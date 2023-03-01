Кажется, обмен пошел на пользу.

Переход Дмитрия Орлова в «Бостон» стал шоком для всех: болельщиков, партнеров (Овечкин вообще негодовал) и, казалось, для самого игрока, который провел за океаном 12 лет и нигде, кроме системы «Вашингтона», не играл. Защитник написал в соцсетях трогательное послание, где признался, что не думал о таком моменте, и назвал столичный клуб вторым домом.

Со стороны виделось, что этот переход – определенный стресс для Орлова, и какое-то время на адаптацию ему потребуется. Так и вышло – ровно один матч на притирку, а дальше Дмитрий начал уничтожать: 0+2 с «Эдмонтоном», 2+1 – с «Калгари».

В «Кэпиталс» Орлов не делал дубли больше года

В первые 20 минут матча с «Флэймс» складывалось ощущение, что забивать будет только Орлов – уже к 14-й минуте у него был весьма симпатичный дубль:

– первый гол в новой команде он забил после сольного прохода через среднюю зону. Оказавшись перед четырьмя соперниками и не дождавшись партнеров, он бросил с кистей и здорово попал;

– вторая шайба заброшена в стиле бывшего партнера по «Вашингтону» Александра Овечкина – мощный диагональный щелчок.

Защитник не то чтобы часто делал дубли – за карьеру в «Вашингтоне» их было всего четыре, и последний – чуть больше года назад, в матче против «Питтсбурга».

Но «Бостон» умудрился упустить преимущество, которое создал Орлов в начале игры – к 50-й минуте «Калгари» уже вел 3:2. Вновь спас Дмитрий, который выдал Павлу Захе передачу на пустой угол.

Надо признать, этим вечером «Брюинс» были заметно хуже: с учетом овертайма у них всего 20 бросков по воротам – Улльмарк спас 54 (!) раза. И даже при такой статистике гости вырвали победу – забросили за 4,3 секунды до конца дополнительного времени.

Орлов быстро адаптировался в новой команде

Дмитрий провел в «Бостоне» всего три игры, но уже заработал 2+3. Да, в первом матче – без очков, но в той встрече главным героем с запасом был Линус Улльмарк. Против «Эдмонтона» было уже 0+2, а сегодня – дебютный дубль.

Забавно, но если брать отсчет с момента дебюта Орлова, то прямо сейчас он лучший бомбардир «Брюинс». Даже у Бержерона на два очка меньше, плюс у канадца нет голов в последних трех играх. С новым защитником бостонцы выиграли пока все матчи, хотя всего семь игроков (включая Орлова) набрали больше одного очка за этот отрезок.

Отличный повод из любопытства вспомнить его дебют за «Вашингтон» – хотя и понятно, что ситуации абсолютно разные. В первых трех играх за «Кэпиталс» у Дмитрия было всего 2 очка и ни одной шайбы. 5 очков в той команде он набрал только к 13-й игре, а первый гол забил только в 25-й.

Бостон идет за Кубком Стэнли?

Похоже, с приходом Орлова у «Брюинс» вообще не осталось слабых мест – у них даже вратарь начал забивать. Сейчас у команды серия из 8 побед – лучшая в этом сезоне (до этого было две по 7).

В таблице Востока «медведи» с запасом впереди – 99 очков и +13 от ближайшей «Каролины». По количеству заброшенных шайб они вторые в лиге (226) – лучше только «Эдмонтон» (232). Зато «Бостон» первый по надежности обооны – всего 129 пропущенных в 60 играх. Похоже, команде Джима Монтгомери можно начинать готовиться к плей-офф.

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Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports