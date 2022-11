«Ему говорили: не бей тафгаев и Гретцки. Он выходил и лупил всех без разбора». 25 лет назад авария сломала жизнь Владимира Константинова

Он по-прежнему борется – каждый день.

В мае 2008 года 82-летний Тед Линдсей, чье имя носит одна из главных наград НХЛ, поднялся на место свидетеля в окружном суде США. Он положил правую руку на Библию и поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. И когда его спросили, каким хоккеистом был Владимир Константинов, ответил: «Величайшим в мире. И, возможно, лучшим защитником в истории».

Весомая похвала от того, кто своими глазами видел Бобби Орра и застал к тому времени 5 из 7 «Норрис трофи» Никласа Лидстрема.

Тем удивительнее, что в 19 лет Владимир Константинов даже не знал, будет ли он вообще защитником. Свой первый чемпионат мира (1986) он выиграл, выходя в центре нападения с Валерием Каменским и Сергеем Агейкиным.

«Детройт» сделал Константинову справку о редкой форме рака и привез в США на личном самолете владельца клуба

«Я знал его с тех пор, когда ему было 16, – рассказывал Вячеслав Фетисов. – Все звали его Дедушкой за серьезный вид, какой у него был в игре, даже когда был юн. Он был одержим победой. Ради нее он побил бы родного брата».

Родных братьев у Константинова не было, поэтому он бил других: в легендарном «побоище в Пьештянах» на МЧМ-1987 сломал нос Грегу Хоугуду. Брендан Шенахан, участвовавший в драке, назвал это «лучшим ударом головой, который он когда-либо видел в жизни». Нил Смит и Кристер Рокстрем, работавшие в «Детройте» на момент драфта-1989, когда «Ред Уингс» выбрали Константинова, тоже вспоминали этот удар (первый – ассистентом генерального менеджера, второй – скаутом). Тогда еще никто не мог быть уверен, что советские игроки доберутся до НХЛ, но именно «Ред Уингс» (их тогда еще называли «Дэд Уингс» – «мертвые крылья» – за тридцать лет неудач) сделали на русских хоккеистов большую ставку: под 74-м номером взяли Сергея Федорова; потом огорчились, когда в шестом раунде «Ванкувер» из-под носа увел Павла Буре (всего на три строчки выше); а когда в 11-м раунде встал вопрос, кого выбирать под номером 221, Рокстрем посоветовал «дерущегося капитана русской команды».

«Константинов был настойчив и крут, – писала Элен Сент-Джеймс в своей книге On the Clock: Detroit Red Wings: Behind the Scenes with the Detroit Red Wings. – Он хорошо двигался и прекрасно работал с шайбой, умея и отдавать, и принимать ее. Рокстрем верил, что Владимир сразу может войти в состав «Детройта» и стать тем, кто делает разницу. Вместе с выбранным в третьем раунде Лидстремом они могли дать отличные перспективы защите «крыльев».

«Мы не знали, сможем ли когда-нибудь вытащить его из-за железного занавеса, – рассказывал Кен Холланд в 2021-м. – Но были уверены, что если это случится, он будет игроком НХЛ».

Константинову было 22, когда его задрафтовали. У него уже была семья – жена и дочь. В 1990-м он приехал в США на игры Доброй воли. Это произошло через месяц после побега Федорова. И, отвечая на вопросы журналистов через переводчика, говорил, что не хочет ехать в НХЛ, поскольку контракт с ЦСКА будет действовать до его 28-летия.

Но, как пишет Элен Сент-Джеймс, это было всего лишь то, что он обязан говорить публично. В действительности руководство «крыльев» прорабатывало все возможные варианты, включая побег.

В декабре исполнительный вице-президент «Детройта» Джим Лайтс должен был встречаться с представителями ЦСКА, чтобы обсудить варианты перехода Константинова, но в последний момент те отменили встречу. И «крылья» перешли к тайным действиям, включавшим в том числе нарушение закона: подкуп докторов, чтобы те поставили Константинову ложный диагноз редкой формы рака, и даже изготовление поддельных документов. Всего, по словам Джима Лайтса, на эти цели «Ред Уингс» потратили более 50 тысяч долларов. Но Константинов все равно не смог улететь в США напрямую из Москвы – он был помещен в стоп-лист аэропорта. Пришлось сначала на поезде добираться до Будапешта, а уже оттуда на личном самолете владельца клуба Майкла Илича он прибыл в Детройт.

Константинов изменил представление об игроках из России. Он умел и забивать, и причинять боль

«Немногие игроки могли влюбить в себя болельщиков так быстро, как это сделал Константинов, – рассказывает Элен Сент-Джеймс. – Уроженец далекого северо-запада России (Владимир родился в Мурманске – Sports.ru), он приехал в Детройт в 1991-м, и ветераны говорили ему: «Ты новичок. Не бей тафгаев из четвертого звена и не трогай Уэйна Гретцки. Потому что иначе потом кто-то придет за тобой». Константинов кивал, а потом выходил и сразу втыкался в Гретцки и бил всех, кто попадался ему на пути. Драка была частью его хоккейной ДНК».

«Константинов был первым, кто изменил представление о европейских игроках, – пишет журналист ESPN Эрик Эделсон. – Их считали мягкими, а Владимир не только не избегал столкновений, но, наоборот, искал их. Он не только сам всегда сохранял ясность ума, но еще и лишал ее своих оппонентов».

Константинов умел забивать и хорошо играл в пас, когда требовалось. Но славу заработал другим. «Мне не нужно забивать голы, – говорил он. – Мне нужно, чтобы кто-то из другой команды забыл, как забивать голы ему, и начал думать обо мне».

Перед финалом Кубка Стэнли-1997 известный спортивный журналист Митч Элбом посвятил Константинову колонку, которая стоит того, чтобы цитировать ее абзацами:

«Его игру трудно описать одним словом. Подстрекатель? Раздражитель? Тыкатель-клюшкой? Технически говоря, он защитник. Но еще он делает очень много, чтобы вывести из себя лидеров соперника. Мучитель? Надоеда? Он никогда не лидировал в лиге по голам, очкам или блокам, но он достиг вершины в своем искусстве, как бы оно ни называлось. Провокатор? Игратель-на-нервах? Нажимающий-на-кнопочки-и-дергающий-за-ниточки?

«Он не драчун, – рассказывает Джо Кошур. – Думаю, его работа – залезать другим под кожу. Мешать им, бить их, выводить из игры. И он никогда не останавливается. Если бы каждый принял часть его ментальности, мир бы начал воевать без остановки».

Добро пожаловать в бьющий мир Владимира Константинова – более известного как Влэдди среди поклонников и как Влад Колосажатель среди врагов (Vlad the Impaler, одно из прозвищ Дракулы – Sports.ru).

Его нельзя назвать «хоккейным гунном» – не в обычном смысле. У него нет задачи бить людей. Он не пьет их кровь, но досаждает. Какое бы все-таки подобрать для него слово? Что-то вроде… Изводящий? Злящий? Бьющий-локтем-в-лицо?

«В чем заключается твоя работа?» – спросил я самого Влада. Он улыбнулся. Вернее, я имею в виду, что его губы на четверть дюйма раздвинулись. «Играть в силовой хоккей», – ответил он.

Русским в Детройте пришлось привыкать ко многому: новый язык, новая лига, новый стиль игры. Вернее, ок, Константинову пришлось учить меньше – стиль был для него не так уж нов.

«Ты всегда играл в такой манере?» – спросил я его. Он ответил: «Нет. В юности я играл в обычном защитном стиле». «А когда ты изменился?» – «Когда пришел в ЦСКА».

…Так какое же все-таки слово? Вызывающий-дрожь-в-спине? Торговец-яростью? Это будет весело, Филадельфия (имеется в виду финал Кубка Стэнли-1997, в котором «Детройт» обыграл «Флайерс» 4-0 – Sports.ru). Он – ваша большая проблема».

И «летчикам» не надо было рассказывать об этом, они сами все прекрасно знали. «Один из самых грязных защитников в лиге, – говорил о Константинове тренер «Флайерс» Терри Мюррей. – Когда он хитует, его локти всегда поднимаются вверх».

А Марк Кроуфорд, тренер «Колорадо», проигравшего тогда «Детройту» в финале конференции, практически посвятил Владимиру пресс-конференцию: «Судьи должны пристальнее следить за Константиновым, который получил всего два штрафа за всю серию. Он постоянно захватывает и цепляет. Он очень, очень большой эксперт в том, чтобы схватить чужую клюшку и не выпускать из своих рук. … Было много случаев, когда он захватывал чужую клюшку, она находилась под его рукой, а сам он при этом продолжал двигаться и находиться в игре. Это искусство, и он очень хорош в нем. Но это еще и нарушение правил. Его можно удалять в каждой смене».

Кроуфорд жаловался, но в НХЛ 90-х это звучало как похвала Владинатору.

Константинов смеялся в ответ: «Он может говорить что пожелает, не собираюсь это обсуждать. Меня не беспокоит, что соперникам не нравится то, что я делаю. Я играю за свою команду, а не за них».

Одноклубники защищали его перед журналистами. Скотти Боумэн настаивал, что Константинов «не делал ничего ужасного». Ассистент тренера Дэйв Льюис, который сам был защитником и сыграл в НХЛ более тысячи матчей, интересовался: «Точно ли Кроуфорд видел ту же игру, что и я?». И добавлял: «У Влэдди выдающийся соревновательный дух. И, может быть, его несправедливо критикуют за это. Хотя это именно то, что вам хотелось бы извлечь из крови Влэдди, чтобы влить в кровь других игроков. Он выбрасывает всех конкурентов со своего пути».

«Я рад, что он в нашей команде, – говорил Даррен Маккарти. – Потому что если бы он был в другой, то было бы адом играть против него». А защитник «Эвеланш» Сильвэйн Лефевр, можно сказать, подвел итог в этом заочном споре: «В плей-офф вы отбрасываете много чего. Весь вопрос в том, чтобы не быть пойманными. Константинов это сумел».

В сезоне-1995/96 Константинов поставил личный рекорд по голам (14) и стал первым в лиге по полезности, набрав «плюс 60». Это был лучший результат десятилетия, и даже в XXI веке его превзошли только в прошлом году (это сделали двое парней из «Калгари»: Элиас Линдхольм набрал «плюс 61», а Джонни Годро – «плюс 64»).

Сезон-1996/97 Константинов начал чуть хуже, и Боумэн даже вывел его из Русской пятерки. Но к Новому году разыгрался и отменно провел всю вторую половину чемпионата, так что завершил его с личным рекордом по очкам (38) и финишировал третьим в лиге (и лучшим в команде) по полезности – «плюс 38».

Хотя именно в 1997-м Владимир занял второе место в голосовании за «Норрис Трофи», сам он выше оценивал прошлый: «Это был не лучший мой сезон. В предыдущем я был сильнее. А в этом у меня было то вверх, то вниз. В прошлом году я играл с Русской пятеркой и забил больше голов. Я дал «Ред Уингс» мой лучший сезон в прошлом году. В этом я не был одним из трех лучших защитников лиги».

«После выигрыша Кубка Стэнли Константинову было 30, он находился на пике своей карьеры, – пишет Элен Сент-Джеймс. – Попал в число финалистов «Норрис Трофи». У его семьи был большой красивый дом в Orchard Lake Village, шикарном пригороде на северо-западе Детройта. Наступали лучшие годы его жизни. Пока самонадеянность одного человека не изменила все».

Авария: у Мнацаканова треснула черепная коробка, про Константинова врачи сказали, что «мозг в кашу»

7 июня 1997 года «Детройт Ред Уингс» выиграли свой восьмой Кубок Стэнли, но первый за 42 года. Никто из тех игроков «крыльев» еще даже не родился, когда трофей привозили в город в прошлый раз. И празднования, которые разделял весь Детройт, длились неделю: были парады, вечеринки, много алкоголя. А в пятницу, 13 июня, хоккеисты играли в гольф в богатом загородном клубе и тоже веселились – развозить всех по домам должны были лимузины со специально нанятыми водителями, так что никому не нужно было считать, сколько глотков из Кубка Стэнли он сделал. Большая часть команды собиралась продолжить гулянку в доме Криса Осгуда, но Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов и массажист команды Сергей Мнацаканов покинули вечеринку на полтора часа раньше. Что произошло дальше, в точности не знает никто – есть лишь обрывочные сведения и безудержные слухи.

В 9:13 вечера в полицию города Бирмингем, штат Мичиган, поступило сообщение об автомобильной аварии на Вудворд авеню, примерно в 400 ярдах к западу от Big Beaver. Длинный белый лимузин съехал с дороги на травяную разделительную полосу и врезался в дерево так, что вся его передняя часть была полностью смята. Три пассажира и водитель были срочно доставлены в больницу Уильям Бомонт в Royal Oak.

Владелец «Детройта» Майк Илич узнал о трагедии по телевидению и примчался около 10:45, одетый в клубную ветровку. «Я беспокоюсь, – сказал он. – Я должен быть уверен, что мои ребята получают надлежащую помощь». Тренер Джон Уортон вбежал в больницу около 11:30, следом за ним – капитан команды Стив Айзерман и Брендан Шенахан. И другие игроки.

Константинов пострадал больше остальных. Вячеславу Фетисову повезло (насколько это слово применимо к такой аварии): когда при столкновении его бросило вперед, то его траекторию остановил мини-холодильник – Фетисов травмировал ребра и ушиб легкое. А Владимир и Сергей врезались головами в мини-бар, и множество осколков попали им в голову. Состояние Константинова врачи охарактеризовали как scrambled brain – «мозг в кашу». Мнацаканов пострадал немногим меньше: от удара его бросило с такой силой, что лопнула черепная коробка, и мозговая жидкость вытекала через трещины. И Константинов, и Мнацаканов находились в коме.

Ирина Константинова узнала об аварии от Лады Фетисовой. Ирина этим вечером ужинала с Еленой Ларионовой. А вскоре после возвращения домой получила звонок от Лады. В то время та еще не знала, кто был в лимузине вместе с Вячеславом. Ирина пыталась дозвониться до Владимира, а ее подруга звонила в больницу, надеясь получить ответы там.

«Она спрашивала, кто еще пострадал в аварии, и женщина отвечала, что пока не знают, – рассказывала Ирина. – А в следующий момент она сказала: «Подождите, мы только что вытащили бумажник. Это Константинов».

Полчаса спустя Ирина была в операционной. Хирург кричал, чтобы она ушла. Ирина отказалась – она верила, что мужу необходимо что-то, чего не сможет дать врач.

«Я сказала: «Вы не думаете, что я здесь единственный голос, который он знает? Единственный голос. Я оставалась прямо там и говорила с ним».

Елена Мнацаканова узнала об аварии, возвращаясь с вечерней прогулки с собакой. На подъездной дорожке своего дома она увидела странный автомобиль. Это был представитель команды, и он рассказал ей о случившемся.

«Я и сейчас помню эту ночь, – рассказывал Кирк Молтби в 2019-м. – Сначала мы не поняли, насколько плохо все было. Мы думали, «окей, они в госпитале, сейчас им помогут». Мы думали, речь идет о сломанных костях или чем-то вроде этого. Они пройдут курс восстановления, и все будет хорошо».

Некоторые игроки направились в больницу, другие собрались в доме Криса Осгуда.

«Мы просто ждали, – продолжал Молтби. – Это было самое трудное. В отличие от тех, кто находился в больнице, мы не знали, как обстоят дела. Когда наконец нам позвонили и сказали, что Влэдди борется за жизнь, повисла тревожная тишина. Никто не хотел говорить».

У Мнацаканова в результате аварии была парализована левая рука и обе ноги. Его мозг не получил таких повреждений, как у Константинова, и Сергей помнил жизнь до аварии. Когда Мнацаканов и Константинов посетили игру «Детройта» в плей-офф-1998, наблюдая ее из ложи Майка Илича, Владимир поприветствовал болельщиков, подняв большой палец вверх, а Сергей махал помпоном, который держал в своей единственной здоровой руке, и неудержимо рыдал.

Водитель лимузина, Ричард Гнайда, был выписан из больницы 15 июня. Под его сиденьем полиция нашла недокуренную сигарету с марихуаной, а анализ крови показал, что он употреблял наркотические вещества. Но обвинение не смогло доказать, что это повлияло на его управление автомобилем. Расследование пришло к выводу, что он просто уснул за рулем. Поэтому его осудили только за то, что он управлял автомобилем без водительского удостоверения (его лишили прав ранее за вождение в пьяном виде).

«Вы сломали жизни, – сказала Гнайде окружной судья Кимберли Смолл. – Судя по вашему поведению, у вас серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. И, что пугает меня, вы даже не понимаете этого». Гнайда был приговорен к 9 месяцам тюрьмы и 200 часам общественных работ.

Но Вячеслав Фетисов не верит словам Гнайды. «Смотрю, машина с ускорением идет, – рассказывал он в книге «Овертайм». – Мы все трое стали кричать: «Что ты делаешь?» В этот момент лимузин вылетел с трассы. Пронеслись мимо столба, но в следующее мгновение въехали в дерево». В интервью 2014 года Фетисов сказал, что по его мнению, водитель лимузина устроил эту аварию намеренно. Так Фетисов рассказал журналисту Девину Скиллиану сразу после Олимпиады-2014 в Сочи.

«К 1997-му Константинов достиг максимума на тот момент своей жизни, – говорил Никлас Лидстрем. – Но это не было настоящим пиком его карьеры. Он продолжал развиваться и становился бы еще лучше со временем».

«Выиграл бы еще несколько Кубков Стэнли, – пишет редакция The Hockey News, — Один или, возможно, два «Норрис Трофи».

«Стал бы членом Зала хоккейной славы», — Элен Сент-Джеймс.

«Его статус был выше, чем у Ника Лидстрема», — Кен Холланд.

«Жесткий как бифштекс за 2 доллара, он мог ударить как грузовик Мак, — писал Девин Скиллиан. — И не только ударить. Наблюдать за его игрой было словно смотреть на шоу магии — каждую смену шайба казалась просто приклеенной к его крюку».

Но вместо того, чтобы присоединиться к команде в тренировочном лагере, в середине августа 1997-го Константинов только вышел из комы и по четыре часа в день работал над балансом и координацией.

Он никогда больше не играл в хоккей, но шкафчик в раздевалке «Детройта» по-прежнему сохраняют за ним. Там висит его свитер и лежит маленький гладкий камень с выгравированной надписью «Believe» («Верим»). Его положил на это место Вячеслав Козлов. В первом чемпионском плей-офф камень подарила ему неизвестная женщина, и он немедленно разразился градом голов. А теперь, выходя на матчи, хоккеисты «Детройта» касаются этого камня в память о Владинаторе.

Хотя его игровой номер (16) не был официально выведен из обращения клубом, никто из хоккеистов «Детройта» не использует его с тех пор. Бретт Халл всю жизнь играл под номером 16, но в «Ред Уингс» взял 17-й. Пэт Вербик в 1999-м – 15-й. Ксавье Улле – 61-й.

Страховка, которая покрывала расходы на уход за Константиновым, была только в Мичигане. Ее отменили летом 2019-го

Жизнь Владимира Константинова сильно отличается от той, которую он, вероятно, представлял себе, впервые приехав в Детройт. Но для человека, который получил такие травмы, он все еще может многое.

У него теплые отношения с людьми. Он посещает свои любимые рестораны. У него есть специализированные методы лечения, которые улучшают его физическое и психическое состояние. И он живет в комфорте собственного дома, а не медицинского учреждения.

И Константинов имеет все это не потому, что он известный хоккеист, а потому что в Мичигане уникальная система автострахования. В течение последних 25 лет его медицинские потребности, жилье, опекуны — все это покрывалось страховкой. Ирина Константинова пробовала перевезти мужа в другой штат – но нигде не было ничего сравнимого с тем, что он получал в Мичигане.

К 1970-м годам автомобиль стал важной частью американской культуры. А чем больше людей на дорогах, тем больше аварий. Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что за десятилетия между 1950 и 2018 годами в 1970-х годах было больше всего смертей от автомобильных травм.

Несмотря на наличие автомобильной страховки, не все выжившие в аварии получали необходимое лечение. Джордж Синас, главный юрисконсульт Коалиции, защищающей пострадавших в автокатастрофе без наличия виновного, сказал, что это произошло из-за системы ответственности за правонарушения, которая была медленной и дорогой.

«Жертва автомашины или травмы могла получить возмещение медицинских расходов и ущерба за боль, страдания и снижение качества жизни только в том случае, если виноват другой человек», — сказал Синас.

Но даже если был виновный, все равно приходилось ждать некоторое время, чтобы получить страховое покрытие.

И в 1972 году в штате Мичиган был принят закон об автостраховании, который гарантировал (единственный из всех американских штатов) выжившим в автокатастрофе неограниченное медицинское и реабилитационное покрытие на всю жизнь: в стоимость каждой автомобильной страховки теперь включали отчисления на помощь пострадавшим. Это было хорошо для тех, кому нужно было лечение, но одновременно это и порождало недовольство: я вожу аккуратно, за всю жизнь ни разу не попадал в аварии. Почему я должен отдавать за мою страховку больше денег, чтобы оплачивать чужую вину?

Сопротивлялись и другие, возникло настоящее поле политической битвы.

С одной стороны, страховые компании заявили, что с них взимается плата, превышающая фактическую стоимость лечения пациентов. «Крупные больницы обычно брали в три-четыре раза больше за услуги, которые они оказывали по этой страховке, чем за ту же самую медицинскую процедуру, оплачиваемую другими типами страховых полисов», – утверждает исполнительный директор союза страховщиков штата Мичиган Эрин Макдона. С другой стороны, защитники пациентов и судебные юристы заявляли, что страховые компании не хотят оплачивать реальную стоимость долгосрочного ухода.

Политические баталии длились десятилетия, и в конце мая 2019 года Сенат штата проголосовал за изменение этой системы автострахования. Есть два основных компонента нового законопроекта. Во-первых, водители могут выбрать меньшую степень защиты от травм. Во-вторых, страховым компаниям по закону разрешено сокращать выплаты поставщикам услуг долгосрочного ухода — людям, которые заботятся о пострадавших в авариях — на 45%. Это намного ниже фактической стоимости оказания помощи большинству жертв несчастных случаев.

Например, тот уход и поддержка, которые получает Константинов, обходятся в 30 тысяч долларов ежемесячно.

«Забота о хоккейной легенде по-прежнему очень непростая работа, – рассказывает Трэйси Сэмилтон, «Радио Мичигана». – Во-первых, это требует физических усилий. Владу нужна помощь, чтобы лечь и встать с кровати, а также сесть и встать с инвалидной коляски. Как и многие люди с черепно-мозговыми травмами, он иногда может терять контроль над своими эмоциями».

«Если вы не следуете его графику, могут случаться эпизоды эмоционального стресса, физической агрессии, понимаете, швыряние вещей, все такое, — поясняет Наталья Мороз, которая заботится о Владе уже более 17 лет. – Он может навредить не только себе, но и персоналу. Лечебница – не место для него. У него высокий риск аспирационной пневмонии. Кто-то должен быть рядом с ним, когда он ест, когда пьет… Все 24 часа в сутки кто-то должен быть с ним».

В больницах может быть до 12 пациентов, закрепленных за одним смотрителем. А для человека с черепно-мозговой травмой, который рискует упасть, или для человека, страдающего параличом нижних конечностей и нуждающегося в дыхательной трубке, такое количество персонала может быть небезопасным. У такого пациента, как Владимир, не было бы и близко уровня свободы, который он получает при уходе на дому.

«Он очень спонтанный, у него резкие движения. И если он не находится под круглосуточным наблюдением, его придется сдерживать, — говорит Тереза Рудисуэли, представитель компании, обеспечивающей уход за Константиновым. – Привязать к стулу или кровати. И это, к сожалению, реальность: его придется связать, и в подобных учреждениях его будут связывать».

И хоть пансионатам было бы трудно обеспечить уровень ухода, который многие выжившие в катастрофах получают дома, у них есть одно большое преимущество – цена.

«В Мичигане средняя стоимость ухода в лечебных учреждениях составляет менее 9000 долларов, – рассказывает Трэйси Сэмилтон. – Это создает огромную экономию для страховых компаний. Но некоторые выжившие в автокатастрофе, отправленные в пансионаты после потери ухода на дому, умерли».

360 тысяч долларов в год – большая сумма даже для США. И хотя двадцать лет назад она еще покрывалась страховкой штата, вокруг этих денег шли серьезные сражения уже тогда, и было ясно, что рано или поздно их могут отменить. Да и эта сумма обеспечивалась только при нахождении в штате Мичиган – перевезти пациента в другой было нельзя, сумма и условия покрытия менялись. И еще в 2004 году жены Мнацаканова и Константинова подали иск к Findlay Ford Lincoln Mercury, дилерскому центру в Огайо, продавшему тот самый лимузин. Они требовали компенсации 290 миллионов долларов, утверждая, что причиной трагедии стала проблема с ремнями безопасности в автомобиле: никто из трех пассажиров не был пристегнут, поскольку ремни были спрятаны под креслами.

Суд начался в 2008-м. В число свидетелей вошел легендарный Тед Линдсей. Он говорил, что Гнайда заслуживает пули за свои действия, и горячо поддерживал истцов. Но суд решил, что вина компании-продавца не доказана. Поэтому судьба Константинова по-прежнему зависит от страховки штата.

К счастью, действие нового закона ограничил суд Мичигана: было решено, что оно не может распространяться на пострадавших до 1 июля 2019 года (даты его вступления в силу). И Владимир продолжает получать необходимую помощь по страховке.

Он работает по восемь часов в день, чтобы чуть лучше говорить и чуть лучше двигаться

Хоккейная карьера Константинова оборвалась на полпути. Его партнеры по обороне «Ред Уингс» играли до 40 и дольше: Никлас Лидстрем закончил в 42, Вячеслав Фетисов и Ларри Мерфи – в 40, Пол Коффи – в 39. А Владимир в последний раз вышел на лед в 30. Но и этого оказалось достаточно, чтобы его помнили до сих пор.

«Уникальная фишка Константинова в том, что он мог играть много и именно так, как вы хотите. Дайте ему задание и потом просто смотрите, как он его успешно выполняет, – пишет редакция The Hockey News. — Вы хотите техничной игры? У него были сезоны с 12 и 14 шайбами. Хотите, чтобы он выносил все живое? Он мог хитовать и блокировать броски весь день напролет. Хотите от него грязной игры? Ну… никого не назовут Влад Колосажатель просто так».

Когда The Hockey News составляли рейтинг 100 лучших защитников в истории НХЛ, Константинову не нашлось в нем места – слишком рано оборвалась его карьера. Но его поставили под номером 101 и посвятили отдельную публикацию. Из российских защитников выше Константинова поставили только Зубова (55), Гончара (69) и Андрея Маркова (99).

В 2019-м Владимира Константинова приняли в Зал спортивной славы штата Мичиган.

«Если вы спросите сто болельщиков «Детройта», кто был лучшим защитником в нашей истории, – говорил Кен Холланд в 2008-м, в бытность генеральным менеджером «Ред Уингс», – несколько обязательно назовут Константинова».

Сейчас он проявляет свою фирменную рабочую этику и трудится восемь часов в день, чтобы немного лучше говорить и немного лучше двигаться. И то, что он в состоянии это делать – вопреки всем шансам, какие ему давали – еще одно проявление его чемпионского характера.

Накал матчей Кубка Стэнли остался в прошлом, но жизнь идет здесь и сейчас, и он продолжает за нее сражаться: «Вчера – история; завтра – загадка; сегодня – подарок», — гласит надпись на его столе.

