Видели дриблинг Малкина без клюшки? Забросил девятую шайбу в сезоне и обыграл чемпиона

3:0 – у «Вегаса».

«Питтсбург» явно выдохся после пяти побед подряд в начале ноября. Тем более, банда Майка Салливана живет в жестком графике – третий матч за четыре дня, поражения в последних двух – от «Нью-Джерси» (2:5) и «Каролины» (2:4). Но дома «пингвины» выключили «Вегас» (3:0) – действующего чемпиона, который в последнее время часто спотыкается и вот-вот упадет.

Одну из шайб забросил Евгений Малкин: попал из средней зоны по пустым воротам. Это его 24-й гол в пустые – он вошел в топ-20 лиги, обойдя Илью Ковальчука.

Для Малкина – девятая шайба и 18 очко в сезоне. По обоим показателям он третий среди россиян в НХЛ прямо сейчас.

Малкин отличился и футбольными навыками – в конце второго периода потерял клюшку и продемонстрировал дриблинг на льду (почти как у Арбелоа).

Что еще важно знать:

● Кросби прервал серию из 11 матчей с набранными очками. В игре с «Каролиной» он сделал дубль и стал первым игроком с сезона-2010/11 в возрасте 36+ лет, кто выдал такую длинную результативную серию;

● Вратаря Алекса Недельковича подняли из АХЛ – два дня назад он забил за фарм «Питтсбурга» и стал первым вратарем в истории лиги, кто сделал это дважды. У американца явно белая полоса – с «Вегасом» он оформил шатаут, отразив 38 бросков. Первая звезда матча, получил респект от Кросби.

«Все немного хаотично, много путешествий, но это весело, – сказал Неделькович после игры. – Было приятно вернуться в Провиденс. Прошло около трех с половиной недель с тех пор, как я там играл. Очевидно, сегодня тоже была отличная ночь».

«Питтсбургу» важно выдать еще парочку победных серий, чтобы точно претендовать на плей-офф. Пока же «пингвины» 10-е на Востоке с 18 очками – до уайлд-кард им не хватает двух очков. Через три дня домашний матч с «Рейнджерс», в котором солирует Артемий Панарин.

«Вегас» хвалили за 12-матчевую серию с набранными очками на старте в статусе действующих чемпионов. Теперь «рыцари» в кризисе – пять поражений в семи матчах, и уже не первые в таблице лиги – их обошел «Бостон». Выездная серия закончится матчем с «Далласом».