Орлов разрывает в «Бостоне»: главная звезда матча с «Калгари» – 2+1. У него 5 очков в трех матчах
Кажется, обмен пошел на пользу.
Переход Дмитрия Орлова в «Бостон» стал шоком для всех: болельщиков, партнеров (Овечкин вообще негодовал) и, казалось, для самого игрока, который провел за океаном 12 лет и нигде, кроме системы «Вашингтона», не играл. Защитник написал в соцсетях трогательное послание, где признался, что не думал о таком моменте, и назвал столичный клуб вторым домом.
Со стороны виделось, что этот переход – определенный стресс для Орлова, и какое-то время на адаптацию ему потребуется. Так и вышло – ровно один матч на притирку, а дальше Дмитрий начал уничтожать: 0+2 с «Эдмонтоном», 2+1 – с «Калгари».
В «Кэпиталс» Орлов не делал дубли больше года
В первые 20 минут матча с «Флэймс» складывалось ощущение, что забивать будет только Орлов – уже к 14-й минуте у него был весьма симпатичный дубль:
– первый гол в новой команде он забил после сольного прохода через среднюю зону. Оказавшись перед четырьмя соперниками и не дождавшись партнеров, он бросил с кистей и здорово попал;
– вторая шайба заброшена в стиле бывшего партнера по «Вашингтону» Александра Овечкина – мощный диагональный щелчок.
Защитник не то чтобы часто делал дубли – за карьеру в «Вашингтоне» их было всего четыре, и последний – чуть больше года назад, в матче против «Питтсбурга».
Но «Бостон» умудрился упустить преимущество, которое создал Орлов в начале игры – к 50-й минуте «Калгари» уже вел 3:2. Вновь спас Дмитрий, который выдал Павлу Захе передачу на пустой угол.
Надо признать, этим вечером «Брюинс» были заметно хуже: с учетом овертайма у них всего 20 бросков по воротам – Улльмарк спас 54 (!) раза. И даже при такой статистике гости вырвали победу – забросили за 4,3 секунды до конца дополнительного времени.
Орлов быстро адаптировался в новой команде
Дмитрий провел в «Бостоне» всего три игры, но уже заработал 2+3. Да, в первом матче – без очков, но в той встрече главным героем с запасом был Линус Улльмарк. Против «Эдмонтона» было уже 0+2, а сегодня – дебютный дубль.
Забавно, но если брать отсчет с момента дебюта Орлова, то прямо сейчас он лучший бомбардир «Брюинс». Даже у Бержерона на два очка меньше, плюс у канадца нет голов в последних трех играх. С новым защитником бостонцы выиграли пока все матчи, хотя всего семь игроков (включая Орлова) набрали больше одного очка за этот отрезок.
Отличный повод из любопытства вспомнить его дебют за «Вашингтон» – хотя и понятно, что ситуации абсолютно разные. В первых трех играх за «Кэпиталс» у Дмитрия было всего 2 очка и ни одной шайбы. 5 очков в той команде он набрал только к 13-й игре, а первый гол забил только в 25-й.
Бостон идет за Кубком Стэнли?
Похоже, с приходом Орлова у «Брюинс» вообще не осталось слабых мест – у них даже вратарь начал забивать. Сейчас у команды серия из 8 побед – лучшая в этом сезоне (до этого было две по 7).
В таблице Востока «медведи» с запасом впереди – 99 очков и +13 от ближайшей «Каролины». По количеству заброшенных шайб они вторые в лиге (226) – лучше только «Эдмонтон» (232). Зато «Бостон» первый по надежности обооны – всего 129 пропущенных в 60 играх. Похоже, команде Джима Монтгомери можно начинать готовиться к плей-офф.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 марта, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- 0:1 – 5 Орлов (Носек, Линдхольм)
- 0:2 – 14 Орлов (Бержерон, Дебраск)
- 1:2 – 22 Колман (Андерссон)
- 2:2 – 49 Дюбе (Танев, Тоффоли)
- 3:2 – 50 Юбердо (Пеллетье, Кадри)
- 3:3 – 55 Заха (Дебраск, Орлов)
- 3:4 – 65 Макэвой (Маршанд, Бержерон)
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Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports
Ага, Бостону уж точно, да и сам Орлов если что контракт выбьет солидный летом.
В Вашингтоне таким не выглядел.
Эдак миллионов 6 в год отсыпят летом, на 4-5 лет.