Уже вот-вот Супербоул, а вы не выбрали, за кого болеть? Мы поможем — подберем команду вопросами про литературу и еду

Снова подбираем любимчиков.

В ночь с 13 на 14 февраля в Супербоуле столкнутся «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс» — одна из самых неожиданных пар за много-много последних лет в НФЛ. Почему это никак нельзя пропускать, мы рассказали в подробном превью.

Если вы так и не выбрали, за кого болеть в главном матче Америки, мы поможем.

Это игра — за 10 простых вопросов вы сможете подобрать себе любимчиков. Проходите и делитесь результатами в комментариях. И не забывайте включить трансляцию в воскресенье ночью.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons