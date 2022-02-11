Русские из «Тампы» делают красоту: у Кучерова – гол, у Сергачева – передача. Но победу украл Ничушкин

Главное зрелище этой ночи.

Матч «Колорадо», лидера Запада, против «Тампы» (в представлениях не нуждается) – одно из главных украшений игрового дня НХЛ. Валерий Ничушкин на своем льду противостоял Василевскому, Сергачеву и Кучерову – все они были заметны этим вечером.

Уже на 11-й минуте Никита Кучеров красиво протащил шайбу через всю площадку, обыграв по пути Джей Ти Комфера, и отдал ее Брэйдену Пойнту. Тот стянул на себя двух защитников и вратаря, а затем вернул шайбу партнеру на пустые ворота. А ведь россиянин пропустил до этого три игры своей команды, попав в ковид-протокол.

Во втором периоде «Колорадо» вновь увеличил отрыв, но в дело вмешался Михаил Сергачев, который отдал невероятный пас через всю площадку на все того же Брэйдона Пойнта.

Двух шайб «Лайтнингс» было недостаточно, чтобы побороться за победу. Тем более, что у хозяев сегодня феерил Валерий Ничушкин: 7 бросков (!), победная шайба и полезность «+2» – он вторая звезда матча.

Нельзя не отметить и Андрея Василевского. Несмотря на три пропущенные шайбы, российский голкипер отразил 44 броска и сделал несколько красивых сэйвов, оставляя свою команду в игре. Кстати, это первый раз в этом сезоне, когда он сделал больше 40 спасений в одной игре.

Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski