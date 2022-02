Главная звезда сборной России – Зоран Лукич. Дал шанс молодым и обыграл Нидерланды в Перми

Проводить матчи сборных по ходу сезона – точно не лучшая идея, которую реализовала ФИБА в последние годы. Пока звезды рубятся в Евролиге, федерациям и тренерским штабам приходится освежать национальные команды игроками, которых вряд ли можно было увидеть там в обычное время.

В подобных ситуациях роль главного тренера становится еще весомее – помимо прочих обязанностей нужно отсмотреть кандидатов в сборную и выбрать оптимальный состав. У Зорана Лукича ситуация сложнее еще и потому, что сборная проходит процесс перезагрузки.

Поэтому в данный момент Зоран – главная звезда этой национальной команды. Сербский (хотя кажется, что уже русский) тренер выиграл все 3 матча и фактически обеспечил участие в следующем квалификационном этапе ЧМ-2023. При этом Лукич еще и удивляет.

Дебют

Раньше клубы Евролиги отдавали в сборную в основном малоиграющих россиян, но в этом окне все совсем тяжело: ЦСКА отпустил только Ивлева (32 минуты в этом сезоне Лиги ВТБ), УНИКС – Комолова, «Зенит» не дал никого.

Основой сборной на игру с Нидерландами уже привычно стал «Нижний», откуда приехали 4 баскетболиста. Но были и новые лица: в нацкоманде дебютировали Тимофей Герасимов из «Енисея» и Марк Коновалов из МБА, а на скамейке остался Марк Тихоненко из «Астаны». Герасимов понравился: вышел в старте, не боялся атаковал и в целом ярко проявил себя в первой игре за сборную России, набрав 7 очков и 4 передачи.

Работа в большом перерыве

В первой половине за сборной было тревожно – в таком экспериментальном составе заполучить преимущество никак не получалось. Астапкович после осенней феерии проводил явно не лучший матч, а ведь Антон, по сути, должен был стать лидером этой команды.

Еще больше смущали потери – их набралось аж 12 к большому перерыву. Наличие молодых игроков, несыгранность задней линии – все это мешало сборной демонстрировать эффективное нападение вплоть до конца первой половины, которую, кстати, Нидерланды даже выиграли (36:35).

Видимо, призвал дорожить мячом и Зоран Лукич – после большого перерыва болельщики в Перми и у экранов увидели совсем другую команду: бегущую и с агрессивной защитой. Россияне начали 3-ю четверть рывком 11-0 и полностью перевернули ход игры. Кто выигрывает 3-ю четверть, тот выигрывает и матч. Эта истина сработала и сейчас.

Ключевой аспект – отсутствие потерь и успешный транзишн в защиту. Гости лишились легких очков и увязли в позиционном нападении. Нидерланды долго оставались в игре, но после пропущенного рывка после большого перерыва так и не пришли в себя.

Матч жизни для 22-летнего защитника и трехочковые

Владислав Емченко из «Локо» уже выходил на парке в майке сборной России, и игра с Нидерландами стала для него второй в карьере. И 22-летний защитник не подвел доверие Лукича: поддерживал на плаву команду в первой половине и продолжил после перерыва. В итоге Емченко всего за 18 минут на площадке с 14 очками стал вторым по результативности в сборной России, забив 3 из 5 издали!

Трехочковые в принципе стали главной причиной успеха в Перми: 15 из 29 с дальней дистанции, 52% реализации – при всего 35% двухочковых. А главным по нападению издали стал Артем Комолов: 5 трехочковых и 17 очков по итогам матча.

Важность победы

Победа важна в каждом матче. Но успех в игре с аутсайдером группы (у Нидерландов – 0/3) позволил упрочить лидерство и максимально приблизиться к выходу в следующий раунд квалификации ЧМ. Для этого в оставшихся 3 играх сборной России нужно взять 1 победу.

В воскресенье сборная сыграет с Нидерландами в гостях.

Россия – Нидерланды – 80:69 (16:17, 19:19, 27:15, 18:18)

Россия: Комолов (17), Емченко (14), Торопов (8 + 6 подборов), Ильницкий (8), Герасимов, Астапкович (оба – 7), Стребков, Ивлев (оба – 6), Ганькевич (4), Квитковских (3), Коновалов (0).

Нидерланды: Ван Дер Марс (14 + 8 подборов), Клоф (14), Франке, Де Йонг (оба – 9).

Russia 🇷🇺 improve to a 3-0 record and remain atop of Group H after defeating the Netherlands 🇳🇱 80-69@russiabasket | #FIBAWC | #WinForAll pic.twitter.com/AqdJsYUjeG