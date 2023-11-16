У «Каролины» худший старт за пять лет. Что со Свечниковым, Орловым и Кочетковым?

Фаворит буксует.

У «Каролины», одного из фаворитов лиги, не задался старт сезона. Да, команда в зоне плей-офф, но 7 поражений в 16 матчах – тревожный звонок. Вот и в среду отдали два очка «Филадельфии» (1:3), хотя до этого на своем льду еще не проигрывали.

Вдвойне обидно, что пока не показывают высокий уровень российские хоккеисты «Каролины». Против «Филадельфии» они тоже не блистали – Андрей Свечников ушел без очков, Дмитрий Орлов привез третью шайбу, а Петр Кочетков пропустил вполне берущуюся первую шайбу:

• Дмитрий Орлов проводит первый сезон в новой команде, пока за 16 матчей – скромные 1+5. Именно скромные, потому что в «Бостоне», с большим энтузиазмом выбивая новый контракт, на этом же отрезке имел 3+10. Сейчас Орлов – худший по показателю полезности вместе с Мартином Нечасом – у обоих по «–10». Против «Филадельфии» у него «–1», хотя он был на льду во время единственной шайбы Ноусена.

Орлов еще и удаляется больше всех из защитников «Харрикейнс» – 18 минут штрафа. Больше только у Брендана Лемье (31).

• Петр Кочетков в этом сезоне точно будет в воротах «Каролины» чаще, чем раньше. Основной вратарь Фредерик Андерсен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со свертываемостью крови, а на 38-летнего Ярослава Галака тренеры вряд ли всерьез рассчитывают. В текущей регулярке он провел пять матчей, но выиграл только один – отстоял на ноль с «Тампой» (4:0), которая вышла без Кучерова. Сейчас у него коэффициент надежности 3.11 и 87,7% отраженных бросков в среднем за игру.

• Свечников вернулся после операции на колене – пропустил больше полугода. Очки уже набирает – четыре голевые в восьми матчах. Но голов до сих пор нет, хотя именно их от него ждут. Зато есть много удалений – только в двух играх после возвращения Андрей не уходил без малого штрафа.

Еще одна особенность «Каролины» – отсутствие ярко выраженного лидера. Семь игроков «Харрикейнс» уже набрали 10+ очков на старте, но лучшие – Котканиеми и Ахо, у которых по 13 очков. Для сравнения – уже у девяти команд лиги есть как минимум один игрок с 20+ очками.

«Каролина» седьмая на Востоке с 18 очками после 16 матчей. Команда в зоне плей-офф, но это ее худший старт за последние пять лет. Называть это кризисом, возможно, рано, но начало явно смазанное.

Впереди у «ураганов» еще четыре матча дома – с «Питтсбургом», «Эдмонтоном», «Тампой» и «Коламбусом». «Филадельфия» тоже вернется на домашний лед, где ее ждут матчи с «Вегасом» и с тем же «Коламбусом».

Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker, Chris O’Meara