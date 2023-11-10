Женские гонки в вертикали «Ф-1»: навязывают девочек командам Гран-при. Но поможет ли достижению равенства?

Битва за гендерное равенство.

Пока мир следил за бунтом женской сборной Испании за равные зарплаты и условия с мужчинами и развитием новой борьбы теннисисток, в гонках тема равенства полов тоже все сильнее обрастает деталями – хоть и временами странными в смысле возможностей.

Мир впервые увидел трансляции нового чемпионата под эгидой «Ф-1» – «Академии «Ф-1» (F1 Academy): гонки весь сезон показывали только в формате видеоотчета на официальном ютуб-канале главной гоночной серии планеты. Лишь на последнем этапе в США под коронование чемпионки возможность посмотреть заезды добавили на F1 TV – как-то странно для важнейшей женской серии, верно?

Тем не менее, уже к концу сезона команды «Ф-1» начали разбирать девушек себе в программы – например, Бьянку Буcтаманте подхватил «Макларен», а 26-летнюю швейцарку Лену Бюлер – «Заубер»/«Ауди». Процесс логичен, ведь со следующего сезона каждая организация обязана выставить пилотессу в «Академию «Ф-1», а в 2023-м c задачей справилась только «Альпин» (20-летняя Эбби Пулинг в них в программе уже почти два года).

Также большим событием стало повышение чемпионки Марты Гарсии – ей оплатили полное участие в «ФРЕКА» (европейской региональной «Ф-3») – промежуточная ступень между «Ф-4» и «Ф-3». Причем в одной из сильнейших команд – «Према».

Но главное достижение – уравнивание пелотона. Босс серии Сьюзи Вольфф (жена шефа «Мерседеса» Тото Вольффа, бывшая тест-пилот «Уильямса» и глава «Вентури» в «Формуле Е») отдельно выделила его после конца сезона:

«В первой квалификации года топ-10 укладывался в 2 секунды, к шестой гонке – уже в 0,2 секунды», – отметила Сьюзи.

Кажется, действительно прогресс, хоть речь идет только о 15 девушках и личных разборках между ними. Но можно ли вообще назвать это успехом? Появилась ли у девушек в автоспорте перспектива – и шансы на попадание в «Ф-1»?

«Академия «Ф-1»: обособленная «Ф-4» для знакомства лучших девушек с формульной техникой

Отдельную гоночную серию для женщин учредила «Формула-1» в ноябре 2022-го – после банкротства предыдущей независимой попытки «Серии W» с собственными инвесторами.

Казалось бы, почему богатому старшему брату не спасти тонущий чемпионат? Из-за накопленных долгов и странного технического оснащения: пилотировать предлагалось среднее шасси по категории «Ф-3», но с иной физикой поведения, а мотор по мощности примерно равнялся той же самой «регионалке». При создании «Серии W» предполагалось, что машины помогут девушкам быстрее и лучше влиться в «формульные» гонки, но в реальности оказалось, что такой прыжок из картинга все равно слишком далекий и нужно сперва где-то потренироваться, а приобретенные навыки не слишком помогут в стандартной вертикали к «Ф-1».

Потому владельцы главной гоночной серии решили просто создать отдельную женскую всемирную «Формулу-4» – в точности как во всех регионах, но на 15 почти бесплатных машин (с пилотесс просили 150 тысяч евро взноса, в 2024-м снизят до 100 тысяч – совсем ничего по меркам мировых автогонок) и при полной поддержке лучших юниорских команд («Према», «Карлин», «АРТ», «МП Моторспорт», «Кампос»). Шасси предоставила компания «Татуус» – ту же линейку, что и в лучших «обычных» региональных «Ф-4», причем в дополнение предоставили и помощь в настройке.

Вышла вполне готовая ступень из картинга на более высокую ступень лестницы к «Ф-1» – которую многие без спонсорской поддержки как раз и не преодолевают. Особенно девушки.

С 2024-го все станет даже масштабнее: к юниорским командам добавится по болиду от каждой организации «Ф-1», а в мире запустится специальная картинговая программа для поиска талантливых девушек-пилотесс. Ее назвали «Чемпионы будущего» – трехступенчатая отдельная картинговая серия с сокращенными тратами (часть покроет «Ф-1») и лотереями шасси и моторов. «Академия» будет выбирать там трех самых талантливых пилотесс, поддерживать их с оплатой участия, а затем поднимать к себе.

Выходит, со следующего года выстраивается вполне понятная вертикаль для продвижения любой девушки – и команды «Ф-1» вроде «Феррари» и «Альпин» смогут куда-то пристраивать победительниц своих отборов лучших девушек.

Однако перед Сьюзи Вольфф уже стоит цель начать зарабатывать:

«Мы должны выстроить финансовую бизнес-модель, – согласилась она после финиша первого сезона. – Все не может существовать как благотворительность. Серия должна стать чем-то способным выжить самостоятельно в средне- и долгосрочной перспективе.

Я бы мечтала о роскоши быть просто гоночным чемпионатом из 15 гонщиц и стать ракетным топливом для продвижения. Но мы должны стать чем-то много большим, потому что через пару лет у нас просто закончатся гонщицы, если мы не сделаем что-то кроме существования как гоночная серия».

Конкретизация бизнес-планов еще не высказывалась, но сперва «Академии «Ф-1» нужно в принципе доказать и спортивную полезность – иначе ее точно ждет повторение судьбы «Серии W».

Поможет ли «Академия «Ф-1» девушкам попасть в Гран-при?

Сьюзи Вольфф не скрывает: даже несмотря на мощь «Ф-1» за спиной и вовлечение команд, сомнения в деле все еще остаются. Более того, именно боссы организаций их и высказывают:

«Они все совершили прыжок веры, чтобы присоединиться к нам и разделить нашу миссию, и нам нужно убедиться, что отдача будет значительной.

Один шеф одной конкретной команды сказал мне: «Академия» просто клеит пластырь на проблему, или вы действительно попытаетесь ее решить?» Да, попытаемся.

Мы здесь не просто как яркий сериал, пытающийся собрать рейтинги и дать 15 юным пилотам немного экранного времени. Мы должны стать большим, ведь проблема заключается не только в недостаточном участии женщин. Просто собрать 15 девушек и помочь им – не решить корень проблемы.

Нам нужно начать долгосрочные изменения и расширять пул талантов, делать спорт более доступным и вдохновляющим для молодых поколений, чтобы они реально хотели в него попасть.

Я понимаю, что нужно не стать мыльным пузырем, быстрым блестящим хитом, тут же умирающим. Но, думаю, если наш проект не сработает – ничего не сработает.

Мы делаем очень многое за кулисами, чтобы убедиться: пилотесса оказалась в правильной команде, и гоночную категорию она выбрала правильно, и у нее будет шанс на успех.

По-моему процесс не должен заключаться в выписке чека и пожелании: «окей, вперед!» Нужно попасть в правильную команду, получить нужное количество трекового времени. И все это – на стадии, где у тебя лучший шанс на успех».

К словам Сьюзи нужно относиться предельно серьезно, ведь она отлично знает тему: именно она ближе всех за последнее десятилетие приближилась к мужчинам за рулем боевого болида во время одной из практик на Гран-при. До времени Фелипе Массы ей во второй же сессии не хватило всего 0,2 секунды, Сьюзи несколько лет реально выполняла роль одного из тест-пилотов «Уильямса» и точно знает потребности для подготовки. Ее в боссы серии взяли совершенно не случайно.

С точки зрения чистой подготовки «Академия» действительно выглядит логичнее «Серии W»: она уже встроена в вертикаль «Ф-1», в ней работают лучшие команды и структуры, можно обмениваться опытом и настройками с бригадами из «полноценных» «Ф-4», проводить много тестов и работать на симуляторах – просто в сегрегированной от парней обстановке.

И даже понятно, зачем это нужно: система «Альпин», Эбби Пулинг и чемпиона «Серии W» Джейми Чедуик после нескольки лет гонок на открытых колесах признали: девушкам действительно нужно больше времени в «юниорках» и немного другой процесс подготовки.

«Думаю, у девушки карьера в молодежных сериях должна быть длиннее, чем у парня, просто потому, что им нужно чуть дольше физически развиваться, это просто человеческая анатомия, – призналась Эбби в интервью The Race. – Мы дольше набираем и выстраиваем мышечную массу, потому нам сложно «сделать Ландо Норриса» и моментально влиться в «формулы» в раннем возрасте».

«Да, женщины не могут наращивать мышцы так же быстро, как парни, это просто наука, это просто факты, – подтвердила Пауэлл для The Race. – Мы не так физически сильны, опять же, это факт. Из-за него нам и требуется больше времени на выстраивание тела и адаптацию к спорту».

Молодежные серии постепенно идут навстречу девушкам – например, новый болид «Формулы-2» учел все их физиологические особенности и потребности.

Однако требование более длительной подготовки и наката никуда не делось – и это проблема в смысле участия в общих сериях: ведь обычно от пилота в «Ф-4», «Ф-3» или «Ф-2» ждут прорыва и результата уже на первый, максимум второй сезон. Прогрессирующих на третий год уже котируют сильно ниже – их рейтинги падают, и часто им светят только средние команды с большим спонсорским запросом.

Потому просто тратить те же деньги на спонсорство девушек в «обычных» «Ф-4» может быть контпродуктивно – деньги улетят впустую, уничтожат образ «Академии» и никому не помогут. А год-два чистого наката для сокращения разрыва с парнями вполне может сработать – параллельно играя роль кастинга самой талантливой в классе.

Риск поражения остается, ведь в женском «инкубаторе» ниже конкуренция

С нынешней схемой работы «Академия» сохраняет главную слабость любого разделенного чемпионата: потолок для прогресса при соревновании с меньшим уровнем сопротивления сильно ниже, чем в обычных условиях со всеми звездами и сильнейшими. Невозможно спорить: в чисто женском инкубаторе с набором по принципу «взяли всех, кто был» не вырастет потенциальный чемпион мира и победитель мужчин.

Решение может быть только радикальным и вряд ли понравится ратующим за равенство активисткам.

Первый вариант – ограничить участие в серии двумя сезонами, а дальше либо оплачивать повышение в «регионалку», либо исключать из чемпионата и брать на место выпускницы новичка. Так лучшие направятся сразу к «обычному» уровню сопротивления уже с нужным накатом для доказательства своих способностей, а у новобранцев в первый сезон будут внятные опытные ориентиры, по которым их можно оценивать.

Второй вариант – сразу создать достойный менторский уровень сопротивления.

Да, проблему можно было бы решить очень элегантно и медийно: завести в «Академию «Ф-1» пару менторов-советников из завершивших карьеру в «открытых колесах» быстрых пилотов без спонсоров или просто толковых ветеранов. У них не было права на очки и они задавали бы темп/бенчмарк, но служили бы прежде всего советниками девушек и крепкой базовой линией для сложности отдельных отрезков. Девушки бы понимали, к каким показателям им стремиться.

Можно даже совместить оба варианта (с временным ограничением на пребывание в чемпионате), а сессии с менторами отрезать не в формат зачетных заездов, а в закрытые полностью оплаченные «Академией» частные тесты между гонками. Сессии подобного рода до перехода в «Формулы-3» часто становятся главным фактором успеха у парней, на стадии выше «регионалок» они запрещены, но почему бы не посмотреть, насколько они могут сработать тут?

В идее помощи дополнительной помощи девушкам на год-два «дозревания» до шага вперед нет ничего плохого – только важно будет не вырывать их на долгий срок из по-настоящему конкурентной среды. И, конечно, давать им действительно полезные навыки и накат. «Серия W» в этом смысле мало чем помогла – нужно выучить урок ее краха.

Варианты есть, но реалистичный план начинается с признания реальности. Похоже, эту стадию в «Ф-1» все-таки преодолели.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson; AP Photo/Nick Didlick; Hoch Zwei/Global Look Press; Instagram/martagarcialopez19, f1academy, mclaren