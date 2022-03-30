Гавриков покуражился с «Айлендерс»: дважды пробил Варламова и стал второй звездой матча

Первый дубль в НХЛ.

Мы часто пишем о ярких матчах российских игроков за океаном, но чаще всего речь идет о нападающих. Но много забивать умеют и защитники.

В матче с «Айлендерс» Владислав Гавриков впервые за три сезона сделал дубль в НХЛ. Сначала успел на добивании после броска Патрика Лайне и попал в пустой угол, а во втором периоде классно бросил с неудобной между щитков Варламову (пусть и рикошет помог).

«Обычно он лучше всех играет на другом конце площадки, – хвалил Гаврикова после матча Патрик Лайне, – но, очевидно, что он еще и бомбардир. Он отлично прочитал ситуацию при обеих шайбах».

За вечер у Гаврикова 5 бросков в створ ворот «Айлендерс», 3 блокшота, 1 потеря шайбы и 25:24 на льду – лучшее время на льду среди полевых.

«Всегда приятно забивать голы, но для меня важнее победить, – сказал защитник после матча. – У нас были шансы переломить игру».

Личный праздник Гаврикова испортил Семен Варламов, отразивший 42 из 45 бросков. Он помог «Айлендерс» выиграть 4:3.

Поражение оставляет «Коламбус» на 9-й строчке Востока с 69 очками. До «Вашингтона» целая пропасть – 15 очков. Отыграть такое отставание и забрать уайлд-кард уже вряд ли получится, зато есть шанс взять реванш у «островитян» – следующий матч команды снова проведут между собой, но уже в Нью-Йорке.

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Фото: East News/FR66830 AP/Associated Press/East News