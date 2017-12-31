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    Блог Мир футбола

    Главные таланты российского футбола (до 23 лет)

    Теги Александр Ташаев Александр Головин Эльмир Набиуллин Антон Митрюшкин Спартак ЦСКА Алексей Миранчук Локомотив Антон Миранчук Зенит Футбол

    Представляем Вашему вниманию подборку самых перспективных молодых российских игроков.

    Вратарь

    Антон Митрюшкин (22 года, ФК Сьон, Швейцария).

    Статистика в национальном чемпионате: 16 матчей, 3 "сухих", в среднем пропущено голов за игру: 1,69

    Митрюшкин 

       Антон начинал играть в футбол в академии СКА из Ростова-на-Дону, а в возрасте 14 лет оказался в московском Спартаке. Митрюшкин был основным вратарем "золотой" юношеской сборной России, ставшей победителем чемпионата Европы U-17. Сам Антон был признан лучшим игроком турнира, на котором пропустил всего один мяч в 5 матчах. В 2015 году он стал серебряным призером чемпионата Европы U-19. К основе Спартака молодой вратарь стал привлекаться с 17 лет, а свой дебютный матч провел 8 марта 2014 года против грозненского Терека. Всего за основу московской команды провел 3 матча. В феврале 2016 года подписал контракт со швейцарским клубом Сьон, за который играет и по сей день. Карьера в новом клубе для Митрюшкина удается. Он является основным голкипером и уже успел примерить на себе капитанскую повязку. За два с половиной года он провел более 50 матчей за Сьон и не раз попадал в символическую сборную тура. В конце ноября прошлого года получил травму связок колена и выбыл на срок до полугода. Пожелаем Антону скорейшего выздоровления. Он, без всякого сомнения, является самым перспективным российским вратарем.

    Замена: Александр Мелихов (20 лет, ФК Томь, ФНЛ), Никита Медведев (23 года, ФК Локомотив), Александр Максименко (20 лет, ФК Спартак).

    Правый защитник

    Вячеслав Караваев (22 года, ФК Витесс, Нидерланды).

    Статистика в национальном чемпионате: 13 матчей за "Витесс", 3 матча за пражскую Спарту

    Караваев

       Вячеслав является воспитанником московского ЦСКА. Дебютировал в составе "армейцев" 30 октября 2013 года в матче Кубка России. Всего за основу провел только 4 матча. С 2014 года Караваев отправился в аренду, покорять чешский чемпионат, где он играл за такие клубы как ФК Дукла, ФК Яблонец, ФК Спарта. В 2016 году подписал полноценный контракт с чешской "Спартой". В сезоне 2016-2017 был признан игроком сезона в команде и попал в символическую сборную чемпионата Чехии. На следующий год Караваев потерял место в основе и в январе 2018 года перешел в голландский клуб "Витесс", который летом возглавит Леонид Слуцкий. За новый клуб игрок провел 13 матчей и уже завоевал место в основном составе. 

    Замена: Дмитрий Живоглядов (23 года, ФК Уфа), Николай Рассказов (20 лет, ФК Спартак)

    Центральный защитник

    Никита Чернов (22 года, ФК Урал/ЦСКА).

    Статистика в национальном чемпионате: 13 матчей

    Чернов

       Чернов является воспитанником волжской "Энергии" и московского ЦСКА. Первый официальный матч за "армейцев провел 24 сентября 2014 года в Кубке России. За основу "ЦСКА" пока не провел ни одной встречи, но уже имеет 2 игры в составе сборной. Никита является серебряным призером чемпионата Европы U-19. С 2016 года постоянно находится в арендах. Сначала это была "Балтика" за которую игрок не провел ни одной встречи по причине травмы. В сезоне 2016/2017 выступал в ФНЛ за ФК Енисей и был игроком основы. С 2017 года на правах играет в РФПЛ в составе ФК Урал, за который провел 13 матчей. Летом Чернов возвращается в "ЦСКА", где на него рассчитывают как на игрока основного состава.

    Замена: Алексей Грицаенко (22 года, ФК Краснодар), Павел Шакуро (20 лет, ФК Тюмень)

    Центральный защитник

    Егор Сорокин (22 года, ФК Рубин).

    Статистика в национальном чемпионате: 17 матчей, 3 жк

    Сорокин

       Сорокин является воспитанником петербуржского футбола. С 2012 по 2014 год находился в системе ФК Тосно, но ни одной игры за клуб так и не провел. В 2014 году перешел в ФК Рубин за который играет и сейчас. Дебютный матч за казанский клуб Сорокин провел 13 сентября 2014 года, а следующий матч только 13 августа 2017 года. За это время был в аренде в ФК Актобе (Казахстан) и ФК Нефтехимик (Россия, ФНЛ). С приходом в "Рубин" Курбана Бердыева стал основным центральным защитником и сыграл 17 матчей в текущем сезоне.

    Замена: Виталий Лысцов (22 года, ФК Бенфика Б)       

    Левый защитник

    Эльмир Набиуллин (23 года, ФК Зенит).

    Статистика в национальном чемпионате: 16 матчей, 1 гол, 3 жк

    Нибиуллин

       Эльмир воспитанник казанского футбола. Начинал свой футбольный путь со СДЮСШОР-14, затем перешел в "Рубин". С сезона 2014/2015 являлся основным игроком казанской команды. Выступал за все возможные юношеские и молодежные сборные России. С февраля 2018 года выступает за петербургский "Зенит". Имеет неплохие перспективы в следующем сезоне закрепиться в основном составе нового клуба, так как Доменико Кришито возвращается в Италию, а Юрий Жирков, даже если и продлит контракт, в силу возраста не сможет играть все матчи.    

    Замена: Дмитрий Скопинцев (21 год, ФК Ростов), Михаил Лысов (20 лет, ФК Локомотив), Григорий Морозов (23 года, ФК Динамо)

    Центральный полузащитник

    Александр Головин (21 год, ПФК ЦСКА).

    Статистика в национальном чемпионате: 27 матчей, 5 голов, 4 голевые передачи, 8 жк

    Головин

       Главный талант российского футбола начинал свою футбольную карьеру в городе Калтан, играя за местную команду. За тем был "Металлург-Кузбасс", а уже в 16 лет Александра заметили скауты "ЦСКА" и пригласили в клуб. Проведя несколько лет в молодежном составе, Головин по немногу стал привлекаться к тренировкам с основой и выходить на замену. Затем в 2016 году было спорное попадание Александра в состав сборной на Евро. Но, как показал следующий сезон, этот вызов дал огромный толчок в развитие игрока. Головин прогрессирует не по дням, а по часам, и уже летом может перебраться в один из топ клубов Европы.

    Замена: Дмитрий Баринов (21 год, ФК Локомотив), Аяз Гулиев (21 год, ФК Ростов/Спартак), Александр Зуев (21 год, ФК Ростов)

    Центральный полузащитник

    Антон Миранчук (22 года, ФК Локомотив).

    Статистика в национальном чемпионате: 29 матчей, 4 гола, 7 голевых передач, 2 жк

    Миранчук

       Антон, как и его брат является воспитанником ФК Олимп (Славянск-на-Кубани) и московского Локомотива. Миранчук дебютировал за первую команду 30 октября 2013 года, но следующий матч Антон провел только в 2017 году. За это время он несколько лет тренировался и играл за молодежную команду "железнодорожников", а также съездил в аренду в эстонскую"Левадию", где был очень результативен (14 голов в 30 матчах). И только в этом сезоне Миранчук завоевал место в основном составе "Локомотива", а также стал получать и вызовы в сборную России, в составе которой, скорей всего, поедет на Чемпионат Мира.

    Замена: Константин Кучаев (20 лет, ФК ЦСКА), Илья Жигулев (22 года, ФК Тосно/ ФК Краснодар)

    Центральный атакующий полузащитник

    Алексей Миранчук (22 года, ФК Локомотив).

    Статистика в национальном чемпионате: 30 матчей, 7 голов, 4 голевые передачи, 2 жк

    Миранчук

       Алексей, в отличие от брата, стал игроком основы "Локомотива" еще в сезоне 2015/2016, а привлекался к тренировкам и периодически выходил на поле еще с 2013 года. В сезоне 2013/2014, а также в 2015 году (премия "Первая пятерка) признавался лучшим молодым футболистом России. Также как и брат поедет на Чемпионат Мира, где скорей всего будет игроком основного состава.

    Замена: Антон Терехов (20 лет, ФК Динамо)

    Правый полузащитник

    Иван Обляков (19 лет, ФК Уфа).

    Статистика в национальном чемпионате: 20 матчей, 2 гола, 1 голевая передача, 3 жк

    Обляков

       Обляков является воспитанником петербургского футбола. С лета 2016 года играет за ФК Уфа. Прошел все молодежные сборные России. Является универсальным игроком, способным сыграть как на фланге, так и в центре полузащиты. В этом сезоне провел уже 20 матчей и забил 2 мяча за клуб в Премьер-лиге, что для 19-летнего молодого российского игрока является отличным результатом. 

    Замена: Рифат Жемалетдинов (21 год, ФК Рубин) 

    Левый полузащитник

    Александр Ташаев (23 года, ФК Динамо).

    Статистика в национальном чемпионате: 27 матчей, 7 голов, 6 голевых передач, 2 жк

    Ташаев

       Ташаев является воспитанником московского футбола (ФК Локомотив, ФК Москва, ФК Динамо). С сезона 2015/2016 является основным игроком московского "Динамо", вместе с которым вылетал в ФНЛ, а затем и помогал возвращаться в Премьер-лигу. Благодаря сильной игре в весеннем отрезке нынешнего чемпионата страны, попал в расширенный состав сборной на ЧМ, но на турнир, скорей всего, не поедет. Александра уже летом хотят приобрести сильнейшие российские клубы.

    Замена: Зелимхан Бакаев (21 год, ФК Спартак)   

    Нападающий

    Федор Чалов (20 лет, ПФК ЦСКА).

    Статистика в национальном чемпионате: 20 матчей, 6 голов, 4 голевые передачи

    Чалов

       Чалов с 8 лет занимался футболом в академии "ЦСКА". С прошлого сезона на регулярной основе привлекается к играм за основной состав. Вторую весну подряд Чалов выдает отличную игру, забивая и раздавая голевые передачи, чуть ли не в каждом матче. В 2017 году был признан лучшим молодым российским игроком. Попал в расширенный список сборной России на ЧМ и имеет неплохие шансы попасть в окончательную заявку.

    Замена: Александр Соболев (21 год, ФК Крылья Советов), Иван Игнатьев (19 лет, ФК Краснодар), Андрей Панюков (23 года, ФК Зенит), Евгений Марков (23 года, ФК Динамо)   

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    Таланты        

     

     

     

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    Автор
    • vLaD

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