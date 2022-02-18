Неожиданный герой дня: Александр Барабанов спас команду за 0,6 секунды (!) до финальной сирены

Жаль, победить все равно не получилось.

Не самая яркая вывеска игрового вечера НХЛ подарила нам классный камбэк «Сан-Хосе» в матче с «Ванкувером». Вдвойне приятно, что одним из главных героев матча стал Александр Барабанов.

К середине игры «Ванкувер» повел в две шайбы, но «акулы» уже к началу третьего периода сравняли, дважды реализовав большинство. Оба гола случились при содействии Александра Барабанова: его передачи через Томаша Гертла дошли до Тимо Майера – швейцарец настрелял уже 50 очков в 43 играх.

Но «Ванкувер» вновь вышел вперед, и все шло к его трудовой победе – за 10 секунд до конца игроки «Кэнакс» выбросили шайбу из зоны. И тут случилось чудо: «Сан-Хосе» успел начать атаку от своей синей линии, Тимо Майер, войдя в зону, кое-как швырнул шайбу в Барабанова, Александр как-то сумел ее укротить и бросил в ближний угол. Табло остановилось на отметке 0,6 секунды.

Можно представить, как обидно было «акулам» и особенно Барабанову все-таки проиграть в овертайме.

У Александра Барабанова третья звезда матча и седьмой гол в сезоне. С 26 очками в 40 играх он шестой бомбардир «Сан-Хосе».

«Я думаю, что если мы будем играть так же, как в последних двух периодах, то сможем набрать свои очки в будущем, – сказал тренер «Шаркс» Боб Боунер. – Но пора начать их набирать».

«Сегодня мы взяли очко, но в последних нескольких матчах играли не лучшим образом. Так что мы должны начать побеждать, иначе это будет очень-очень плохой сезон. Пора исправить положение. Мне кажется, что сегодня был сделан шаг в правильном направлении», – кое-какой оптимизм выразил и лидер «Шаркс» Тимо Майер.

В последних 11 играх у «акул» всего две победы, они идут 13-ми на Западе, но отставание от 8-го места всего 6 очков. Шансы на плей-офф еще не потеряны.

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