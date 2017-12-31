Главные таланты российского футбола (до 23 лет)

Представляем Вашему вниманию подборку самых перспективных молодых российских игроков.

Вратарь

Антон Митрюшкин (22 года, ФК Сьон, Швейцария).

Статистика в национальном чемпионате: 16 матчей, 3 "сухих", в среднем пропущено голов за игру: 1,69

Антон начинал играть в футбол в академии СКА из Ростова-на-Дону, а в возрасте 14 лет оказался в московском Спартаке. Митрюшкин был основным вратарем "золотой" юношеской сборной России, ставшей победителем чемпионата Европы U-17. Сам Антон был признан лучшим игроком турнира, на котором пропустил всего один мяч в 5 матчах. В 2015 году он стал серебряным призером чемпионата Европы U-19. К основе Спартака молодой вратарь стал привлекаться с 17 лет, а свой дебютный матч провел 8 марта 2014 года против грозненского Терека. Всего за основу московской команды провел 3 матча. В феврале 2016 года подписал контракт со швейцарским клубом Сьон, за который играет и по сей день. Карьера в новом клубе для Митрюшкина удается. Он является основным голкипером и уже успел примерить на себе капитанскую повязку. За два с половиной года он провел более 50 матчей за Сьон и не раз попадал в символическую сборную тура. В конце ноября прошлого года получил травму связок колена и выбыл на срок до полугода. Пожелаем Антону скорейшего выздоровления. Он, без всякого сомнения, является самым перспективным российским вратарем.

Замена: Александр Мелихов (20 лет, ФК Томь, ФНЛ), Никита Медведев (23 года, ФК Локомотив), Александр Максименко (20 лет, ФК Спартак).

Правый защитник

Вячеслав Караваев (22 года, ФК Витесс, Нидерланды).

Статистика в национальном чемпионате: 13 матчей за "Витесс", 3 матча за пражскую Спарту

Вячеслав является воспитанником московского ЦСКА. Дебютировал в составе "армейцев" 30 октября 2013 года в матче Кубка России. Всего за основу провел только 4 матча. С 2014 года Караваев отправился в аренду, покорять чешский чемпионат, где он играл за такие клубы как ФК Дукла, ФК Яблонец, ФК Спарта. В 2016 году подписал полноценный контракт с чешской "Спартой". В сезоне 2016-2017 был признан игроком сезона в команде и попал в символическую сборную чемпионата Чехии. На следующий год Караваев потерял место в основе и в январе 2018 года перешел в голландский клуб "Витесс", который летом возглавит Леонид Слуцкий. За новый клуб игрок провел 13 матчей и уже завоевал место в основном составе.

Замена: Дмитрий Живоглядов (23 года, ФК Уфа), Николай Рассказов (20 лет, ФК Спартак)

Центральный защитник

Никита Чернов (22 года, ФК Урал/ЦСКА).

Статистика в национальном чемпионате: 13 матчей

Чернов является воспитанником волжской "Энергии" и московского ЦСКА. Первый официальный матч за "армейцев провел 24 сентября 2014 года в Кубке России. За основу "ЦСКА" пока не провел ни одной встречи, но уже имеет 2 игры в составе сборной. Никита является серебряным призером чемпионата Европы U-19. С 2016 года постоянно находится в арендах. Сначала это была "Балтика" за которую игрок не провел ни одной встречи по причине травмы. В сезоне 2016/2017 выступал в ФНЛ за ФК Енисей и был игроком основы. С 2017 года на правах играет в РФПЛ в составе ФК Урал, за который провел 13 матчей. Летом Чернов возвращается в "ЦСКА", где на него рассчитывают как на игрока основного состава.

Замена: Алексей Грицаенко (22 года, ФК Краснодар), Павел Шакуро (20 лет, ФК Тюмень)

Центральный защитник

Егор Сорокин (22 года, ФК Рубин).

Статистика в национальном чемпионате: 17 матчей, 3 жк

Сорокин является воспитанником петербуржского футбола. С 2012 по 2014 год находился в системе ФК Тосно, но ни одной игры за клуб так и не провел. В 2014 году перешел в ФК Рубин за который играет и сейчас. Дебютный матч за казанский клуб Сорокин провел 13 сентября 2014 года, а следующий матч только 13 августа 2017 года. За это время был в аренде в ФК Актобе (Казахстан) и ФК Нефтехимик (Россия, ФНЛ). С приходом в "Рубин" Курбана Бердыева стал основным центральным защитником и сыграл 17 матчей в текущем сезоне.

Замена: Виталий Лысцов (22 года, ФК Бенфика Б)

Левый защитник

Эльмир Набиуллин (23 года, ФК Зенит).

Статистика в национальном чемпионате: 16 матчей, 1 гол, 3 жк

Эльмир воспитанник казанского футбола. Начинал свой футбольный путь со СДЮСШОР-14, затем перешел в "Рубин". С сезона 2014/2015 являлся основным игроком казанской команды. Выступал за все возможные юношеские и молодежные сборные России. С февраля 2018 года выступает за петербургский "Зенит". Имеет неплохие перспективы в следующем сезоне закрепиться в основном составе нового клуба, так как Доменико Кришито возвращается в Италию, а Юрий Жирков, даже если и продлит контракт, в силу возраста не сможет играть все матчи.

Замена: Дмитрий Скопинцев (21 год, ФК Ростов), Михаил Лысов (20 лет, ФК Локомотив), Григорий Морозов (23 года, ФК Динамо)

Центральный полузащитник

Александр Головин (21 год, ПФК ЦСКА).

Статистика в национальном чемпионате: 27 матчей, 5 голов, 4 голевые передачи, 8 жк

Главный талант российского футбола начинал свою футбольную карьеру в городе Калтан, играя за местную команду. За тем был "Металлург-Кузбасс", а уже в 16 лет Александра заметили скауты "ЦСКА" и пригласили в клуб. Проведя несколько лет в молодежном составе, Головин по немногу стал привлекаться к тренировкам с основой и выходить на замену. Затем в 2016 году было спорное попадание Александра в состав сборной на Евро. Но, как показал следующий сезон, этот вызов дал огромный толчок в развитие игрока. Головин прогрессирует не по дням, а по часам, и уже летом может перебраться в один из топ клубов Европы.

Замена: Дмитрий Баринов (21 год, ФК Локомотив), Аяз Гулиев (21 год, ФК Ростов/Спартак), Александр Зуев (21 год, ФК Ростов)

Центральный полузащитник

Антон Миранчук (22 года, ФК Локомотив).

Статистика в национальном чемпионате: 29 матчей, 4 гола, 7 голевых передач, 2 жк

Антон, как и его брат является воспитанником ФК Олимп (Славянск-на-Кубани) и московского Локомотива. Миранчук дебютировал за первую команду 30 октября 2013 года, но следующий матч Антон провел только в 2017 году. За это время он несколько лет тренировался и играл за молодежную команду "железнодорожников", а также съездил в аренду в эстонскую"Левадию", где был очень результативен (14 голов в 30 матчах). И только в этом сезоне Миранчук завоевал место в основном составе "Локомотива", а также стал получать и вызовы в сборную России, в составе которой, скорей всего, поедет на Чемпионат Мира.

Замена: Константин Кучаев (20 лет, ФК ЦСКА), Илья Жигулев (22 года, ФК Тосно/ ФК Краснодар)

Центральный атакующий полузащитник

Алексей Миранчук (22 года, ФК Локомотив).

Статистика в национальном чемпионате: 30 матчей, 7 голов, 4 голевые передачи, 2 жк

Алексей, в отличие от брата, стал игроком основы "Локомотива" еще в сезоне 2015/2016, а привлекался к тренировкам и периодически выходил на поле еще с 2013 года. В сезоне 2013/2014, а также в 2015 году (премия "Первая пятерка) признавался лучшим молодым футболистом России. Также как и брат поедет на Чемпионат Мира, где скорей всего будет игроком основного состава.

Замена: Антон Терехов (20 лет, ФК Динамо)

Правый полузащитник

Иван Обляков (19 лет, ФК Уфа).

Статистика в национальном чемпионате: 20 матчей, 2 гола, 1 голевая передача, 3 жк

Обляков является воспитанником петербургского футбола. С лета 2016 года играет за ФК Уфа. Прошел все молодежные сборные России. Является универсальным игроком, способным сыграть как на фланге, так и в центре полузащиты. В этом сезоне провел уже 20 матчей и забил 2 мяча за клуб в Премьер-лиге, что для 19-летнего молодого российского игрока является отличным результатом.

Замена: Рифат Жемалетдинов (21 год, ФК Рубин)

Левый полузащитник

Александр Ташаев (23 года, ФК Динамо).

Статистика в национальном чемпионате: 27 матчей, 7 голов, 6 голевых передач, 2 жк

Ташаев является воспитанником московского футбола (ФК Локомотив, ФК Москва, ФК Динамо). С сезона 2015/2016 является основным игроком московского "Динамо", вместе с которым вылетал в ФНЛ, а затем и помогал возвращаться в Премьер-лигу. Благодаря сильной игре в весеннем отрезке нынешнего чемпионата страны, попал в расширенный состав сборной на ЧМ, но на турнир, скорей всего, не поедет. Александра уже летом хотят приобрести сильнейшие российские клубы.

Замена: Зелимхан Бакаев (21 год, ФК Спартак)

Нападающий

Федор Чалов (20 лет, ПФК ЦСКА).

Статистика в национальном чемпионате: 20 матчей, 6 голов, 4 голевые передачи

Чалов с 8 лет занимался футболом в академии "ЦСКА". С прошлого сезона на регулярной основе привлекается к играм за основной состав. Вторую весну подряд Чалов выдает отличную игру, забивая и раздавая голевые передачи, чуть ли не в каждом матче. В 2017 году был признан лучшим молодым российским игроком. Попал в расширенный список сборной России на ЧМ и имеет неплохие шансы попасть в окончательную заявку.

Замена: Александр Соболев (21 год, ФК Крылья Советов), Иван Игнатьев (19 лет, ФК Краснодар), Андрей Панюков (23 года, ФК Зенит), Евгений Марков (23 года, ФК Динамо)

Расстановка:

Спасибо за внимание! Ставьте "+" и подписывайтесь на блог