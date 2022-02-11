Свечников помог прихлопнуть «Бостон»: 1+2 всего за 13 минут на льду

Правда, и дважды удалился.

Этой ночью «Каролина» не оставила никаких шансов «Бостону» на его же льду – 6:0. Одним из главных героев стал Андрей Свечников, поучаствовавший в половине голов.

Уже на 9-й минуте он сделал результативную передачу: отправил шайбу через всю чужую зону на Теуво Терявяйнена, а тот ее доставил на пятак к Винсенту Трочеку.

Дальше забил уже сам Свечников, выстрелив с ползоны точно в левую от себя девятку.

Но украшением матча стала вторая результативная передача Андрея при счете 4:0. Он отдал слепой пас на все того же Терявяйнена (финн собрал хет-трик из передач), а тот отдал невероятную голевую с разворота. Эта шайба точно попадет в хит-парады недели.

Все это нападающий успел сделать, проведя на льду 12:53. Кроме 3 набранных очков у него 4 броска, 4 хита и 1 блокированный бросок.

Свечников набрал три очка в одном матче во второй раз в сезоне – всего у него 42 очка в 42 играх. Он повторил свою результативность предыдущего сезона, потратив сейчас на 13 матчей меньше. Хотя вот про штрафам он уже обгоняет прошлогоднего себя – этим вечером тоже умудрился схлопотать два двухминутных штрафа.

Интересно, что в предыдущем матче этих команд «Каролина» также разорвала «Брюинс» на их площадке – 7:1 (Свечников набрал 1+1). Кажется, «Бостону» нужно сделать все возможное, чтобы не пересечься с «ураганами» в плей-офф – позора не оберешься.

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Фото: Gettyimages.ru/Rich Gagnon / Stringer