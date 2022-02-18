Неожиданный герой дня: Александр Барабанов спас команду за 0,6 секунды (!) до финальной сирены

Жаль, победить все равно не получилось.
Не самая яркая вывеска игрового вечера НХЛ подарила нам классный камбэк «Сан-Хосе» в матче с «Ванкувером». Вдвойне приятно, что одним из главных героев матча стал Александр Барабанов.
К середине игры «Ванкувер» повел в две шайбы, но «акулы» уже к началу третьего периода сравняли, дважды реализовав большинство. Оба гола случились при содействии Александра Барабанова: его передачи через Томаша Гертла дошли до Тимо Майера – швейцарец настрелял уже 50 очков в 43 играх.
Но «Ванкувер» вновь вышел вперед, и все шло к его трудовой победе – за 10 секунд до конца игроки «Кэнакс» выбросили шайбу из зоны. И тут случилось чудо: «Сан-Хосе» успел начать атаку от своей синей линии, Тимо Майер, войдя в зону, кое-как швырнул шайбу в Барабанова, Александр как-то сумел ее укротить и бросил в ближний угол. Табло остановилось на отметке 0,6 секунды.
Можно представить, как обидно было «акулам» и особенно Барабанову все-таки проиграть в овертайме.
У Александра Барабанова третья звезда матча и седьмой гол в сезоне. С 26 очками в 40 играх он шестой бомбардир «Сан-Хосе».
«Я думаю, что если мы будем играть так же, как в последних двух периодах, то сможем набрать свои очки в будущем, – сказал тренер «Шаркс» Боб Боунер. – Но пора начать их набирать».
«Сегодня мы взяли очко, но в последних нескольких матчах играли не лучшим образом. Так что мы должны начать побеждать, иначе это будет очень-очень плохой сезон. Пора исправить положение. Мне кажется, что сегодня был сделан шаг в правильном направлении», – кое-какой оптимизм выразил и лидер «Шаркс» Тимо Майер.
В последних 11 играх у «акул» всего две победы, они идут 13-ми на Западе, но отставание от 8-го места всего 6 очков. Шансы на плей-офф еще не потеряны.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- 0:1 – 15 Босер (Экман-Ларссон, Миллер)
- 0:2 – 18 Хьюз ()
- 1:2 – 24 Кутюр (Грегор, Ньето)
- 1:3 – 31 Ламмикко (Берроуз)
- 2:3 – 35 Майер (Барабанов, Гертл)
- 3:3 – 42 Майер (Барабанов, Гертл)
- 3:4 – 55 Гарланд (Петтерссон)
- 4:4 – 61 Барабанов (Бернс, Майер)
- 4:5 – 63 Миллер (Хьюз, Петтерссон)
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