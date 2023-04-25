12 комментариев

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Регионы любят хоккей гораздо больше Москвы. Фан-зоны в торговых центрах, кинотеатрах и на аренах ломятся от болельщиков

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«Я кайфанул. Это абсолютная Канада!».

Сезон КХЛ-2022/23 получился максимально зрелищным, а его главным итогом стал настоящий болельщицкий бум в плей-офф – еще до окончания серии «Ак Барс» – ЦСКА побит рекорд посещаемости Кубка Гагарина.

Интересно, что тренд задавали не только топ-клубы, но команды из регионов – в Нижнем какой-то нереальный хоккей выдало «Торпедо», в Череповце Разин опять затащил скромную «Северсталь» в плей-офф, а во Владивостоке «Адмирал» решил сотворить историю. И их болельщики с охотой следили как за домашними матчами, так и за гостевыми.

Причем ради выездных игр многие клубы заморачивались не меньше, чем ради домашних: искали удачные площадки для массового просмотра, приглашали ведущих и комментаторов, разыгрывали подарки. А где-то такое происходило вообще каждый матч!

В итоге у многих получилось, как в Канаде – в самом лучшем смысле. Кажется, такого ажиотажа вокруг игр КХЛ прежде не было. 

За «Ак Барсом» следили из торгового центра

Первые две серии «барсов» вполне вмещали болельщиков на стадионе, а вот на финалы против «Авангарда» и ЦСКА пришлось подключать местный ТЦ «Мега». Казанцы разбили фан-зону прямо на фуд-корте, установив перед столиками большой экран. Движуха была как во время выездных матчей, так и на домашних.

Перед стартом игры и в перерывах болельщиков развлекал ведущий, проводились различные викторины, болельщики заряжали кричалки. Юным зрителям рисовали на щеках снежных барсов в цветах любимой команды.

Атмосфера была вполне стадионная: много фанатов в атрибутике «Ак Барса» и громкая радость во время заброшенных шайб. Конечно, тесновато по сравнению с ареной, но на каждый матч фан-зона собирала около 500 человек.

В Нижнем организовали фан-зону в крупнейшем ТРК города

«Торпедо» со своей яркой игрой еще по ходу регулярки заполняло трибуны до отказа. За год клуб привлек на стадион новых болельщиков, а заодно и вернул старых. Тенденция продолжилась в плей-офф – солдаут на каждом домашнем матче и все больше желающих вживую увидеть игру.

В Нижнем Новгороде уже строится новая арена на 12 тысяч мест, но пока команде приходится ютиться в скромном КРК «Нагорный» на 5,5 тысяч зрителей. Он никак не мог вместить всех. Выручил местный ТРК «Небо», в котором велась трансляция домашних и выездных матчей против «Динамо» и СКА.

«Торпедо» провело феноменальный регулярный чемпионат, и, учитывая ажиотаж, мы решили организовать фан-зоны для болельщиков, – рассказывал в интервью «Матч ТВ» заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. – Здорово, что мы первыми в этом плей-офф задали такой тренд, и другие команды КХЛ подхватили наш опыт по организации массовых просмотров матчей. В каждой из наших фан-зон мы видим невероятную атмосферу единения команды и города. Мы видим, как мощно команду поддерживают болельщики, и их, несомненно, станет еще больше после такого сезона».

Чтобы поддерживать атмосферу в фан-зоне наравне со стадионом, приходилось выдумывать дополнительные шоу или приглашать специальных ведущих. Например, четвертый домашний матч серии в ТРК «Небо» вел Денис Казанский.

«Я кайфанул. Это абсолютная Канада, – поделился впечатлениями от мероприятия комментатор. – Мы видели по картинке и до этого, что какое-то невероятное количество людей. И я своими глазами увидел около тысячи человек, которые пришли в торговый центр. Многие занимали места еще до начала матча, никуда не уходили в перерыве (разве что по своим причинам). Была мини-конференция: люди задавали мне вопросы по игре и сезону, а я отвечал.

Абсолютно домашняя атмосфера. То, что хочется видеть в хоккее – когда люди объединяются и у них есть общая цель – посмотреть игру. Момент настоящего единения. Было много девушек, женщин, которые приходили поддержать «Торпедо». И это не просто поставили экран и запустили трансляцию. Нет, там была настоящая движуха. Выступали какие-то местные музыканты, барабанщики, заводили толпу… Какие-то конкурсы, розыгрыши. Все на движе». 

В отсутствие голливудского кино хоккей очень выручил

«Адмирал» имеет аналогичную проблему – «Фетисов-Арена» вмещает всего 5950 болельщиков, что очень мало для команды, впервые в истории вышедшей в полуфинал конференции. Пришлось выкручиваться таким же образом, как и «Торпедо» – только прямые трансляции игр велись не в ТРК, а кинотеатрах.

Подобное уже практиковалось по ходу регулярки, но касалось только выездных матчей. Например, можно найти октябрьскую афишу игры с «Авангардом». Или вот объявление о показе выездной серии в феврале. Цена билета – 300 рублей, стандартная для похода на домашнюю игру. Местные кинотеатры, которые лишились кассы в эпоху отсутствия голливудских фильмов, никогда еще так не радовались хоккею.

Для домашних матчей с «Ак Барсом» тоже подключили кинозалы – ажиотаж был слишком велик. Причем зрители шли на просмотр игры под попкорн не только во Владивостоке, но и в соседних городах – Артеме и Уссурийске.

«Мы показывали три игры плей-офф, – рассказал Sports.ru исполнительный директор «Артем-Кино» Виталий Рымарь. – Первая трансляция выпадала на 23:50 местного времени в субботу, что повлияло на посещаемость. У всех кинотеатров Приморья, которые показывали эту игру, были аншлаги. К тому же не пришлось снимать с проката сеансы. К слову, в зале царила вполне спортивная атмосфера. Зрители бурно реагировали, скандировали кричалки, подбадривали команду в острых моментах.

Две другие игры хоть и проходили в нашем регионе и шли в более удобное время – 19:30, не собрали полные залы, но вполне компенсировали хорошую посещаемость, сравнимую с топовым фильмом в выходной день. Важную роль играет день недели. 

Остальные игры плей-офф проходили либо глубокой ночью по местному времени, либо о дате и времени матча становилось известно только накануне, когда уже сформировано расписание и есть предварительные продажи». 

В Омске решили не покидать родную арену

«Авангард» в этом сезоне вернулся в родной город, получив современную арену. Неудивительно, что даже во время выездных матчей команды в плей-офф омичи не очень хотели ее покидать. Фан-зону организовали прямо тут – пускали болельщиков за все те же 300 рублей, при этом действовали скидки для детей и владельцев клубных карт. Кто хотел максимальный комфорт – мог разместиться в Бизнес-клубе на мягких сиденьях.

Трансляция шла на кубе – в лучших традициях НХЛ, где тоже практикуют показ выездных матчей на домашней арене.

«Была посадка тысяча. Было весело – неважно, что команды не было рядом на льду, – рассказывает маскот «Авангарда» Ястреб. – Я развлекал как умел: танцевал в музыкальных паузах, веселил всех, пятюньки раздавал, обнимался со всеми.

Когда забивали голы – было также, как на обычной игре. Также люди вскакивали и начинали кричать, радоваться. Обстановка была более такая домашняя. Что нравится – фан-зона всего на тысячу человек, и каждый из этой тысячи именно фанат, а не как на игре бывает, когда люди просто приезжают посмотреть».

А как в этой вашей Канаде?

Денис Казанский не просто так упомянул Канаду, описывая мероприятие в Нижнем. Для родины хоккея собирать забитые фан-зоны во время каждого матча давно стало нормой. 

В этом можно убедиться и во время текущего плей-офф: достаточно посмотреть хайлайты с заброшенными шайбами канадских команд. Сначала режиссер трансляции дает празднование хоккеистов и арены, а потом переключается на фан-зону. Есть ощущение, что болельщиков в них даже больше.

Вот так в Виннипеге празднуют заброшенную шайбу:

А вот так болели в Торонто во время третьего матча серии с «Тампой»:

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Фото: ХК ТорпедоХК «Авангард» ОмскХК «Ак Барс»

12 комментариев

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Матроскин52
В Нижнем просто нереальная атмосфера любви к Торпедо! Ларионов поставил на уши всех болельщиков! Уважение Профессору, тренерскому штабу, игрокам и конечно болельщикам!
+4
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Sever12
Да, этот сезон выдался на славу интересным, во первых люди соскучились по хоккею после этих пандемий, а во вторых первые раунды плей-офф были не столь предсказуемы как раньше. КХЛ и клубам надо двигаться дальше, организовывать трансляции на открытых площадках было бы здорово, но для этого надо делать нормальный календарь, климат у нас к этому подталкивает, даже стадион весной в теплую погоду посетить приятнее, не говоря уже про фан зону....
+2
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Егор Арефьев
Потому что в Москве переизбыток развлечений. А в регионах столько всего нет. Московичи совсем зажрались. В НХЛ за минуту билеты на плей-офф скупают, а в 12-миллионной Москве на финале КГ пустые места. Это как?
+2
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Сергей Кот
именно по этому, сборная все эти годы не доезжала дальше Питера
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кракадил
молодцы. так и надо .
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KRAN
Помнится в 16 году Матч транслировал финал в кинотеатрах. Интересные ощущения были от просмотра.
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flash166
Это абсолютная Россия!
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Виталий Коваленко
а деньги вкладывают в малоинтересный москвичам ЦСКА.
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podkop09
Почему людям нравится хоккей, это единственный вид спорта в котором не видно как забивают гол, только лишь на повторе (очень часто даже не с первого повтора можно увидеть как шайба залетела в ворота).
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Kira Graponova
В Мск слишком большое сосредоточений всяких интересов. На тебе 5 фк клубов, на тебе несколько клубов хоккейных и далее по видам спорта. Какое-либо большое мероприятие почти со 100% гарантией пройдёт либо в Мск, либо в Питере. Небольшая вероятность есть у Казани, например. Ну, у ещё пары городов. Всё. Да банально вон с работы идёшь во время новогодних каникул, такое ощущение, что вся Россия на КП гуляет. Ну, по факту, это не ощущение, по людям и их повадкам и вниманию к окружению и тупым вопросам ты понимаешь, что это неместный
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Максим Прокофьев
При чем тут Канада?! Это Россия!
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krasno-siniyman
Ответ Матроскин52
В Нижнем просто нереальная атмосфера любви к Торпедо! Ларионов поставил на уши всех болельщиков! Уважение Профессору, тренерскому штабу, игрокам и конечно болельщикам!
Вроде там всегда народ любил хоккей и свою команду
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