но форвард не смог высоко поднять шайбу, а Энтони Столарц сделал классный сэйв.

Нападающий поучаствовал и в четвертой шайбе «Уайлд», заработав ассист. После этого гола ворота «Флориды» покинул Сергей Бобровский, пропустивший четыре шайбы после 15 бросков.

Капризов возвращается к лучшей форме, что доказывает статистика: у нападающего 15 очков в последних 10 матчах, несмотря на травму. Пропустив семь матчей из-за травмы, он остается лучшим бомбардиром команды с 39 очками 38 играх.

Также Кирилл обожает матчи с «Флоридой» – он набирал очки в каждой игре против «Пантерс».

У «Миннесоты» рекорд по голам в большинстве в одном матче – 5 из 6

«Миннесоту» в пятницу выручил не только Капризов, а большинство в целом. Игроки «Флориды» удалились шесть раз, а «Уайлд» воспользовались численным превосходством в пяти случаях, что стало рекордом франшизы. При этом Пантерс не забросили ни разу за четыре попытки.

При этом «Миннесота» имеет далеко не лучшее большинство в лиге – она лишь 17-я с 21,1% реализованных попыток.

Забавно, но «Флорида» не впервые пропускает пять шайб в меньшинстве за игру. Две такие игры были в сезоне-2005/06, а последняя – 23 октября 2006 года с «Атлантой» (3:6). Кстати, хет-трик в большинстве в том матче положил Илья Ковальчук.

Капризов вернулся после травмы, но у «Миннесоты» не пустеет лазарет

В середине матча параллельно с заменой Бобровского тренер «Уайлд» сменил Марка-Андре Флери. Если россиянина отправили на скамейку из-за неудачной игры, то канадец покинул ворота из-за повреждения. Еще в начале первого периода в него влетел нападающий «Пантерс» Уилл Локвуд, из-за чего вратарь травмировал верхнюю часть тела.

Впереди у «Уайлд» последняя игра выездной серии против «Каролины», а затем возвращение домой. «Миннесота» все еще предпоследняя в дивизионе (43) и до уайлд-кард ей семь очков. Усложняет ситуацию и то, что «Уайлд» провели уже 45 матчей, тогда как многие конкуренты на 1-2 меньше.

«Флорида» после домашней серии через три дня едет к «Нэшвиллу». В таблице у «Пантерс» все стабильно – они вторые в Атлантическом дивизионе (58) с отрывом в шесть очков от «Торонто».

Фото: AFP /Lynne Sladky