Гари Кехилл в «Челси» хорошо ли это ?

Сегодня хотелось бы поговорить о защитнике »синих» Гари Кехилле, человеке который в 2012 считался лучшим в Англии после Джона Терри, и видели в нем преемника легендарного защитника лондонского «Челси».

Гари Кехилл перейдя в «Челси» из »Болтона» показал себя во всей красе, летал в подкатах, бросался под все мячи, лишь бы команда не пропустила. В этом он был похож на Терри, который даже головой умудрялся сыграть в подкате.

Каждый тренер придя в «Челси», а таких было довольно много, отмечал его лидерские качества, видя в нем будущего капитана »синих«.

У Кехилла была мечта, выиграть Премьер-лигу а также Лигу Чемпионов, в 2012 году сбылась его мечта, он выиграл Лину Чемпионов,это был первый еврокубок в истории «Челси«, хотя вообще мог не выйти на финальный матч с «Баварией». В 1/2 он травмировал бедро в матче с «Барселоной», и это после того как удалили Джона Терри.

В следующем году после заветного трофея «Челси» умудрился не выйти из группы, пропустив «Шахтёр« в 1/8, и вылетел в Лигу Европы, Роберто Ди Маттео был уволен, а пришедший после него Рафа Бенитез выиграл этот, как называют топ-клубы ненужный трофей, обыграв в финале португальскую »Бенфику«.

Давайте ближе к реальности, летом 2016 года когда клуб подписал Антонио Конте, многие журналисты и эксперты были уверены в том, что английский защитник не сможет играть в схеме с 3-мя центральными защитниками, но на удивление «Челси» выиграл АПЛ со связкой Кехилл-Луиз-Аспиликуэта.

Все не так идеально, как вам казалось, Кехилл самое слабое звено в «Челси» на данный момент, защитник потерял свои навыки игры в защите, ненужный дриблинг на чужой половине поля, который прмводит к удалению, вечные оглядки на атакующих игроков соперника, в то время как нужно встречать лицом к лицу. Этому учат в детско-юношеской школе. 60% голов в ворота «Челси» за эти два года были пропущены после индивидуальных ошибок защитника. Просто включите недавний матч с «Борнмутом» и «Уотфордом», и тогда все поймёте.

Не зря Антонио Конте на матч с «Барселоной« выпустил уже немецкого защитника Рюдигера, вместо Гари Кехилла. Немец тоже не показывает блестящие способности игры в защите, но на матч с «каталоноцамм« он вышел с запредельной мотивацией и сыграл чуть ли не лучший матч за свою карьеру, это подтверждает тем, что на следующий матч «Челси« с «Манчестер Юнайтед» немец снова вышел в основе, и сыграл довольно хорошо.

Мое мнение таково, что Кехилл не уровень чемпионов Англии, ему нужно или покинуть »Челси« или довольствоваться местом на скамейке запасных и выходить на матчи с командами из низших дивизионов в различных английских кубков.

Спасибо, что прочитали, до скорых встреч.