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Всем привет! Вы в блоге «ЧМ во время зимы», в котором Марина и Костя рассказывают о спортивных путешествиях. Один из авторов блога Костя за 15 дней побывал на 16 матчах в четырех странах. Заключительной остановкой этого путешествия стал город Батуми, где сборная Грузии в матче отбора на Евро-2024 принимала Норвегию.

Утром на комфортном поезде мы рванули из Тбилиси в Батуми, поэтому в городе мы были заранее.

Успели насладиться хачапури по-аджарски и прогуляться по набережной. Все было так спокойно и беззаботно, что в какой-то момент мы поймали дзен и расслабились. В этом состоянии мы и отправились на стадион, у которого должны были оказаться за полчаса до начала матча.

В этом состоянии расслабленности, находясь в пяти минутах от стадиона, мы и попали в невероятной силы песчаную бурю .

С соседних строек летел мусор, с домов срывались рекламные баннеры, ветер вырывал деревья и даже поднимал электронные самокаты. Все карманы были в песке, а открыть глаза оказалось просто нереально – иначе ты сразу получал мощную порцию не только песка, но и мелких камней .

Нам удалось снять небольшое видео, но оно осталось у нас единственным. Особенно страшно было, когда на место, мимо которого мы прошли, прилетела огромная железная стремянка.

Уже после матча мы узнали, что в Батуми был шестибальный ураган, а в соседнем городе, к сожалению, даже есть погибшие. Мы отделались легким испугом, попаданием куска пенопласта в плечо и песком во всех доступных для него местах.

Мы надеялись, что наши приключения на этом закончатся. Но они только начались.

Дело в том, что на входе у нашего гейта (к которому мы с трудом добежали из-за урагана) скопилась огромная очередь. И ворота просто не принимали болельщиков. Следующий час превратился в ад: полиция не пускала зрителей внутрь, а болельщики кричали, возмущались и агрессировали на сотрудников и друг на друга .

Самое странное: никто не мог объяснить, почему нас не пускают. Мы пытались уточнять у людей вокруг, но в основном встречали не очень позитивную реакцию на русский язык и непонимание вопросов на английском. В общем, обстановка была очень агрессивная. Единственный классный момент – гимн Грузии прямо в давке у сектора.

После гимна мы начали смотреть футбол на телефоне человека, стоящего перед нами.

В стрессовой ситуации многие вели себя очень дисциплинированно, но в какой-то момент нервы стали сдавать у всех.

Несколько человек просто перемахнули через забор и побежали на сектор.

Еще тройка ребят пошла дальше: через забор забрались на арену по ее конструкции.

Было очень страшно, но никто не разбился.

На 30-й минуте матча наконец-то вышел человек с рацией и начал общаться с болельщиками. А точнее – выслушивать крики в свой адрес.

Нам предложили пройти на другой гейт и зайти там. Этот совет оказался удачным: еще через пять минут давки и ухищрений мы все-таки пролезли внутрь, пикнули свой билет за 50 лари (примерно 1500 рублей) и зашли.

На трибунах мы оказались на 37-й минуте. К этому моменту норвежцы уже вели 1:0.

Концовку тайма и весь перерыв мы выдыхали и собирались с мыслями. Но во втором тайме уже по-настоящему включились: болели за Хвичу и сборную Грузии. Звездный хавбек «Наполи», в футболках которого был примерно весь стадион, очень редко получал мяч. Но когда это случалось, у ворот норвежцев было очень опасно.

Вообще, игра была очень бодрая, а гол сборной Грузии – логичным. Забил форвард французского «Меца» Жорж Микотадзе, а пасовал ему не Кварацхелия, а еще один экс-игрок «Рубина» и «Локо» Соломон Кверквелия. У Хвичи в итоге лишь один очень опасный удар рядом со штангой.

После мяча Грузии настало время другого воспитанника Лео Слуцкого – Мартина Эдегора. Лидер «Арсенала» классно распоряжался мячом, но партнеры до его уровня не дотягивали, поэтому норвежцы остались без победного гола.

1:1, ничья в Батуми в пользу испанцев и шотландцев, которые тоже будут бороться за выход из этой сложной группы. Следующий домашний матч у Грузии только в июне, в гости приедет сборная Испании. Хочется верить, что у Тбилиси не возникнет таких же проблем с организацией, как в Батуми. Тут был настоящий ад.

Тем не менее, нам очень понравилось конкретно внутри стадиона.

Арена очень уютная, классно видно футбол с любого места. В общем, если бы не треш на входе, мы бы были очень довольны.