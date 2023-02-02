Нас чуть не затоптали в давке безбилетников на открытии клубного ЧМ. Новое фиаско организаторов

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Всем привет, это блог «ЧМ во время зимы». Если вы не читали наш первый дневник из Марокко с клубного ЧМ, скорее исправляйтесь.

1 февраля мы переехали из Касабланки в Танжер на поезде, который за 2 часа и 25 евро домчал нас в суперкомфорте в город, где пройдут ближайшие матчи турнира.

Единственное, что выдавало в Танжере город, который принимает крупный футбольный турнир – стойка на вокзале.

Там сотрудник раздавал буклеты сомнительного качества и содержания, напечатанные при полном отсутствии дизайнерских навыков.

Мы планировали поехать на стадион за два часа до начала игры.

Вышли из отеля вовремя, но таксисты один за одним отказывались принимать заказ. Пришлось ловить машину на улице: наш водитель говорил только на французском, на этом языке узнали и цену, которая нас вполне устроила.

К сожалению, мы не знали о двух особенностях местного такси: во-первых, любой уважающий себя марокканский водитель полностью отрицает хоть какие-то правила дорожного движения. Во-вторых, в Марокко работает схема подсаживания, поэтому по ходу движения мы дважды меняли попутчиков .

Хотим мы этого или нет – нас никто, конечно, не спрашивал.

В общем, как только таксист отвез по домам всех желающих покататься с нами в одной машине, он вспомнил о нас и докинул до стадиона. У Арены «Ибн Батута» было невероятно много народу.

Мы встали в одну из очередей.

И ровно в этот момент толпа стала двигаться в сторону турникетов: все стали перелезать через высокие ограждения, толкаться и пытаться пролезть вперед. И все это в очень ограниченном пространстве.

Полчаса мы провели в этой неприятной давке: люди нагло пытались попасть на территорию стадиона без билета.

А это был только первый кордон охраны, впереди еще два. Выбраться мы смогли только с помощью парня Захры – у него тоже не было билета, но было желание познакомиться с иностранцами и помочь . Он вытащил нас из толпы и убедил всех вокруг, что нас надо пропустить.

На трибуны в итоге мы зашли за 20 минут до стартового свистка. Было очень красиво: церемония открытия, фонарики на трибунах. Зрители битком.

Да и вообще, когда мы видели бешеные глаза безбилетников, пытавшихся попасть на довольно посредственный матч, складывалось полное впечатление, что этот турнир хотя бы кому-то действительно нужен. А увеличить участников до 32 – возможно, не такая и плохая идея.

Сама игра – скука. В конце первого тайма «Аль-Ахли» забил, египтяне вдоволь пожгли файеры.

А самый интересный момент матча случился на 94-й минуте при счете 3:0.

Подробно об историческом для футбола эпизоде мы рассказали в отдельном тексте. Не проходите мимо.

Кстати, к этому моменту на трибунах осталась примерно четверть от 47 тысяч полной посадки. Возможно, именно поэтому у нас не было проблем с выходом со стадиона.

Никакой давки уже не было. Более того, мы весьма комфортно сели в нужный автобус и доехали до отеля.

В автобусе было очень атмосферно: марокканцы пели песни про свою страну, про Танжер и даже про ЧМ в Катаре.

«Аль-Ахли» в следующем раунде сыграет с «Сиэттлом» из МЛС с русским вратарем в заявке.

До встречи на «Ибн Батуте» через два дня. А пока – подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы рассказываем о поездке в Марокко.

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