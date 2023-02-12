Готовимся к Супербоулу: лучшие команды сезона (это редкость), битва братьев Келси и выступление Рианны

Незабываемая ночь.

В ночь с воскресенья на понедельник пройдет Супербоул – финальный матч сезона НФЛ (главной лиги по американскому футболу) и с отрывом самое популярное спортивное событие в Америке.

Если вы совсем не в теме, но хотите немного вникнуть, этот текст для вас. Читайте и готовьтесь к незабываемой ночи.

Когда матч, где его смотреть и кто вообще играет?

Супербоул начнется 13 февраля в 02:30 по московскому времени . Для тех, кто будет смотреть, утро понедельника получится непростым, но вряд ли об этом кто-то пожалеет. Супербоул того стоит.

Как и во всех американских лигах, в финальном матче играют чемпионы двух конференций, в НФЛ это Американская и Национальная конференции. От АФК – «Канзас-Сити Чифс», от НФК – «Филадельфия Иглс». Обе команды еще и по итогам регулярного сезона заработали первые посевы – далеко не всегда их обладатели действительно доезжают до Супербоула.

Пара очень ровная, нельзя назвать однозначного фаворита. Букмекеры дают совсем небольшое преимущество «Филадельфии», а вот модель от Five Thirty Eight называет фаворитом «Канзас». Кажется, в этом Супербоуле будут играть действительно сильнейшие и самые ровные команды сезона, что случается довольно редко. Все решится буквально в отдельных эпизодах.

Официальной трансляции в России нет, но сообщества любителей американского футбола (например, «36-я студия» или «Тачдаун ТВ») обязательно придут на помощь.

Теперь подробнее поговорим про команды и игроков.

«Канзас-Сити Чифс»: лучшая команда последних лет, главная суперзвезда НФЛ в составе, но за защиту тревожно

«Канзас» – самая стабильная успешная команда лиги последних лет: с сезона-2018 каждый год выходят в финал конференции, сыграли в двух Супербоулах, в одном из которых выиграли. Моральная устойчивость – точно их преимущество.

У «Канзаса» сильное нападение, особенно пасовое. Традиционно за пару дней до Супербоула НФЛ объявляет обладателей персональных наград. Так вот титул самого ценного игрока в этом году получил Патрик Махоумс, квотербек (главное лицо нападения и всей команды) «Канзаса». Новость радостная, но может настораживать – в последний раз обладателю MVP удалось победить в Супербоуле аж в 1999 году.

Но все равно Махоумс прямо сейчас – главная надежда «Чифс». Патрик – самый разносторонний топ-квотербек лиги, который практически все делает на высочайшем уровне: читает защиту соперника, отдает передачи партнерам, мастерски выходит из-под давления и импровизирует, выносит мяч ногами сам.

Главная цель Махоумса при пасовой игре – тайт-энд Тревис Келси. Прямо сейчас Тревис – номер один на своей позиции и на пике формы. Келси здорово действует на коротких маршрутах, удивительно проворен для своих габаритов, а еще хорош на блоках. Идеальный тайт-энд.

В защите главное оружие у «Чифс» – линейный Крис Джонс, настоящая гроза для квотербеков – в регулярном сезоне он набрал 15,5 сэков (захватов квотербека соперника с мячом, если говорить проще) и делит четвертое место в лиге по этому показателю. За давление на квотербека можно быть спокойным, защита против паса на приемлемом уровне, но вот в сравнении с другими линиями у «Канзаса» отстает защита против выноса – и это может стать проблемой именно против «Иглс».

«Филадельфия Иглс»: идеальный баланс во всех линиях, супермобильный квотербек и сумасшедший пас-раш

В этом сезоне у «Иглс» фантастически уравновешенная команда, ни одну из линий нельзя назвать слабым местом. Поэтому перечислим, что у «Филадельфии» получается хорошо.

Шикарный вынос. Причем и классический – раннинбеками, и вынос квотербеком. «Иглс» в регулярном сезоне забрались в топ-5 по выносным ярдам, стали первыми по количеству выносных тачдаунов, а в плей-офф как будто только нарастили темп: в финале конференции они занесли 4 тачдауна ногами и набрали больше 150 ярдов против «Сан-Франциско», у которых великолепная защита против выноса. Безумие!

Выносная игра становится особо опасным оружием, если получается быстро повести в счете – в таком случае становится банально выгоднее играть вынос и постепенно жечь игровое время, оставляя сопернику все меньше и меньше шансов на камбэк.

А против пасовых розыгрышей у «Филадельфии» есть еще один козырь – пас-раш (если проще, давление на квотербека с целью сократить ему время на принятие решения или вообще захватить до того, как расстанется с мячом). Защита «Иглс» совершила аж 70 сэков в регулярном сезоне (на 15 больше, чем у ближайших преследователей), а в матчах плей-офф – еще 8. Махоумс, конечно, прекрасно играет под давлением, но когда это происходит весь матч, становится невыносимым для любой суперзвезды.

При этом и пасовое нападение «Иглс» в полном порядке. Перед этим сезоном они заполучили классного принимающего Эй Джей Брауна, доукомплектовав корпус принимающих и сделав его мощнее и разнообразнее. В сравнении с выносным нападением хвастаться, конечно, нечем, но в нужные моменты оно не подводит.

Перечислив все преимущества «Филадельфии», мы только в конце назвали хоть какого-то игрока по имени – и это еще один показатель именно командной силы «Иглс». Отдельно еще нужно отметить квотербека Джейлена Хертса, который в гонке за MVP в этом сезоне стал вторым. Хертс проводит в лиге третий сезон и уже вышел на прекрасный уровень.

Одна из сильнейших сторон квотербека – умение мгновенно читать защитные построения соперника и принимать правильные решения. Добавьте к этому его быстрые ноги и получите очень опасного игрока, способного как ловко уйти из-под давления для более удачного паса, так и прорваться через защитную линию самостоятельно.

Короче говоря, нас ждет противостояние двух очень мощных, ярких и сбалансированных команд, которые действительно заслужили в этом году быть в Супербоуле.

Этот Супербоул богат и на персональные сюжеты: усатый тренер «Канзаса» сыграет против бывшей команды, а братья Келси будут по разные стороны мяча

Для тренера «Чифс» Энди Рида этот Супербоул особо значим – в соперниках команда, которую он тренировал c 1999-го по 2012-й и однажды выводил в Супербоул (но проиграл). После 14 лет в «Филадельфии» он ушел в «Канзас» и здесь добился уже больших успехов: с 2013 года это его третий Супербоул, один из которых он выиграл.

Команды связывает не только фигура главного тренера «Чифс». Про тайт-энда «Чифс» Тревиса Келси мы уже сказали, а вот в «Иглс» играет его старший брат Джейсон. Одновременно друг против друга на поле мы их не увидим, Джейсон тоже играет в нападении на позиции центра.

Кто выступает в перерыве?

Шоу в перерыве – одна из главных драгоценностей Супербоула, зачастую оно обсуждается даже активнее самой игры. Гонорар выступающим артистам – всегда 0 долларов, но выступить на Супербоуле = получить огромную порцию славы и высокие рейтинги в чартах на недели вперед.

С этого года меняется спонсор шоу: у Pepsi в прошлом году закончился контракт с лигой, теперь он достался Apple Music.

А выступать будет Рианна. Apple анонсировали шоу прекрасным тизером, который отсылает к детству певицы на Барбадосе и к ее родной улице, которую в 2017-м даже переименовали в ее честь.

«Вся моя жизнь сформировалась на этой самой дороге. Я была просто маленькой островитянкой, запускающей воздушных змеев на кладбище. Но я мечтала по-крупному».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Carmen Mandato, Christian Petersen, Peter Casey, David Eulitt, Patrick Smith, Jason Hann; REUTERS/Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports