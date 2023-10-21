Главная сенсация плей-офф КХЛ – «Адмирал» – совсем повалился. Что случилось за полгода?

Без легионеров и Серебрякова.

В прошлом сезоне «Адмирал» сенсационно влетел в плей-офф, выбил оттуда «Салават» и даже забрал два матча у «Ак Барса». Увы, этот сезон совсем не напоминает прошлогодний. Владивосток – последний на Востоке, а главный тренер Леонид Тамбиев, который еще весной был героем, вот-вот может быть уволен.

Когда и что пошло не так?

Летом раскупили всех лидеров, а на смену – никого

Развал команды начался в межсезонье, когда летом «Адмирал» покинули лидеры:

• Либор Шулак – лучший бомбардир и ассистент команды, единственный представитель Владивостока на Матче звезд-2022. Перешел в «Авангард», где за 18 матчей набрал лишь 5 очков;

• Михал Криштоф – лучший бомбардир и ассистент среди нападающих «Адмирала», ушел в «Сочи» – 3+9 в 20 играх;

• Николай Елисеев – был пятым снайпером в команде Тамбиева. Сейчас без команды – вмешалась политика (у Елисеева – гражданство Латвии);

• Рудольф Червены – делил третье место в списке снайперов команды с Шулаком, в топ-5 по среднему айстайму – 19:07. Летом подписался с «Барысом» – 2+2 в 12 матчах.

На место игроков, которые были реальными лидерами на льду и в раздевалке, «Адмирал» купил других хоккеистов. Но это скорее не усиление, а затыкание дыр. Сейчас единственное светлое пятно Владивостока – Даниил Гутик, который после отъезда легионеров получает на 3,5 минуты больше времени.

Среди лидеров по очкам сразу четыре хоккеиста, пришедших летом. Но ни у одного из них нет выдающейся статистики, а команда в кризисе.

Серебряков был последним козырем. Его увел СКА

Удивительно, что летом не ушел Никита Серебряков – главная звезда «Адмирала» и лучший вратарь КХЛ-2022/23. Хотя этого можно было ждать еще весной, когда из Владивостока в Петербург переехал тренер вратарей Юрий Ключников.

Но голкипер остался, продлившись с клубом. Это решение позволяло балансировать «Адмиралу» на старте сезона. Хотя по сравнению с прошлым годом, статистика Серебрякова заметно просела.

Впрочем, с его уходом стало только хуже. В команде не осталось опытного вратаря по меркам КХЛ – хотя бы 50 матчей в профайле.

• Сейчас основной 29-летний Павел Хомченко, который большую часть карьеры провел в ВХЛ – за «Рязань», «Торос» и «Химик». В прошлом сезоне, сидя за спиной Серебрякова, обновил личный рекорд по количеству матчей за сезон в КХЛ – 12. В этом, наверняка, побьет его.

• Из СКА в обмен на Серебрякова пришел 19-летний Сергей Иванов: дебютировал у Ротенберга в прошлом сезоне, а в этом успел провести только три игры (всего одна победа). Сейчас он сменщик Хомченко, но в «Адмирале» пока только поражения (2).

• Арсений Цыба на два года старше Иванова, но в КХЛ не играл ни разу, да и в ВХЛ матчей ничтожно мало – всего 18 с 2020-го. При отсутствии достойного первого номера у парня есть реальный шанс дебютировать в «Адмирале».

Что говорит сам Тамбиев?

После позитивного всплеска в домашних матчах с «Ладой» (2:1 ОТ и 3:2), у «Адмирала» серия из пяти поражений, всего 12 очков и –4 от идущего выше «Барыса». Во всей лиге хуже только «Витязь», но даже он начал набирать очки после назначения Дмитрия Рябыкина. На фоне плохих результатов пошли слухи об увольнении Тамбиева.

Сам тренер тоже недоволен командой. После выездного поражения от «Лады» (1:3) Тамбиев прошелся по нападающим:

«Есть у меня большие вопросы, даже претензии к нападающим – уже какую игру больше одного гола мы не забиваем. Реализация и создание голевых моментов, последние пас и бросок – все это пока не на высоком уровне. Там, где надо разобраться, мы не разбираемся, где нужно сыграть креативно, интеллектом хоккейным».

Возможно, есть проблемы в раздевалке. После домашнего поражения от «Динамо» (4:5) Тамбиев намекал на «говорунов»: «У нас от некоторых очень много болтовни. Много говорят, а мало делают. Я хотел бы, чтобы они свои языки засунули куда подальше и начали пахать, как это делало «Динамо». У меня в прошлом сезоне столько говорунов не было. Некоторые игроки столько болтают, что диву даешься. Честное слово».

Ну и еще раз претензии к нападению: «У нас большая проблема с центральными нападающими. Эта игра еще раз это показала. Тут большим специалистом быть не надо».

Фото: vk/hcadmiral