Рыбалка, путешествия и баскетбол со звездами НБА. Как игроки Единой лиги проводят межсезонье

До конца лета осталось чуть больше 2 недель, но некоторые команды уже вышли из отпусков и начинают готовиться к новому сезону. Как провели это межсезонье игроки Единой Лиги?

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр играет в баскетбол даже летом. Правда, и компания в Drew League подобралась солидная: в одной команде с Каспером выступали форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и лидер «Чикаго» Демар Дерозан. К слову, передача Уэйра на Леброна стала одной из самых красивых на турнире.

Ветеран «Зенита» Виталий Фридзон не изменяет себе – защитник вновь провел отпуск на рыбалке. И, судя по фотографии, рыбалка прошла успешно.

Владислав Трушкин, возможно, самый активный путешественник Единой Лиги. После окончания сезона форвард «Енисея» посетил 5 стран – и это только то, что известно по его публикациям в соцсетях!

А вот Вячеслав Зайцев из УНИКСа выложил пост из отеля в Санкт-Петербурге, который принадлежит ему и его брату. Об этом баскетболист рассказал в интервью.

Для Дениса Захарова лето-2022 богато на события: в июне он вместе с «Зенитом» стал чемпионом Единой Лиги, а через месяц у защитника и его супруги родилась дочка.

Интересно, что сразу два новых легионера «Зенита» женились. Калеб Хоумсли – в июне:

А Томас Вимбуш – в июле:

Капитан ЦСКА Никита Курбанов на отдыхе повстречал своего футбольного коллегу Марсело, который до этого лета был капитаном мадридского «Реала».

Не теряет времени даром и краснодарская молодежь. Центровой Валерий Калинов, к примеру, после 5 лет обучения в Институте экономики, управления и бизнеса защитил диплом.

А Александр Щербенев успел поработать на сборах национальной команды в июне, отдохнуть в Кемере и уже начал готовиться к новому сезону вместе с «Локо».

Официально ЦСКА выходит из отпуска 17 августа. Антон Астапкович, вернувшийся в команду после 4 лет в «Нижнем», наверняка подойдет к тренировочному лагерю в хорошей форме.

Поддерживает игровой тонус и новичок «Самары» Айзея Риз – форвард участвует в летних турнирах в Штатах, и градус борьбы в матчах зашкаливает.

Разыгрывающий «ПАРМЫ-ПАРИ» Александр Платунов тоже не расстается с мячом даже в межсезонье. Лето – время уличного баскетбола:

Иван Ухов из ЦСКА пробует себя в роли скейтбордиста:

Для Евгения Белянкова «Енисей» станет первым небелорусским клубом в карьере. Возможно ли, что форвард приедет в Красноярск на своем мотоцикле?

Новобранцу «ПАРМЫ-ПАРИ» Малику Диме не нужно искать путевку, чтобы побывать на море – достаточно приехать домой в родной Сенегал.

Впрочем, и на родине защитника МБА Макара Коновалова – в Иркутске – также можно и поплавать, и на сапборде покатать.