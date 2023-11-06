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Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась! Гол Воронкова и пара стычек с «Оттавой»

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Коламбус Коламбус
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Егор Чинахов Егор Чинахов
Оттава Оттава
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Хоккей Хоккей

Выведут в плей-офф?

Накануне игры с «Оттавой» (4:2) Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко окончательно сформировались в русскую тройку «Коламбуса». Наверное, после четырех шайб в одном матче это ожидалось. Ради того, чтобы сформировать такое сочетание, пришлось перевести Патрика Лайне в третье звено.

Перестановка сработала к концу первого периода – сначала Лайне отыграл одну шайбу в большинстве, а через 43 секунды Воронков броском с кистей точно попал под ловушку Йоонаса Корписало.

У Дмитрия уже пятая шайба в НХЛ. Несмотря на все разговоры об адаптации, экс-форвард «Ак Барса» забросил в этом сезоне больше, чем Кузнецов или Кузьменко.

Воронков был участником еще двух эпизодов. В первом поучаствовала вся тройка – Чинахову не понравился толчок от Тима Штюцле, и он зарядил по немцу клюшкой. Завязалась потасовка, в ходе которой Воронкова повалили на лед. Чинахов получил две минуты штрафа.

Еще один эпизод – микростычка Воронкова и Ткачака. Но там до драки не дошло.

С набранным очком у «Коламбуса» ушел и Иван Проворов – ассистировал на победный гол Адама Фантилли. У него уже 13 передач – второй в команде по этому показателю (у Веренски – 17).

У Тарасенко 12 матчей без голов – его худшая серия за 10 лет

Еще один русский участник этого матча – форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко. И раньше он воспринимался как главная угроза для соперника, но теперь не похож сам на себя. Его безголевая серия достигла 12 игр – на этом отрезке лишь пять голевых передач.

Длиннее безголевая серия у Тарасенко была только во время его первого сезона в НХЛ – тогда он не забрасывал 16 матчей. Но сравнивать молодого и не адаптированного к Америке игрока с хоккеистом, у которого контракт на 5 млн долларов, несерьезно. 

«Коламбус» приходит в себя – уже четвертая победа за шесть матчей. Впереди серьезная проверка – выезд к «Бостону», который борется за лидерство в лиге. «Оттава» – последняя на Востоке с 16 очками. Впереди три домашних игры – с «Сиэтлом», «Рейнджерс» и «Торонто», в которых важно выправлять положение.

Регулярный чемпионат

Коламбус – Оттава 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
Дата проведения
2 декабря, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Жиру (Зуб, Ткачак)
0:2 – 11 Ткачак (Батерсон, Шабо)
1:2 – 14 Лайне (Веренски, Годро)
2:2 – 15 Воронков ()
3:2 – 25 Фантилли (Дэнфорт, Проворов)
4:2 – 28 Дженнер (Годро, Веренски)
Вратари: Мерзликин 41/43 – Корписало 19/23.

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Фото: AP Photo/Frank Franklin II, Sue Ogrocki

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