«Переезжать в Россию было совсем не страшно». Интервью звезды «Енисея»

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Защитник «Енисея» Ксэвьер Рэтан-Мэйс блестяще проявляет себя на старте сезона и уже был признан MVP октября. Прямо сейчас Ратэн-Мэйс (28,0 очка за матч) лидирует по этому показателю не только в Лиге ВТБ, но и во всех крупных европейских лигах.

Секрет успеха Ксавьера, мечта сыграть на Олимпиаде, переезд в Россию, ритуалы и подготовка к матчам, дружба с Каспером Уэйром, примеры для подражания и рекорд результативности Лиги – канадский баскетболист, который прежде не был известен широкой публике, подробно рассказал о себе.

О своем успехе

Чтобы оказаться в своем нынешнем положении, я упорно работал над собой на протяжении очень долгого времени. Знаете, для того чтобы игрок вроде меня расцвел, требуется отличная команда и тренер. С тех пор, как я приехал сюда, тренер создал все условия для того, чтобы я пришел к успеху. Он дал мне свободу быть самим собой. Так что все, что вы сейчас видите – плоды свободы, которую предоставил мне тренер. У нас с ним взаимопонимание в этом вопросе: я помогаю команде выиграть, если у меня есть возможность быть собой на площадке.

Как я уже сказал, я очень много работал, чтобы оказаться в этой позиции: час за часом, много дней подряд. Сложные мячи с сопротивлением, которые я сейчас забиваю – плоды тренировок, я над ними работал день за днем. В играх мне легко бросать. Если вы спросите тренеров и партнеров по команде о моей рутине, они подтвердят, что я отрабатываю все это ежедневно, чтобы потом в матчах с сильными соперниками попадать эти броски. Думаю, большинство людей, которые видят эти сложные попадания, думают, что это нечто невероятное, но для меня – это норма. Так что вы видите только конечный продукт. А за кадром осталось очень много пота, крови и слез. Наконец-то я оказался в ситуации, когда тренер говорит мне выходить на паркет и быть собой. И это возможность быть собой помогает нам выигрывать. Я ему очень за это благодарен.

О канадском баскетболе и мечте сыграть за сборную на Олимпиаде

Да, многие думают, что в Канаде играют только в хоккей. Но баскетбол там развивается уже очень давно. Посмотрите, канадские игроки – вторые по численности в НБА после американцев. Сейчас мы на подъеме.

Думаю, сборная Канады делает шаги в правильном направлении. Нам есть куда расти, есть над чем работать. Мне кажется, состав сборной Канады формируется не вполне разумно, тут не обходится без политики. И я думаю, что если мы хотим занимать самые высокие места, эту систему придется менять. При всем уважении к Сербии, Германии и прочим элитным баскетбольным странам, США и Канада должны быть на вершине. Наше место – в лидерах. У нас есть для этого талант: посмотрите на Шэя Гилджес-Александера, он уже сейчас один из лучших игроков на планете. Эндрю Уиггинс не играл за сборную, он тоже один из лучших канадских баскетболистов в истории, если даже не лучший, учитывая его достижения. Конечно, у нас был еще Стив Нэш… Это я к тому, что у нас и правда есть таланты, с которыми мы должны быть в топе. Надеюсь, в сборной произойдут необходимые изменения и мы займем-таки место, которого заслуживаем – второе-первое место в мире. Я играл за сборную на протяжении большей части карьеры и немалого вместе с ней добился. У нас были отличные матчи и победы. Мне отдельно запомнилась игра против Аргентины на выезде, турнир не помню, но у них в составе были Факундо Кампаццо и Луис Скола. Я уверен, что достоин быть частью команды. Сейчас в состав уже целая очередь: Шэй, Никел Александер-Уокер, Кори Джозеф, Джамал Мюррей. Считаю ли я, что нахожусь на уровне с этими ребятами и могу принести пользу команде – абсолютно точно да. Просто есть моменты в коммуникации, над которыми нужно поработать. Канада – это мой дом, так будет всегда. Меня спрашивают, американец ли я, а я всегда отвечаю, что канадец. Так я говорю. И я уверен, что достоин представлять страну на международном уровне, потому что я один из самых талантливых игроков из Канады. Мне бы очень хотелось выступить на Олимпиаде, это моя большая мечта.

О выступлении в России

Честно говоря, жизнь профессионального баскетболиста – это просто мечта. Зарабатывать тем, что любишь, еще и путешествовать по миру – нет ничего лучше. Я прошел долгий путь, у меня были взлеты и падения, я часто задавался вопросом: «Действительно ли эта жизнь по мне?» Но благодаря своему фундаменту – моей жене, моей семье – мне удалось устоять. Забавно, но когда вы спросили, где мне было комфортнее всего, я сразу подумал, что здесь, в России. И это не потому что, сейчас я играю в Единой Лиге ВТБ. Просто в России вы видите лучшую версию меня – парня, который всю свою жизнь работал ради этого момента, который был готов стать лидером и приносить результат команде вроде «Енисея». Сейчас я смотрю в таблицу, вижу, что мы идем на четвертом месте и, кажется, это нетипичная для клуба ситуация, не знаю, когда такое было последний раз. Мы сражаемся с лучшими командами, могли выиграть обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. И меня это очень радует, это та ситуация, в которой я расцветаю. У меня отличные отношения с одноклубниками. Думаю, что мы с Джеремайей Мартином являемся одной из лучших пар защитников Единой Лиги ВТБ. Мне здесь комфортно, я счастлив там, где сейчас нахожусь.

Переезжать в Россию было совсем не страшно. Я общался с друзьями, знал, что здесь безопасно. Много ли я знал о России до переезда? На самом деле, не слишком. Дружу с Винсом Хантером, который играет в «Зените», Каспером Уэйром из ЦСКА. До этого тут выступал Майк Джеймс, я следил за его игрой в составе ЦСКА. Знал, что это лига высокого уровня, лига, которую знают во всем мире. Было ли мне страшно? Нет! Был ли я взволнован в преддверии возможности поиграть в таком турнире? Да, безусловно. Все мои ожидания оправдались, вплоть до освещения матчей в СМИ и того факта, что мои родные могут зайти на сайт лиги и посмотреть каждый матч с моим участием. Это такой недооцененный другими момент, за который я очень благодарен. Особенно приятно нам, легионерам, близким которых не приходится проходить квесты, прежде чем посмотреть игру. Так что мне все нравится, все здесь на высоком уровне. Как я уже сказал, здесь мне максимально комфортно.

О ритуалах

У меня несколько ритуалов. Перед матчами я медитирую. Но не перед выездными, потому что там мы едем на игру вместе с командой. За несколько часов до домашних матчей я сажусь на трибуне, закрываю глаза и начинаю визуализировать. Я представляю в точности как будет складываться игра, как я буду забивать, откуда я буду это делать. Так что потом в игре мне проще, ведь все эти броски я уже видел и уже забил.

Если говорить о других ритуалах, то я всегда одинаково тренирую бросок. Моя рутина не меняется день ото дня. Я прихожу в зал за полтора часа до тренировки. Тренер Сергей [Васильев], наверное, меня ненавидит, потому что каждый день я пишу ему: «Ну что, идем сегодня пораньше?» и каждый день он занимается со мной в зале, подбирает и подает мне мячи. И в этот момент момент на арене только я и он, может, еще кто-то из персонала. И я не пропускаю ни одного дня. Такая рутина, такая подготовка делает меня таким, какой я есть, держит меня приземленным. Позволяет выходить на площадку и чувствовать, что я делал все это уже тысячи раз. Благодаря работе над собой, я вышел на пик своих возможностей. И это здорово.

До матчей слушаю музыку. По пути на арену обычно Roadwave, это немного расслабляет, потому что перед игрой не хочу себя слишком накручивать. Потом, когда я выхожу на паркет, переключаюсь на Дрейка. Скачал его новый альбом и слушаю на повторе. Подпеваю про себя и готовлюсь к матчу.

О дружбе с Каспером Уэйром из ЦСКА

Мы с Каспером подружились уже очень давно. Он живет в Лос-Анджелесе, там же и я провожу каждое лето. Каспер – это еще один игрок, на которого я равняюсь, мы часто с ним разговариваем. Он играл за «Енисей», откуда перебрался в ЦСКА на отличную зарплату. Было здорово наблюдать за ним, учитывая, что он тоже играл в Австралии, так что наши пути во многом схожи. Всегда приятно иметь в друзьях человека, который знает, что к чему, с которым можно поговорить и на которого можно положиться. Я был очень рад, что он пришел поддержать меня на матч. Все с ним фотографировались, он привлек внимание болельщиков. Я очень благодарен за нашу дружбу. И видеть его становление как игрока было очень полезно, я нацеливаюсь на то же.

Могу ли я повторить его путь? Так далеко в будущее я заглядывать не умею (смеется). И вам придется обсудить это с тренером [Йовицей Арсичем], я это комментировать не буду. Но игрокам нужно расти на протяжении всей карьеры. Пойду ли я таким путем? Не знаю. Но то, что я точно продолжу делать – помогать моей команде выигрывать матчи. Выступления в НБА и Европе научили меня одному – побеждай, и тогда не придется беспокоиться больше ни о чем. Так что это моя единственная цель: выиграть как можно больше матчей, а куда меня это приведет – увидим в тот день, когда это случится. Как я уже говорил, я не заглядываю в будущее, но точно знаю одно – всегда продолжу подниматься вверх, расти над собой. Но я бесконечно благодарен «Енисею», хочу продолжить побеждать с командой и своими парнями. Творить историю.

О примерах для подражания

На кого я равняюсь? Майк Джеймс и Шабазз Напьер. Мой игровой стиль схож с ними. Особенно с Майком. Мы оба результативные атакующие защитники, которые могут уверенно разыгрывать мяч. Он лучший игрок Европы на данный момент. Мы не друзья, но знаем друг друга. Еще раз повторю – он лучший, и это с ростом 185 сантиметров. Я, как и он, умею забивать, пасовать… Контракт Майка с «Монако» истекает и я думаю, что за ним будут охотиться крупнейшие клубы континента. И я равняюсь на это и хочу того же – стать однажды тем защитником, подписать которого мечтает каждая команда. Я постепенно иду к цели. Майк уже давно играет в Евролиге, он выступал за ЦСКА, естественно, я не сравниваю нас в плане достижений или результативности на высоком уровне. Думаю, он скоро станет самым результативным игроком в истории Евролиги. Но если сравнивать нас как игроков, то я тоже умею забивать, я выше ростом и защищаюсь на элитном уровне. Поэтому я думаю, что потенциально я могу оказывать такое же влияние на команды, которое оказывает Майк. Я много работал над собой, чтобы говорить такое и рассчитывать на такое. Надеюсь, что продолжу хорошо играть на высоком уровне и однажды это станет реальностью.

На меня большое влияние оказал мой тренер в колледже. Его слова: «Уважение – универсальная валюта». В каждом матче, в котором я выхожу на паркет, я уважаю всех игроков соперника, потому что знаю, насколько усердно они работают. Это их работа, так они кормят семьи. Говорю ли я так же комплиментарно обо всех других, кроме Майка Джеймса? Нет. Я очень его уважаю. Он приехал в Европу и построил невероятную карьеру, ведет отличную жизнь. И это можно только уважать и этим восхищаться. Мне 29 лет, я выхожу на свой пик, и хочу попробовать повторить его путь. Так что Майка я очень уважаю, он проторил эту дорожку для всех нас. Майк, Шабазз, другие парни, у которых не получилось в НБА, но они нашли себя здесь. Если завтра я буду играть против Майка, я ничего из этого ему не скажу, я попытаюсь его уничтожить, он будет стремиться сделать то же самое. В этом и выражается максимальное уважение. Мы оба заточены на то, чтобы идти до конца. Во мне настолько силен соревновательный дух, что иногда это идет мне во вред, я не умею его отключать. Думаю, именно это и делает меня и его особенными. Мне нравится следить за такими баскетболистами, потому что я думаю в таком ключе: если Майку это удалось в Европе, удастся и мне. Зайдите на сайт Евролиги, там все о Майке, он буквально на каждом шагу. Матч с его участием – все посты о нем и его бросках. Вот ради этого мы и работаем настолько усердно каждый день. И я собираюсь продолжить это делать. Ради таких моментов и стоит тренироваться.

О 42 очках в матче с «ПАРМОЙ» и рекорде результативности Лиги

Да, я немного из-за этого расстроился. Потому что никто мне об этом не сказал. Забавно, в третьей четверти я пошел в проход, на мне сфолили и я упал на копчик. Ударился довольно сильно. Попросил тренера меня заменить, ушел с площадки за минуту с чем-то до сирены. А на тот момент у меня было, кажется, 36 очков. Потом я вернулся на паркет за четыре минуты до конца матча. В итоге я набрал 42. А после матча я увидел сообщения, в которых мне писали, что рекорд лиги – 49. На следующий день я пришел на тренировку и возмущался, почему никто меня не предупредил. Но тренер меня успокоил, сказав, что у нас впереди еще много матчей и у меня еще будет возможность побить этот рекорд. И я начал хохотать, потому что в этом весь тренер. Это был крутой матч. Моя жена на него специально из Австралии прилетела, так что я должен был устроить для нее шоу.

Я не ставлю себе цель набрать 50 очков за матч. Но я набрал такой ход, что точно могу это сделать. Зависит от конкретного матча и того, как он будет складываться. Очевидно, сейчас меня уже держат плотнее, соперники часто сдваиваются, пытаются выключить меня из игры. Против «Зенита» так было, у них был хороший план по тому, как меня остановить. У них очень сильный тренер, настоящий сверхразум. Забавная история: во время матча на меня начал выходить их центровой, в тайм-ауте я предложил, как выйти из этого положения – мне бы давал заслон наш четвертый номер и мы получали возможность бросить открытую трешку, если бы на мне снова сдвоились. Я посмотрел в сторону их скамейки и понял, что Хави Паскуаль предвидел это и тоже внес коррективы в расстановку. Я всегда стараюсь думать о нескольких комбинациях во время атаки, как действовать в отдельный момент времени исходя из защиты соперника, как забить и быть эффективным. И я люблю встречаться с игроками и тренерами, которые мыслят также. Поэтому когда тренер Паскуаль внес те коррективы, я подумал, что это круто.

Фото: vtbleague/Мария Залознова, Анна Шамина, Иван Петухов, Михаил Сербин; Panoramic/Keystone Press Agency/