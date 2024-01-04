😬 Страшное падение Атанасова: жестко приземлился на колено и получил тяжелую травму

Сломался в игре с «Куньлунем».

«Торпедо» победило «Куньлунь» (3:2, ОТ) уже в четвертый раз за сезон. Максим Летунов набрал 1+1 и укрепился в статусе лучшего бомбардира «Торпедо» в КХЛ (43 очка). Для еще одного лидера клуба Василия Атанасова матч испортила тяжелая травма.

Уже в начале матча он столкнулся с форвардом «Куньлуня» Остином Воном – оба потеряли равновесие. В момент падения Атанасов опирался на правую ногу, которая согнулась под весом двух тел.

Василий долго лежал на льду и держался за колено. В итоге он покинул площадку только с помощью партнеров.

Травма Атанасова в этом моменте действительно оказалась серьезной. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сразу это подтвердил : «Потеряли Атанасова. Это плохие новости. Потеряли надолго. Первые прогнозы не самые хорошие, но пока не хотим спекулировать на этом».

Точного диагноза у Василия пока нет. Позже Ларионов назвал несчастным случаем эпизод с участием Атанасова, а конкретный диагноз пообещал через 3-4 дня. Возможный разрыв крестообразных связок пока не подтверждается, но по ожиданиям все выглядит плохо.

Травмы преследуют Василия всю первую часть сезона.

Пограничный момент произошел с Атанасовым 18 октября в игре против «Сибири» (4:5, бул). Тогда его жестко встретил бывший капитан новосибирцев Николай Прохоркин – сыграл коленом в колено. У Атанасова пострадала левая нога, а форварду «Сибири» за нарушение дали только две минуты. Все обошлось: Василий не получил серьезного повреждения и вернулся на лед в том же матче.

Хотя выглядело опасно:

Игра за «Россию 25» с Беларусью (5:3) на Кубке Первого канала завершилась для Атанасова хуже. Снова против него грубо сыграл игрок «Сибири» – теперь Максим Сушко. Он жестко встретил Василия, а у того даже подозревали сотрясение мозга. Сам Сушко в том моменте получил две минуты за блокировку.

Атанасов из-за травмы выбыл на несколько дней и пропустил всего одну игру со «Спартаком» (2:5). Зато возвращение вышло не самым удачным по результативности. За четыре матча после КПК (не считая этот матч с «Куньлунем») Атанасов не забросил ни одной шайбы и отдал лишь одну голевую передачу.

Атанасов все равно остается ключевым игроком в системе Ларионова. Нападающий может сыграть слева и справа. Например, в прошлой игре с «Локомотивом» (3:5) он появился во второй тройке с Гончаруком и Кручининым на правом краю, сегодня – в третьем сочетании с Ларионовым и Линчем слева.

До матча с «Куньлунем» он был вторым бомбардиром команды (39 очков), вторым снайпером (19 шайб) и вторым ассистентом. «Торпедо» проиграло лишь три раза, когда забрасывал Атанасов, причем во всех случаях лишь в одну шайбу.

Игорь Ларионов уже переживает: «Мальчишка набрал очень серьезные обороты, Является ключевым игроком команды, не побоюсь этого слова. Игрок, который собирает трибуны и ананасы со всей страны, когда мы ездим по ней. Для нас это большая потеря, безусловно. У нас нет такой глубины состава, поэтому мы разочарованы тем, что случилось».

Фото: hctorpedo.ru