Basketball diaries
Блог

Главная звезда сборной России – Зоран Лукич. Дал шанс молодым и обыграл Нидерланды в Перми

чемпионат мира-2023
Владислав Емченко
Артем Комолов
Антон Астапкович Антон Астапкович
Зоран Лукич Зоран Лукич
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
сборная России сборная России
Баскетбол Баскетбол

Проводить матчи сборных по ходу сезона – точно не лучшая идея, которую реализовала ФИБА в последние годы. Пока звезды рубятся в Евролиге, федерациям и тренерским штабам приходится освежать национальные команды игроками, которых вряд ли можно было увидеть там в обычное время.

В подобных ситуациях роль главного тренера становится еще весомее – помимо прочих обязанностей нужно отсмотреть кандидатов в сборную и выбрать оптимальный состав. У Зорана Лукича ситуация сложнее еще и потому, что сборная проходит процесс перезагрузки.

Поэтому в данный момент Зоран – главная звезда этой национальной команды. Сербский (хотя кажется, что уже русский) тренер выиграл все 3 матча и фактически обеспечил участие в следующем квалификационном этапе ЧМ-2023. При этом Лукич еще и удивляет.

Дебют

Раньше клубы Евролиги отдавали в сборную в основном малоиграющих россиян, но в этом окне все совсем тяжело: ЦСКА отпустил только Ивлева (32 минуты в этом сезоне Лиги ВТБ), УНИКС – Комолова, «Зенит» не дал никого.

Основой сборной на игру с Нидерландами уже привычно стал «Нижний», откуда приехали 4 баскетболиста. Но были и новые лица: в нацкоманде дебютировали Тимофей Герасимов из «Енисея» и Марк Коновалов из МБА, а на скамейке остался Марк Тихоненко из «Астаны». Герасимов понравился: вышел в старте, не боялся атаковал и в целом ярко проявил себя в первой игре за сборную России, набрав 7 очков и 4 передачи.

Работа в большом перерыве

В первой половине за сборной было тревожно – в таком экспериментальном составе заполучить преимущество никак не получалось. Астапкович после осенней феерии проводил явно не лучший матч, а ведь Антон, по сути, должен был стать лидером этой команды.

Еще больше смущали потери – их набралось аж 12 к большому перерыву. Наличие молодых игроков, несыгранность задней линии – все это мешало сборной демонстрировать эффективное нападение вплоть до конца первой половины, которую, кстати, Нидерланды даже выиграли (36:35).

Видимо, призвал дорожить мячом и Зоран Лукич – после большого перерыва болельщики в Перми и у экранов увидели совсем другую команду: бегущую и с агрессивной защитой. Россияне начали 3-ю четверть рывком 11-0 и полностью перевернули ход игры. Кто выигрывает 3-ю четверть, тот выигрывает и матч. Эта истина сработала и сейчас.

Ключевой аспект – отсутствие потерь и успешный транзишн в защиту. Гости лишились легких очков и увязли в позиционном нападении. Нидерланды долго оставались в игре, но после пропущенного рывка после большого перерыва так и не пришли в себя.

Матч жизни для 22-летнего защитника и трехочковые

Владислав Емченко из «Локо» уже выходил на парке в майке сборной России, и игра с Нидерландами стала для него второй в карьере. И 22-летний защитник не подвел доверие Лукича: поддерживал на плаву команду в первой половине и продолжил после перерыва. В итоге Емченко всего за 18 минут на площадке с 14 очками стал вторым по результативности в сборной России, забив 3 из 5 издали!

Трехочковые в принципе стали главной причиной успеха в Перми: 15 из 29 с дальней дистанции, 52% реализации – при всего 35% двухочковых. А главным по нападению издали стал Артем Комолов: 5 трехочковых и 17 очков по итогам матча.

Важность победы

Победа важна в каждом матче. Но успех в игре с аутсайдером группы (у Нидерландов – 0/3) позволил упрочить лидерство и максимально приблизиться к выходу в следующий раунд квалификации ЧМ. Для этого в оставшихся 3 играх сборной России нужно взять 1 победу.

В воскресенье сборная сыграет с Нидерландами в гостях.

Россия – Нидерланды – 80:69 (16:17, 19:19, 27:15, 18:18)

Россия: Комолов (17), Емченко (14), Торопов (8 + 6 подборов), Ильницкий (8), Герасимов, Астапкович (оба – 7), Стребков, Ивлев (оба – 6), Ганькевич (4), Квитковских (3), Коновалов (0).

Нидерланды: Ван Дер Марс (14 + 8 подборов), Клоф (14), Франке, Де Йонг (оба – 9).

Фото: russiabasket.ru

Basketball diaries
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные