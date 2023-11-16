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У «Каролины» худший старт за пять лет. Что со Свечниковым, Орловым и Кочетковым?

Петр Кочетков Петр Кочетков
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Андрей Свечников Андрей Свечников
Каролина Каролина
Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Филадельфия Филадельфия
Хоккей Хоккей

Фаворит буксует.

У «Каролины», одного из фаворитов лиги, не задался старт сезона. Да, команда в зоне плей-офф, но 7 поражений в 16 матчах – тревожный звонок. Вот и в среду отдали два очка «Филадельфии» (1:3), хотя до этого на своем льду еще не проигрывали.

Вдвойне обидно, что пока не показывают высокий уровень российские хоккеисты «Каролины». Против «Филадельфии» они тоже не блистали – Андрей Свечников ушел без очков, Дмитрий Орлов привез третью шайбу, а Петр Кочетков пропустил вполне берущуюся первую шайбу:

• Дмитрий Орлов проводит первый сезон в новой команде, пока за 16 матчей – скромные 1+5. Именно скромные, потому что в «Бостоне», с большим энтузиазмом выбивая новый контракт, на этом же отрезке имел 3+10. Сейчас Орлов – худший по показателю полезности вместе с Мартином Нечасом – у обоих по «–10». Против «Филадельфии» у него «–1», хотя он был на льду во время единственной шайбы Ноусена.

Орлов еще и удаляется больше всех из защитников «Харрикейнс» – 18 минут штрафа. Больше только у Брендана Лемье (31).

• Петр Кочетков в этом сезоне точно будет в воротах «Каролины» чаще, чем раньше. Основной вратарь Фредерик Андерсен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со свертываемостью крови, а на 38-летнего Ярослава Галака тренеры вряд ли всерьез рассчитывают. В текущей регулярке он провел пять матчей, но выиграл только один – отстоял на ноль с «Тампой» (4:0), которая вышла без Кучерова. Сейчас у него коэффициент надежности 3.11 и 87,7% отраженных бросков в среднем за игру. 

• Свечников вернулся после операции на колене – пропустил больше полугода. Очки уже набирает – четыре голевые в восьми матчах. Но голов до сих пор нет, хотя именно их от него ждут. Зато есть много удалений – только в двух играх после возвращения Андрей не уходил без малого штрафа.

Еще одна особенность «Каролины» – отсутствие ярко выраженного лидера. Семь игроков «Харрикейнс» уже набрали 10+ очков на старте, но лучшие – Котканиеми и Ахо, у которых по 13 очков. Для сравнения – уже у девяти команд лиги есть как минимум один игрок с 20+ очками.

«Каролина» седьмая на Востоке с 18 очками после 16 матчей. Команда в зоне плей-офф, но это ее худший старт за последние пять лет. Называть это кризисом, возможно, рано, но начало явно смазанное. 

Впереди у «ураганов» еще четыре матча дома – с «Питтсбургом», «Эдмонтоном», «Тампой» и «Коламбусом». «Филадельфия» тоже вернется на домашний лед, где ее ждут матчи с «Вегасом» и с тем же «Коламбусом». 

Каролина – Филадельфия 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Дата проведения
16 ноября, 03.30, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Типпет (Белпедио, Фрост)
0:2 – 19 Конекны (Кутюрье, Силер)
0:3 – 21 Пелинг (Лоутон, Уолкер)
1:3 – 31 Ноусен (Друри, Деанджело)
Вратари: Кочетков 21/24 – Харт 31/32.

Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker, Chris O’Meara

6 комментариев

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Александр Аствацатуров
Вот что мне нравится в хоккее: В хоккее нет стабильных фаворитов как в футболе. Помню как Каролина, Тампа-Бей , Флорида и что то типа Сент-Луиса были болотом. А Детройт, Рейнджерс, Вашингтон, Нью-Джерси претендентами на титул.

В футболе по другому. Реал Барселона Милан Интер Юве МЮ Челси Сити вечные фавориты десятилетиями. Прошу прощения за сумбурный коммент , надеюсь вы поняли что хочу донести
+5
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+5
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Ult1mate
Ответ Александр Аствацатуров
Вот что мне нравится в хоккее: В хоккее нет стабильных фаворитов как в футболе. Помню как Каролина, Тампа-Бей , Флорида и что то типа Сент-Луиса были болотом. А Детройт, Рейнджерс, Вашингтон, Нью-Джерси претендентами на титул. В футболе по другому. Реал Барселона Милан Интер Юве МЮ Челси Сити вечные фавориты десятилетиями. Прошу прощения за сумбурный коммент , надеюсь вы поняли что хочу донести
Тут скорее вопрос не в футболе/хоккее, а в разнице европейских и американских лиг. В Европе богатые клубы богатеют и дальше, а в Америке плюс-минус равномерное распределение расходов между клубами
+4
0
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Dimash Balatayev
норм старт
+1
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guizzy
думаю как раз для Каролины всё хорошо, если они сейчас спокойно стартовали, скорее всего на пик выйдут к плей-офф, там уже команда и покажет весь свой потенциал.
+2
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+1
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Владимир Самсонов
Идут в зоне плей-офф, так что всё нормально.
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Федя-гол
когда объективно пятый защитник команды получает 7,75 - это, к сожалению, создает проблемы. Да и решать давно назревшую проблему с элитным напом в топ-6 надо, а не Бантингов подписывать
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