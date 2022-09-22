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«Делать как девчонка – значит делать на максимум!» Борщи, телохранители и борьба со стереотипами на женском Матче звезд

Анна Пругова
Алена Старовойтова Алена Старовойтова
Торнадо Торнадо
Белые Медведицы Белые Медведицы
Виктория Кулишова Виктория Кулишова
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В Челябинске в рамках Фонбет Недели звезд хоккея состоялось событие года в женском хоккее − Матч звезд ЖХЛ. Зрители наблюдали за тем, как лучшие российские хоккеистки выясняют, кто же круче – Восток или Запад. Блог Женской хоккейной лиги рассказывает о самом интересном в этот вечер.

Классный гол Зариповой и исторический дубль 17-летней хоккеистки

Матч звезд ЖХЛ − самое упорное противостояние такого формата в российском хоккее. В первых четырех играх Восток и Запад побеждали по два раза, пятая же завершилась борьбой до последней секунды – но лучше был Запада (4:3). Сценарий матча максимально интересный: команды поочередно выходили вперед (Восток вел 1:0 и 3:2; Запад выигрывал 2:1 и 4:3).

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В историю вошла одна из главных надежд российского хоккея − 17-летняя нападающий «Торнадо» и команды Запада Александра Нестерова. Она оформила дубль − впервые в истории Матчей звезд ЖХЛ. Ранее такое не удавалось никому − даже более опытным хоккеисткам.

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18 лет Нестеровой исполнится только летом − а молодая хоккеистка с 33 голами уже лучший снайпер в истории ЖХЛ среди игроков не старше 17. А еще Александра милая девушка − просто посмотрите, как искренне она давала послематчевое интервью.

Попытки изменить отношение к женскому хоккею

Игроки использовали Матч звезд ЖХЛ, собравший более трех тысяч зрителей, чтобы попытаться изменить отношение к женскому хоккею. Проморолик встречи начинается с язвительной подколки «бьешь как девчонка». После чего показаны героини, которые выполняют сложную и важную работу в разных сферах жизни – в том числе в хоккее. Посыл: «делать как девчонка − значит делать на максимум».

Заявление о роли женщин сделала нападающий «Белых Медведиц» Виктория Кулишова, победившая в номинации «Креативный буллит» по итогам голосования СМИ. Ее бросок противостоял стереотипам, которые преследуют хоккеисток. Перед исполнением броска к Виктории подъехали игроки со шваброй – мол, сначала убери. Потом с кастрюлей и половником – с посылом «Борщ вари». Она «сварила» борщ, подмела пол и показала: я сделала все, что, согласно стереотипам, должна женщина. После этого Виктория забила классный гол с разворота, и все это под песню «I don’t cook, I don’t clean».

На ютуб-канале ЖХЛ больше всего просмотров набрал буллит нападающего «Торпедо» Алены Старовойтовой, которая вышла на лед в красном пальто, сбросила ее − и осталась в ярком платье. Телохранители оказались около ворот, вынудили голкипера Дарью Гредзен покинуть позицию − и Алена легко забросила.

Участие возрастных тренеров в танце команды

Хоккеистки Запада ярко станцевали в центральном круге после церемонии награждения. «Фишкой» их танца стало участие штаба – 54-летний Алексей Чистяков и 65-летний Игорь Аверкин. Тренерский дуэт сымпровизировал – и поддержал хоккеисток танцами.

Хоккеистки в телеэфире

Вратарь «Агидели» Анна Пругова и защитник «Торпедо» Екатерина Ананьина отработали Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ в эфире телеканалов KHL и KHL Prime. Впервые эти мероприятия транслировались со студией и комментариями игроков в прямом эфире сразу после заброшенных шайб.

В субботу Пругова (которая имеет опыт работы на матчах КХЛ) была экспертом в студии матча за Кубок Вызова, на следующий день с Романом Скворцовым отработала в качестве комментатора. Екатерина Ананьина во время обеих встреч работала корреспондентом и отвечала за запись флэш-интервью. Помимо комментариев тренеров перед играми, Ананьина записывала интервью с игроками после забитых голов.

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Фото: vk.com/whl_ru

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