Никогда не проводили такой масштабный ивент. Нурбек Карабала о турнире в Актау

В Актау планируется жара.

Уже 16 июля в Актау пройдет большой совместный турнир лиг Eagle FC и Naiza.

За день до турнира корреспондент Sports.ru Казахстан поговорил с президентом казахстанской лиги о предстоящем ивенте:

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- Мы в Актау проводим активную неделю в рамках Naiza Sport Weeк. Думаю, что этот турнир – грандиозное событие для западного Казахстана, да и для всей республики. Турнир на берегу нашей жемчужины – Каспия. Мы начали работу за неделю, были мастер-классы. Вчера прошла, можно сказать, историческая игра по регболу с участием Шамиля Завурова, Шавката Рахмонова, Сергея Морозова, Самсона Аракеляна и других. Так получилось, что выиграли мы. Хорошо, что Шамиль и Мороз были в моей команде (смеется). В целом, очень плодотворная неделя. Для меня эта поездка важна в первую очередь потому, что она соответствует нашему принципу капитализации ошибок. Мы никогда не проводили такой масштабный выездной ивент: привезли сюда более 150 человек, оборудование на пяти фурах, постарались собрать максимальное количество звезд ММА Казахстана и России, журналистов с обеих стран, популярных в нашем виде спорта. Проводим ряд социальных мероприятий, график полностью забит. Мы видим каждую нашу ошибку и становимся только сильнее. Конечно, многие вещи идут не по плану, но мы стараемся капитализировать каждую ошибку. В будущем у нас есть планы по проведению выездных турниров за пределами Казахстана, и опыт турнира в Актау нам очень пригодится. Делаем все по максимуму, и завтра все должно получиться очень ярко и горячо.

- Давайте остановимся на карде турнира. Какой бой могли бы выделить?

- Сейчас есть вопрос по карду, возможно вместо 18 боев будет 16. Возникли кое-какие проблемы с весом, кто-то не прилетел. Тем не менее, кард очень богатый на имена. На что я еще всегда обращаю внимание, так это на молодежь. Есть боец Dar Team Мейрамбек Толегенов, Роман Жомарт и еще ряд ребят, которых я бы хотел увидеть. Не все зависит только от соперника, но и от места боя. Они выступают дома и не допускают даже мысли, что могут проиграть, потому что придут друзья и родственники. Мне интересно их увидеть в таких условиях. Думаю, что зрелищность в этих поединках будет бешеная. Дерется в карде Мурад Абдурахманов, который является чемпионом мира по ММА, в финале победил бойца UFC Магомеда Анкалаева. Очень ждем его боя. Ну и украшением должен стать главный бой – Ермеков против Хирамагомедова. В целом очень интересный кард. Сейчас меня от карда отвлекают организационные вопросы, но завтра я полностью погружусь в турнир: будем вместе с Хабибом Нурмагомедовым, Шамилем Завуровым, Сергеем Морозовым и Шавкатом Рахмоновым сидеть и наблюдать за горячими поединками, которые останутся в истории этого города и нашей страны.

- Кстати, о титуле в среднем весе. Должны были драться Тайсултанов и Мутаев. В итоге выйдут два абсолютно других бойца. С чем связаны замены?

- Когда мы подписали Мутаева, про него мне говорили, что он очень сильный, воспитанный и порядочный боец. Так и есть, но как-то ему не фартит, уже третий раз слетает его бой: то у него травма, то соперник не может. Я не верю в приметы, но так получилось, что в этот раз вновь бой не состоялся. У нас были варианты замены, но Тайсултанов сказал, что тоже не будет выступать, предложил оставить их бой на более поздний срок. У Имрана также были проблемы со здоровьем, но он был готов выступить. А когда узнал о снятии Мутаева, принял решение отказаться.

- У Naiza почти в каждом карде есть женский поединок. В Актау же турнир без них. С чем связано данное решение?

- Ну тут два фактора. Мы в Мангистау, тут женские бои не интересны, более того, ментальность региона не дает наблюдать за женскими боями. Ну и лига EFC предложила провести кард без женских боев. Поэтому приняли решение этот турнир провести так.

Фото: Naiza

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