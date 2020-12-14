Черчесов, Дзюба и Титов были капитанами в матчах «Зенит» – «Спартак». Вспомните остальных?

Тест о легендах.

«Спартак» и «Зенит» не из одного города, но рубятся каждый год так, что многие дерби и рядом не стояли. Капитанить в таком матче почетно: это значит, что ты настоящий лидер.

За несколько дней до нового матча «Спартака» и «Зенита» предлагаем тест: вспомните всех, кто когда-либо был капитаном в этой игре? Берем только матчи чемпионата России.

Вот тест по «Зениту». Вспомнил капитана – вписывай фамилию в большое поле (когда начнешь набирать текст, стартанет таймер). Если не открывается в приложении, нажми здесь.

А вот – по «Спартаку». Правила те же. Если не открывается в приложении, нажми здесь.

Кого не вспомнил? Признавайся в комментариях.