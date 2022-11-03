Гусев ворвался с ноги в КХЛ: 1+1 в первой же игре. Теперь он лучший бомбардир в истории СКА

Но и в свои привез.

Никита Гусев снова в СКА: в понедельник стало известно, что нападающий, не нашедший себе клуб в НХЛ, подписал контракт на два года с возможностью продления. Это уже второй раз, когда игрок возвращается в Питер по ходу сезона – в прошлом году было то же самое.

«Принял решение, что нужно подождать и посмотреть, какие есть варианты, – объяснял свое решение Гусев. – Плюс нужно было подготовиться еще лучше, чем раньше, и выйти сразу, с первых матчей помогать команде. В принципе готовился так же, как и раньше, – у меня есть определенная программа. Варианты в НХЛ были, есть и будут. Но я выбрал СКА».

За армейцев Гусев смог сыграть уже в среду – на домашний матч с «Сочи» его заявили в звене с Воробьевым и Яшкиным. Но даже с таким усилением СКА дважды уступал в счете аутсайдеру. После второго периода на табло горело 1:2 и появились первые намеки на сенсацию.

Армейцы собрались в третьем – забили четыре, и именно с Никиты начался камбэк. Он сразу же взялся дирижировать большинством СКА – и организовал две шайбы в неравных составах. Сначала выдал точный пас Степану Фальковскому на противоположный фланг.

А после забил и сам – пытался прострелить Яшкину на пятак, но защитник гостей Юрий Александров выставил клюшку и помог забросить первую шайбу после возвращения.

Всего у Никиты в первом матче 1+1, 5 бросков, 1 хит, 1 заблокированный бросок при 16:22 на льду. Вроде неплохие цифры, но ведь были еще две минуты штрафа и несколько ошибок, одна из которых привела к первому голу соперника.

Вообще в этот вечер сочинцы сами упустили шанс – игра на контратаках у них получалась. За 40 минут южане перебросали СКА 22:21, а погубили игру как раз удаления, которых в третьем периоде у «Сочи» было четыре. Питер забрал очередную победу.

«Когда есть голевые моменты у игрока – это уже хорошо, – подводил итоги игры Роман Ротенберг. – Конечно, мы рассчитываем, что каждый наш игрок реализует каждый свой голевой момент. Мы к этому стремимся – это касается и Никиты Гусева, и всех наших игроков».

Забросив в первом же матче, Никита Гусев умудрился стать рекордсменом клуба – теперь он лучший бомбардир в истории СКА с 371 очками в 320 матчах. Свитер с символическим числом вручил лично Роман Ротенберг после игры.

Нападающий получил поздравление от главного тренера на пресс-конференции: «Установили рекорд сегодня – Никита Гусев стал лучшим бомбардиром клуба. Это тоже для нас очень важно, мы поздравляем Никиту. Это командная работа».

У СКА 26 побед в 28 матчах и первое место в лиге. Впереди домашняя игра с лидером Востока – «Металлургом».

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Фото: VK/ska