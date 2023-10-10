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СКА забрал у «Сочи» лучшего бомбардира и снайпера. Ротенбергу захотелось «мускулов»

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Борна Рендулич
Марат Хуснутдинов Марат Хуснутдинов
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
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Заиграет ли хорват Рендулич в Питере?

Никогда такого не было – и вот опять. Роман Ротенберг подтвердил обмен между СКА и «Сочи»: армейцы прощаются с 21-летним Маратом Хуснутдиновым (0+0 в 6 играх) и встречают 31-летнего Борну Рендулича (9+6), лучшего снайпера и бомбардира южной команды.

Питер в очередной раз уводит важного игрока из своего фарма, но уже никто не удивляется.

Кто такой Борна Рендулич?

Пожалуй, самый известный хоккеист, родившийся в Хорватии. Присоединился к «Сочи» летом и моментально стал лидером. Во многом именно Рендулич повел за собой команду-аутсайдера – и она сильно удивила на старте сезона (5-е на Западе, победы над СКА, «Ак Барсом», «Локомотивом», «Торпедо»). За 16 матчей форвард настрелял 15 очков (9+6) – лучший бомбардир «леопардов» и четвертый снайпер лиги.

У хорвата большой опыт: не только игры в чемпионатах Финляндии, Германии, Швеции, но и два сезона за океаном – 163 матча в АХЛ и 15 в НХЛ (14 – за «Колорадо» и 1 – за «Ванкувер»). Кстати, в КХЛ Рендулич прежде тоже заезжал – 91 матч за два сезона в «Витязе» и красивые 21+21 в статистике.

Надо отметить, что Борна – праворукий нападающий – и это наверняка одна из причин перехода. Кажется, в Питере к середине октября стали следить за хватом игроков – и поняли, что форвардов с правым слишком уж мало.

Уходу лидера точно не рады фанаты «Сочи»: «Мы, инициативная группа болельщиков хоккейного клуба «Сочи», обращаемся к руководству клуба с просьбой разъяснить слухи, появившиеся в интернете, по поводу того, что у нас забирают Борну Рендулича в СКА. До каких пор это будет продолжаться? В том сезоне отдали многих игроков – топовых для нашего клуба. В этом году только начали побеждать – и снова это повторяется. Пожалуйста, дайте нам разъяснения. Дайте нам побеждать!».

Так все узнали, что у «Сочи», оказывается, есть «инициативная группа болельщиков». Но, конечно, ее никто не послушал – и очередного лидера команды отправили в СКА. 

Почему СКА отдал Марата Хуснутдинова?

Обычно, забирая из другой команды лидера, СКА ограничивался компенсацией и одним-двумя молодыми игроками в придачу. Но за Рендулича сочинцы получат Марата Хуснутдинова. И такой вариант кажется интересным: 21-летний нападающий в прошлом сезоне набил 11+30 за 63 матча (шестой результат в команде) при среднем айстайме 15:47.

Старт нового сезона у Марата не задался – на льду он появился шесть раз, не набрал ни одного очка. Игровое время при этом явно упало – 10:18. Неудачный отрезок сказался на доверии Ротенберга – последний раз Хуснутдинов играл 2 октября против… «Сочи».   

Хотя в октябре 2022-го Ротенберг позитивно отзывался о Хуснутдинове, сравнивая его с Вячеславом Быковым: «Если честно, он больше напоминает Вячеслава Аркадьевича Быкова, который внес большой вклад в развитие нашего клуба. Считаю его одним из своих учителей. Хуснутдинов может брать пример с Быкова и работать над собой».

Меньше чем через год «будущий Быков» оказался не нужен, и его отдают в обмен на более результативного, но возрастного форварда.

Рендулич – не первый лидер, которого забирают из «Сочи»

Если бы СКА не забирал игроков, которые только-только выстреливают у «леопардов», то в КХЛ была бы еще одна крепкая команда, борющаяся как минимум за плей-офф.

А пока есть лишь повод вспомнить тех хоккеистов «Сочи», которых забирали в Питер в последние несколько лет:

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Что говорит Ротенберг по поводу обмена?

У тренера СКА не обошлось без ярких образов. Как при расставании с Хуснутдиновым…

«Хочу поблагодарить Марата за игру. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок Континента. На протяжении нескольких сезонов был важным игроком нашей основы, иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана. Уверен, у него огромный потенциал. Марату обязательно нужно играть в топ-6, где можно широко раскрыть талант.

В текущей ситуации лучшим выходом будет переход в «Сочи», где наш молодой Д’Артаньян получит много времени в большинстве и сможет раскрыть весь потенциал. Это наше совместное решение – вместе мы пришли к тому, что такой исход наилучший прежде всего для самого Марата».

… так и при приветствии новичка из Хорватии:

«В обмен мы получаем Борну Рендулича – очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии. Это дефицитный праворукий форвард с отменным броском. За счет Рендулича мы хотим сделать наше большинство еще более мощным и эффективным, добавить команде мускулов. Добро пожаловать, Борна!»

Похоже, сейчас Ротенбергу важнее опыт и мускулы Рендулича, чем талант и молодость Хуснутдинова.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Maksim Konstantinov/Global Look PressХК «Сочи»

18 комментариев

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Dmitry Vasilchenko
Пылесос!
Все катки уже ограбил!
Нужен праворукий? Возьми Дзюбу!
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Baobabb forever
как эта су..а йозе меня бесит
с уважением, болельщик СКА со стажем
+13
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Al561
Даже не знаю, кто больше вызывает сочувствие, болельщики СКА или Сочи. Убожество и бездарность с неограниченным ресурсом(((
+11
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kutavlik
Ответ Сергей Лепехин
Эдак у каждого соперника можно лидеров забирать
Чем они и занимаются последние несколько лет. Как и зенитушка, кстати...
+7
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Sarumian
РФ в миниатюре. По образу и подобию своего хозяина. Берёт всё что нравится.
+7
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kutavlik
Ротенберг захотел, СКА забрал...КХЛ!!!!
+4
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Контрольный выстрел
Пока не будет реакции вменяемых и активных болельщиков СКА, Ротенберг и далее будет безнаказанно беспределить. Финский мальчик, живущий в мире вседозволенности.
+5
-1
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Сергей Лепехин
Эдак у каждого соперника можно лидеров забирать
+4
0
+4
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Sarumian
В конце сезона, Йозе Марино объявить СКА победителем, а все любители хоккея утрутся.
В марте пойдут и ещё раз проголосуют за своего великого вождя и его помощников. Таких как Йозе.
+3
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dzenga 1
Вот из такой клоунады и не хочется даже следить за КХЛ
+3
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Sarumian
Ответ Al561
Даже не знаю, кто больше вызывает сочувствие, болельщики СКА или Сочи. Убожество и бездарность с неограниченным ресурсом(((
Это про геостратега или про Йозе ?
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GromwuD
Ответ Baobabb forever
как эта су..а йозе меня бесит с уважением, болельщик СКА со стажем
согласен на все 100, это какое-то проклятие для команды...
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lock0000
А че случилось? Все опять схавают, рабский менталитет. Как в стране все устроено так и в хоккее. Жаль. Надеюсь, хоть Ларика из Торпедо не уведут.
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Russ Ivan
Все клубы КХЛ, кроме Цска, Динамо, Локомотива, Барс, Авангарда, СЮ, ММг и казахского Барыса - доноры СКА. Надо быть готовыми в любой момент отдать любого игрока в систему! При чём вышеперечисленные клубы сами тоже никого не могут дёргать. Это привилегия системы. Это правила нашей лиги, увы...
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Валерий Рзянин
Есть у кого знакомые публичные личности???? Журналисты вымерли совсем??? Почему тот же Петухов молчит? Что не может взять 3-4 интервью, а там и остальные подтянутся? Можно кого-нибудь сагетировать на интервью по этому длительному беспределу? Голоса обычных любителей хоккея и болельщиков уже давно послал этот самовлюблённый человечишка считающий себя тренером (это вообще не так, не тренер он). Получается что мы просто пердим в ведро (уж извините за сравнение). Всё хуже и хуже становится с каждым годом, сезоном, месяцем, игрой. Давно из плоскости "смешно" переросло в злобу и гнев. Если начнут люди действительно делать, а не говорить, то появится хоть искра надежды, а там может и раздуем пламя совместными усилиями. СПОРТС, вы же не слепые и вроде не трусы, возглавте строй преданных хоккею людей. Мы устали....

П.С. может это и мнение которое далеко от реальности, но молчать и отшучиваться стало как-то стыдно..
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Nick Crosier
Даже ХАМАС так ен похищает людей как Ротенберг понравившегося ему хоккеиста.Только дело не в количестве,а умении тренера.Можно из средних игроков сделать мощную команду. Можно работать с огромным количеством звезд и все будут как одно целое.Ротенберг не умеет быть тренером,не умеет быть эффективным менеджером.Он просто играет,причем довольно плохо.
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Rudenzik
Осталось Фёдорова, Ларионова, Билялетдинова и Никитина подписать в помощники ротана и лигу можно закрывать
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Al561
Ответ Sarumian
Это про геостратега или про Йозе ?
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