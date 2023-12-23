Боевик в НХЛ: «Филадельфия» отыграла 4 шайбы, но у «Детройта» нашелся козырь – новичок Патрик Кэйн

Первый дубль и победный буллит.

«Филадельфия» и «Детройт» шесть дней назад выдали один из самых унылых матчей сезона, забросив одну шайбу на двоих (1:0). Видимо, команды сделали выводы, и в Детройте настроились на атакующий хоккей. Хозяева забросили столько же, сколько в предыдущих четырех матчах, а бонусом стала прерванная серия поражений из такого же количества игр (7:6 Б).

Главный герой – Патрик Кэйн, который уже к девятой минуте матча оформил первый дубль в новой команде.

Не только Кэйн, но и весь «Детройт» разогнался в первом периоде – 5:1. При таком сценарии казалось, что «Ред Уингс» закончат с десятью шайбами, а Кэйн оформит хет-трик.

Но что-то пошло не так: в начале второго периода нападающий «Детройта» Кристиан Фишер впечатал в борт Ника Силера за отобранную клюшку, а затем сам же бросился в драку с ним. Команды остались в равных составах, но сама ситуация взбодрила гостей – они забросили две шайбы за 23 секунды. В третьем периоде «Филадельфия» уже вела 6:5.

«Детройт» спас Дилан Ларкин, забросивший с отрицательного угла. В шайбе поучаствовал и Патрик Кэйн, выдавший предголевой пас. В буллитной серии он же реализовал победный бросок. В последних трех матчах американец набрал 7 (3+4) очков, и с момента дебюта – лучший бомбардир команды. Матч с «Флайерс» он провел в первом звене с Дебринкетом и Ларкиным – тройка собралась в таком составе впервые.

«Детройт» прервал серию поражений и прямо сейчас это самая забрасывающая команда Востока – 119 шайб. Но при хорошей игре в атаке у «Ред Уингс» огромные проблемы в защите – 110 пропущенных, хуже только у семи команд в лиге. Из-за этого «Детройт» лишь десятый в конференции, отставая от зоны уайлд-кард на два очка.

Еще одна проблема – команда Дерека Лалонда не умеет играть по счету. Уже второй раз за месяц «Ред Уингс» упускают преимущество в четыре шайбы – с «Флайерс» повезло, а вот «Сан-Хосе» в начале месяца проиграли (5:6 ОТ).

У «Детройта» впереди две выездных игры с «Нью-Джерси» и «Миннесотой». Если команда зацепится за победы, то продолжит борьбу за плей-офф, где они не были семь сезонов.

У «Филадельфии» только началась выездная серия, и впереди еще четыре матча вне дома – впереди «Ванкувер», «Сиэтл», «Калгари» и «Эдмонтон». С положением в таблице все куда лучше – 40 очков после 33 игр и второе место в Столичном дивизионе. От идущего первым «Рейнджерс» отставание в пять очков.

Фото: instagram.com/detroitredwings