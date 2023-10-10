СКА забрал у «Сочи» лучшего бомбардира и снайпера. Ротенбергу захотелось «мускулов»

Заиграет ли хорват Рендулич в Питере?

Никогда такого не было – и вот опять. Роман Ротенберг подтвердил обмен между СКА и «Сочи»: армейцы прощаются с 21-летним Маратом Хуснутдиновым (0+0 в 6 играх) и встречают 31-летнего Борну Рендулича (9+6), лучшего снайпера и бомбардира южной команды.

Питер в очередной раз уводит важного игрока из своего фарма, но уже никто не удивляется.

Кто такой Борна Рендулич?

Пожалуй, самый известный хоккеист, родившийся в Хорватии. Присоединился к «Сочи» летом и моментально стал лидером. Во многом именно Рендулич повел за собой команду-аутсайдера – и она сильно удивила на старте сезона (5-е на Западе, победы над СКА, «Ак Барсом», «Локомотивом», «Торпедо»). За 16 матчей форвард настрелял 15 очков (9+6) – лучший бомбардир «леопардов» и четвертый снайпер лиги.

У хорвата большой опыт: не только игры в чемпионатах Финляндии, Германии, Швеции, но и два сезона за океаном – 163 матча в АХЛ и 15 в НХЛ (14 – за «Колорадо» и 1 – за «Ванкувер»). Кстати, в КХЛ Рендулич прежде тоже заезжал – 91 матч за два сезона в «Витязе» и красивые 21+21 в статистике.

Надо отметить, что Борна – праворукий нападающий – и это наверняка одна из причин перехода. Кажется, в Питере к середине октября стали следить за хватом игроков – и поняли, что форвардов с правым слишком уж мало.

Уходу лидера точно не рады фанаты «Сочи»: «Мы, инициативная группа болельщиков хоккейного клуба «Сочи», обращаемся к руководству клуба с просьбой разъяснить слухи, появившиеся в интернете, по поводу того, что у нас забирают Борну Рендулича в СКА. До каких пор это будет продолжаться? В том сезоне отдали многих игроков – топовых для нашего клуба. В этом году только начали побеждать – и снова это повторяется. Пожалуйста, дайте нам разъяснения. Дайте нам побеждать!».

Так все узнали, что у «Сочи», оказывается, есть «инициативная группа болельщиков». Но, конечно, ее никто не послушал – и очередного лидера команды отправили в СКА.

Почему СКА отдал Марата Хуснутдинова?

Обычно, забирая из другой команды лидера, СКА ограничивался компенсацией и одним-двумя молодыми игроками в придачу. Но за Рендулича сочинцы получат Марата Хуснутдинова. И такой вариант кажется интересным: 21-летний нападающий в прошлом сезоне набил 11+30 за 63 матча (шестой результат в команде) при среднем айстайме 15:47.

Старт нового сезона у Марата не задался – на льду он появился шесть раз, не набрал ни одного очка. Игровое время при этом явно упало – 10:18. Неудачный отрезок сказался на доверии Ротенберга – последний раз Хуснутдинов играл 2 октября против… «Сочи».

Хотя в октябре 2022-го Ротенберг позитивно отзывался о Хуснутдинове, сравнивая его с Вячеславом Быковым: «Если честно, он больше напоминает Вячеслава Аркадьевича Быкова, который внес большой вклад в развитие нашего клуба. Считаю его одним из своих учителей. Хуснутдинов может брать пример с Быкова и работать над собой».

Меньше чем через год «будущий Быков» оказался не нужен, и его отдают в обмен на более результативного, но возрастного форварда.

Рендулич – не первый лидер, которого забирают из «Сочи»

Если бы СКА не забирал игроков, которые только-только выстреливают у «леопардов», то в КХЛ была бы еще одна крепкая команда, борющаяся как минимум за плей-офф.

А пока есть лишь повод вспомнить тех хоккеистов «Сочи», которых забирали в Питер в последние несколько лет:

Статистика Глотова не должна смущать – армейцы положили на него глаз еще после удачного сезона-2021/22 (13+11)

Что говорит Ротенберг по поводу обмена?

У тренера СКА не обошлось без ярких образов. Как при расставании с Хуснутдиновым…

«Хочу поблагодарить Марата за игру. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок Континента. На протяжении нескольких сезонов был важным игроком нашей основы, иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана. Уверен, у него огромный потенциал. Марату обязательно нужно играть в топ-6, где можно широко раскрыть талант.

В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь потенциал. Это наше совместное решение – вместе мы пришли к тому, что такой исход наилучший прежде всего для самого Марата».

… так и при приветствии новичка из Хорватии:

«В обмен мы получаем Борну Рендулича – очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии. Это дефицитный праворукий форвард с отменным броском. За счет Рендулича мы хотим сделать наше большинство еще более мощным и эффективным, добавить команде мускулов. Добро пожаловать, Борна!»

Похоже, сейчас Ротенбергу важнее опыт и мускулы Рендулича, чем талант и молодость Хуснутдинова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Maksim Konstantinov/Global Look Press; ХК «Сочи»