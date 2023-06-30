Все – достойнейшие люди.

Драфт НХЛ уже стал историей – и спустя год его начнут оценивать с точки зрения удачных и глупых менеджерских решений. И поздние драфты в этом смысле станут лет через пять максимально показательными. Кстати, мы уже вспоминали истории успеха тех, кого выбрали слишком поздно (и отдельно про наших таких игроков), но бывают случаи, когда скауты НХЛ вообще проходят мимо, а игрок все равно становится звездой.

С большинством игнор на церемонии происходил по одинаковой причине – слишком щуплое телосложение и отсутствие явного мастерства, из-за чего менеджеры сомневались в физических способностях и дальнейшем прогрессе. Плюс такие игроки, как правило, выступали в скромных чемпионатах, за которыми редко следили скауты.

В сегодняшнем списке не будет Уэйна Гретцки – у незадрафтованного канадца особая ситуация. Раньше клубам НХЛ нельзя было подписывать хоккеистов до 20 лет, а Уэйн уже в 17 был готов играть на взрослом уровне. Ситуацией воспользовался «Индианаполис» из ВХА, прямого конкурента НХЛ, где можно было заключать контракты с парнями до 20 лет. «Индианаполис» разорился – и Гретцки оказался в «Эдмонтоне», с которым в результате слияния двух лиг оказался в НХЛ.

20. Антти Раанта (должен был выйти на драфт – 2007-й / оказался в НХЛ – 2013-й)

Бэкап Фредерика Андерсена, которого самого периодически подменяет Петр Кочетков. В прошлом сезоне пара Андерсен – Раанта взяла «Дженнингс Трофи».

19. Тим Керр (1978-й / 1980-й)

Легенда «Филадельфии», в свое время бросавшая вызов Уэйну Гретцки в списке снайперов (даже обходил иногда). Однако по количеству трофеев и близко не приблизился к великому, а за 13 лет в НХЛ поставил на полку только «Билл Мастертон».

18. Дуэйн Ролосон (1987-й / 1996-й)

Канадский вратарь стабильно выступал в НХЛ до 43 лет (потому что поздно пришел), но ни с одной из команд не добрался до Кубка Стэнли. Единственная радость – «Роджер Крозье Эворд», вручавшийся вратарю за лучший процент отраженных бросков в лиге.

17. Артемий Панарин (2010-й / 2015-й)

«Хлебушек» из Коркино быстро распробовали в НХЛ – сначала лучший новичок лиги, а теперь один из самых высокооплачиваемых игроков.

16. Джоэль Отто (1980-й / 1984-й)

Легенда «Калгари» 80-90-х годов, взявшая с клубом заветную чашку в 1989-м. Американец отдал канадской команде 11 лет карьеры и провел 734 матча – в десятке лучших в истории франшизы.

15. Антти Ниеми (2000-й / 2008-й)

Финская стена того самого «Чикаго», бравшего Кубок Стэнли в сезоне-2009/10. Единожды номинировался на «Везину», но в итоге остался без нее. Пытался повторить успех в других командах, но так и не получилось.

14. Кертис Джозеф (1985-й / 1990-й)

Еще один вратарь, закончивший в НХЛ только после 40. Отыграл 943 матча и совсем немного не добрался до юбилея, однако даже этого количества матчей не хватило ни для Кубка Стэнли, ни для «Везины» (хотя номинировался трижды).

13. Стив Дюшен (1983-й / 1986-й)

Канадский защитник, отыгравший 1113 матчей в НХЛ. Иронично, но именно в самом последнем он взял свой единственный Кубок Стэнли. Случилось это в «Детройте» в сезоне-2001/02. Хотя и без него он мог претендовать на статус легенды.

12. Майк Кин (1983-й / 1988-й)

Нападающий, за 1161 игру забросивший всего 168 шайб. Но даже этого ему хватило, чтобы взять три Кубка Стэнли с разными командами – «Монреалем», «Колорадо» и «Далласом».

11. Дэн Бойл (1994-й / 1998-й)

Защитник – один из лидеров «Тампы», которая взяла свой первый Кубок Стэнли в 2004 году. Отыграл больше 1000 матчей в НХЛ, закончив в «Рейнджерс» в 2016-м.

10. Джонатан Маршессо (2009-й / 2012-й)

Этой весной про Джонатана Маршессо говорили очень много – он взял с «Вегасом» Кубок Стэнли, став MVP по итогам плей-офф. Абсолютно заслуженный «Конн Смайт», причем первый со времен Гретцки у не задрафтованного игрока.

9. Сергей Бобровский (2007-й / 2010-й)

Карьера Бобровского похожа на типичную мелодраму «России 1», в которой провинциальная девушка переезжает из деревни в мегаполис и там находит свое счастье. Вот и трижды незадрафтованный основной вратарь «Кузни» переехал из последней команды КХЛ к финалисту Кубка Стэнли. А потом был «Коламбус» и две «Везины» за четыре года. В этом сезоне вратарь снова напомнил всем о себе, дойдя с «Флоридой» до финала.

8. Крис Куниц (1998-й / 2003-й)

Канадец не похвастается огромным количеством индивидуальных призов. Даже в символическую сборную сезона его включали только один раз – в 2013 году. Зато по количеству чашек с ним мало кто сможет посоперничать: четыре кубка, причем брал он их и со скромным «Анахаймом», и с топовым «Питтсбургом» 10-х годов.

7. Дино Сиссарелли (1978-й / 1980-й)

К сожалению, канадец запомнился не огромным количеством трофеев, а тем, что стал первым хоккеистом, получившим тюремный срок (отсидел один день). Но его 1232 матча и 1200 очков сами говорят о величии форварда. В 2010 году он заслуженно попал в Зал славы в Торонто.

6. Марк Джиордано (2002-й / 2005-й)

Защитник до сих пор радует нас своей игрой – сейчас он в «Торонто». Ему уже 39, но Кубок Стэнли так и не покорился. Однако индивидуальными наградами похвастаться может – «Норрис», «Приз Марка Мессье» и за лучший показатель плюс/минус, которые он заработал в «Калгари», где и стал легендой.

5. Брайан Рафалски (1992-й / 1999-й)

Защитник ростом всего 178 см отпугивал менеджеров многих команд. Плюс начинал карьеру в юниорской лиге США, откуда перебрался в студенческую – из обеих игроки тогда нечасто попадали в блокноты скаутов НХЛ.

Рафалски в итоге взял упорством – в сезоне-1994/95 20-летний хоккеист расцвел, забив 11 голов и отдав 34 передачи в 43 играх и получив приглашение на Матч звезд NCAA. Но даже после этого клубы НХЛ не встали в очередь за Брайаном, и после того, как его снова не выбрали на драфте, игрок решил покорять Европу. В Финляндии он себя показал, и лишь тогда на него обратили внимание в «Нью-Джерси».

Он стал одним из творцов тех крепких «Девилс» нулевых, с которыми взял два Кубка Стэнли. В 2008-м, уже в «Детройте», он снова сделал это, вместе со шведской бандой защитников.

4. Джо Маллен (1975-й / 1981-й)

Американец столкнулся с той же проблемой, что и большинство в этом списке – скромные габариты, из-за которых скауты не были уверены в его физических способностях. Его тоже не выбрали на драфте, но Джо стал звездой команды Бостонского колледжа и все-таки привлек внимание «Сент-Луиса».

Маллен добился всего, о чем только мог мечтать. Он стал легендой того самого «Питтсбурга» 90-х, с которым взял два Кубка Стэнли. На его счету 1063 набранных очка при 1062 играх и несколько индивидуальных наград. В 2000 году Джо ввели в Зал хоккейной славы.

3. Эд Белфор (1983-й / 1988-й)

В 80-х годах в молодежной хоккейной лиге Манитобы появился вратарь, который станет грозой НХЛ. Эда Белфора не выбрали на драфте, но через IHL он раскрылся и привлек внимание «Чикаго». В «Блэкхокс» он и стал легендой, взяв 2 «Везины» и 3 «Дженнингса». А в 1999 году добрал необходимую чашку с «Далласом», став легендой вратарского мастерства 90-х. На его счету 484 победы в 963 матчах.

2. Адам Оутс (1980-й / 1985-й)

У канадца изначально вообще не было цели стать звездой хоккея. Оутс в юношестве гораздо больше уделял внимание лакроссу и даже ездил с командой из Торонто на международные соревнования. Но интересы поменялись, и Адам бросил школу, чтобы больше времени уделять хоккею. Здесь и сказалось то, что Оутс поздно начал – он неплохо играл в юниорской хоккейной лиге Онтарио категории «А», но в стороны турниров такого уровня скауты даже не смотрят. Плюс, по их мнению, сам Адам был невысокого роста и не обладал достаточным мастерством.

Транзитом через университетскую лигу он все-таки оказался на контракте новичка в «Детройте». Адам воспользовался шансом и построил выдающуюся карьеру в НХЛ, но так ничего и не выиграл. У него больше всех проведенных матчей из сегодняшнего списка – 1337, и даже этого не хватило. Более того, Оутса шесть раз номинировали на «Леди Бинг Трофи», и каждый раз он оставался без него. Но даже без этих плюшек на полке Адам остается легендой – в 2012 году его ввели в Зал славы хоккея.

1. Мартен Сен-Луи (1993-й / 1998-й)

Игрок без внушительных габаритов, который построил блестящую карьеру в НХЛ. Канадец начинал путь в университетской команде «Вермонт Катамаунтс», где за четыре года набрал 267 очков и поставил несколько рекордов. Он трижды номинировался на «Хоби Бэйкер Авард» – приз лучшему игроку университетской лиги.

Однако 173 см роста и 82 кг веса говорили о том, что талантливого нападающего просто сломают во время одного из силовых приемов на профессиональном уровне. В 1998 году драфтовать его не стали, но транзитом через IHL он оказался в АХЛ, где его и приметили скауты «Калгари». К «огням» он перешел свободным агентом, но за два сезона в системе (НХЛ – 69 игр, 4+16) не убедил менеджеров «Флэймс».

Канадца подобрала «Тампа», в которой он и стал настоящей легендой. В сезоне-2003/04 Сен-Луи стал первым игроком после Уэйна Гретцки, который получил «Арт Росс», «Харт» и выиграл Кубок Стэнли в одном сезоне. Тогда он настрелял солидные 94 очка в регулярке. Через три года побил собственный рекорд и преодолел 100 очков.

Всего за «Тампу» Мартен провел 972 игры и набрал 953 очка. Он до сих пор лучший ассистент в истории франшизы с 588 голевыми передачами. Последний сезон он провел в «Рейнджерс», достиг 1000 очков в НХЛ и со спокойной душой ушел на пенсию.

Фото: AP Photo/Brian Kersey, Cal Sport Media, Leon Algee, Matt Slocum, Jeff McIntosh, Chris O’Meara