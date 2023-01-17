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Когда вам говорят, что сезон 2022/23 в Единой Лиге особенный, просто поверьте. ЦСКА не играет в финале, в главной серии команда, закончившая «регулярку» лишь 5-й (!), полуфинальные серии затянулись до максимально возможных семи матчей. Новые команды, новые герои, новые рекорды – и гарантированно новый чемпион, хотя его имя еще неизвестно.

Если раньше в финале стабильным фаворитом был ЦСКА и все гадали, сколько матчей в серии сможет взять оппонент, то сейчас УНИКС и «Локо» впервые в своей истории могут примерить золотые медали. Давайте разбираться, в чем сильные стороны казанцев и краснодарцев и кто же возьмет титул в этом году?

Кто сильнее – УНИКС или «Локо»?

На первый взгляд кажется, что УНИКС на голову мощнее своих южных соперников как минимум по составу. Дуэт Мэйкон – Рэйнольдс выглядел впечатляюще еще до старта сезона, перед плей-офф в Казань доехал Маркос Найт, который в прошлом году играл в Евролиге во французском «Асвеле» с Вембаньямой, капитанит в команде самый титулованный игрок Лиги Андрей Воронцевич.

Во-вторых, на стороне казанцев опыт. Двум самым молодым представителям УНИКСа, получающим приличные минуты в плей-офф – Жбанову и Димитриевичу – уже по 25, другие игроки ротации еще старше, они проводят далеко не первый год в профессиональной карьере и понимают игру достаточно хорошо. Рэйнольдс и Мэйкон приехали в Казань напрямую из Евролиги, Найт – транзитом через Самару, Лабери и Хантер – из Еврокубка. Финальная серия – как раз то место, где эмоции и удача уступают место расчету и опыту.

В-третьих, статус. Все-таки УНИКС годами воспринимался аудиторией как (не слишком удачливый) претендент на чемпионство в Единой Лиге, тогда как «Локо» в последних сезонах сделал ставку на молодежь. Да и вообще Краснодар всего раз – в далеком 2013-м – доходил до финала турнира. А в этом году у кубанского клуба даже не было преимущества домашней площадки ни в одном из раундов плей-офф в этом году.

Впрочем, громких имен в «Локомотиве-Кубань» тоже нет. Один из лидеров-легионеров – Джейлен Барфорд – 2 года назад выступал в Египте, а до переезда в Краснодар тащил казахстанскую «Астану». Второй лидер – Девон Акун-Перселл – сменил 8 команд за 6 лет, прежде чем попал в «Локо» этой зимой. Да, есть знакомый многим по УНИКСу Окаро Уайт, есть сильный защитный «большой» Крис Хортон. Но все-таки мы привыкли к тому, что в Финале играют широко известные общественности баскетболисты.

Похоже «Локо» ломает стереотипы, сформированные в российском баскетболе за последние десятилетия. Краснодарцы грамотно поработали на трансферном рынке и нашли действительно качественных легионеров, отдающих предпочтение не личной статистике, а результату. И, что важнее, эти легионеры полностью доверяют российской молодежи.

Прогресс молодых русских – фундамент, на котором строится успех краснодарской команды. 2 года назад вы наверняка не знали о Щербеневе, Емченко, Мартюке и Квитковских. Сегодня эти парни проводят на паркете много времени и решают в важнейшие моменты плей-офф.

А что тренеры?

И тут преимущество у УНИКСа. Велимир Перасович провел выдающуюся игровую карьеру (3-кратный чемпион Евролиги, чемпион мира и Европы в составе сборной Югославии), сразу по завершении которой взял в руки планшет и уже на протяжении 20 лет руководит топовыми европейскими командами.

На другой стороне паркета – Александр Секулич. До 2017-го года он вообще не покидал чемпионат Словении, а затем 5 лет отработал в чешском «Нимбурке». Титулы чемпиона Чехии (2022) и Словении (2012) – фактически единственные награды в послужном списке специалиста.

Секулич все равно известен в баскетбольном мире – а все потому, что тренировал Луку Дончича в сборной Словении, которая едва не стала призером Олимпиады в Токио. Тут вы могли сказать: «но ведь это не Секулич нашел и вырастил Дончича, а главным тренером сборной Словении мог стать вообще кто угодно, так что не считается».

Это и в самом деле так: работа в сборной сильно отличается от работы в клубе, так что о компетенции Секулича судить было сложно. Но, кажется, в России словенец всем все уже доказал: всухую прошел «Нижний» Лукича, сенсационно обыграл ЦСКА в полуфинале и вернул «Локо» в финальную серию впервые за 10 лет.

Первые матчи финала уже сыграны. Что-то прояснилось?

Вообще нет.

Все ставили на победу УНИКСа в стартовой игре серии в Казани, но «Локо» нанес сопернику первое домашнее поражение в плей-офф – 88:76. Краснодарцы вели «+10» в четвертой четверти второго матча, но необъяснимым образом разбазарили это преимущество – 76:79 и 1-1 в серии.

Кажется, УНИКС просто слишком долго радовался своему выходу в финал, потратил много сил и не совсем качественно подготовился к сопернику, тогда как в «Локо» прекрасно понимают: их чемпионское окно открыто, но нет гарантии, что оно не захлопнется уже этим летом.

В этой серии слишком много переменных. УНИКС лучше играет дома в плей-офф (5-0 до Финала), «Локо» лучше играет на выезде (5-2 до Финала). У казанцев опытный состав с более именитым тренером, знающим, как играть долгие серии. Но у южан более широкая ротация и молодость, а за сезон они успели привыкнуть к постоянным сложным переездам – ведь в Краснодар не летают самолеты, и на матчи приходится добираться через аэропорты Сочи или Ставрополя. А потом 5 часов на автобусе.

Финал-2023 – это тот самый сериал, в котором нужно перестать гадать и просто надеяться, что его участники подарят зрителям как можно больше серий с уникальным сценарием.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Единая Лига ВТБ