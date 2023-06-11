22 комментария

Репортаж Владислава Воронина из Стамбула.

Последнюю атаку «Интера» Пеп встретил преклонив колено. Чистая скульптура Огюста Родена «Мыслитель»: тяжеленная голова лежит на руке, напряжение тела – как аллегория сложности мысли.

Это одно из главных впечатлений от просмотра «Ман Сити» вживую: каждый раз, когда «Интер» опасно приближался к штрафной «Сити», Гвардиола бросался на колено и всматривался в игру снизу. То ли так лучше видно детали, то ли не оставалось сил стоять в момент эмоционального взрыва. Иногда казалось, что одна брючина Пепа продырявится – так много и энергично он падал на колено. Вы могли видеть в трансляции, как Пеп от ужаса упал сразу на оба – это Лаутаро вывалился практически один на один и простил.

Обычно после подъема на ноги Пеп бушевал: яростно кричал помощникам, как ему все не нравится, или организовывал экспресс-анализ ошибки через жесты. Но после финального свистка – аномалия. Пока вся скамейка бежала на поле, а Эрлинг Холанд пускал первую слезу счастья, Пеп развернулся в другую сторону и мееееедленно пошагал – никаких прыжков, воздеваний рук, криков, объятий, забегов и прочих атрибутов человека, у которого исполнилась мечта. Или даже не мечта, а главная цель карьеры.

В общем, в историю Пеп вошел как в супермаркет.

Если серьезно – Гвардиола шел к Симоне Индзаги. В самый счастливый момент он заглушил эмоции, чтобы выразить уважение и тепло обнять противника, который построил такой красивый и умный план сопротивления.

И только после этого позволил себе немного радости – обнять всех парней (Пеп сам подошел к каждому), поцеловать жену.

Свое состояние через два часа после финала Пеп описал как «облегчение».

– У меня было зашкаливающее счастье после финала Кубка Англии с «МЮ». А сегодня я крайне удовлетворен, но я ОК. Тренеру нормально понимать все спустя время. Когда мы выигрывали с «Барселоной», масштаб достижения настигал меня через пару дней.

Представьте: вы взяли требл, стали первым тренером с двумя треблами… И вам ОК.

И это не жеманство. Пеп вообще очень много говорил не о себе.

Вот его стартовый монолог на пресс-конференции:

«Первые слова хочу посвятить «Интеру». Отличная игра! Я знаю, что они чувствуют. Мы чувствовали то же два года назад. Но надо понимать: быть второй командой Европы – невероятное достижение.

Вторые слова – спортивному директору, СЕО, президенту моего клуба. Обычно, если тренер не берет Лигу чемпионов много-много лет, его увольняют. Многие клубы, не выигрывая этот турнир, разрушают свои проекты. А мне всегда доверяли.

И победа в этом сезоне была предначертана звездами. Пять титулов АПЛ за семь лет, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги. Но нужна победа в ЛЧ, чтобы считаться действительно прекрасной командой. И мы сделали это. Выстрадали. Иногда нужна удача, которой нам не хватало в прошлом – в матче с «Тоттенхэмом», в других матчах…»

Возможно, по первому тайму вам могло показаться, что Пеп перенастроил команду – как когда-то видео из «Гладиатора» не вырастило новые мышцы у «Барселоны», а подкосило ей ноги. Так вот: мотивационных видео в «Сити» не бывает.

– Никаких видео. Ничего. Нам комфортнее просто готовиться к игре так, будто это игра в Премьер-лиге. Ничего, ничего, ничего специально к финалу мы не делали. Абсолютная нормальность. И я не ждал, что нам будет проще. Нам не хватало нашего сочинительства, особенно с мячом – когда мы бегаем, открываем зоны и двигаем туда мяч. Но это нормально в такой момент – быть немного не самим собой, думать не так. Я знаю, каково это – выигрывать в первый раз. Я столкнулся с этим как игрок в «Барселоне»: мы играли с «Сампдорией», очень похожей на этот «Интер». Мы страдали весь финал, ощущали давление. И только один Роналд Куман играл потрясающе – будто во дворе. Главное – сохранять силу в себе.

«Манчестер Сити» точно осознает себя командой-династией – а такая психология часто делает команды несокрушимыми. План может не работать (как случилось с «Сити» в первом тайме), но вас это не убивает. Самоощущение «Сити» лучше всего передает даже не завирусившаяся шутка Пепа («Реал» опережает нас всего на 13 титулов. Не расслабляйся, будь осторожен, «Реал». Потому что мы в пути. Мы немного отдохнем и будем вас ловить»), а рассуждение главного героя финала – Родри.

– Я говорил всем парням, что нам особенно важно выиграть ЛЧ в этом сезоне. Потому что мы можем создать культуру победителей и идти дальше. Мы можем обновить мышление – это наше наследие для будущего.

Когда Родри говорил это, рядом в очереди на общение с медиа стоял Холанд. Сначала Эрлинг закатывал глаза, а потом демонстративно захрапел – высмеивая запредельную серьезность слов Родри. Но испанец не останавливался.

– Не надо забывать, что это результат работы клуба на протяжении 10-15 лет. То, к чему мы пришли, заложено Компани, Давидом Сильвой, Куном Агуэро – я не хочу, чтобы вы их забывали. Это и их успех. Просто раньше нам не хватало деталей – а теперь из-за деталей мы чемпионы. Я вообще никогда не думал, что смогу играть на этом уровне и забить важнейший гол в истории такого клуба.

Впрочем, Пеп пока не хочет думать о наследии.

– Не говорите мне про новый путь. Дайте мне перерыв. Даже президент сказал мне сейчас: «О, в следующем году финал в Лондоне». Я не скажу вам, что я ответил. Сейчас время праздновать.

Пеп на секунду замолчал. Но ему очень хотелось поделиться одной историей – поэтому он не стал дожидаться наводящих вопросов и выложил все сам.

– Сегодня утром я получил сообщение от сэра Алекса Фергюсона. Оно меня очень тронуло. Для меня честь – повторить его достижение (требл с английской командой – Sports.ru).

И все же Пеп не был бы Пепом, если бы не раскрутил тему массового восприятия «Манчестер Сити». Он всю карьеру ставит чемпионат выше еврокубков, где запределен вес одного матча и одной ошибки, поэтому раздраженный монолог – не ворчание не оцененного по достоинству гения в момент триумфа, а последовательное сражение за взгляды.

– Особенно в этом сезоне весь мир, ВЕСЬ МИР говорил: без Лиги чемпионов сезон «Сити» будет неполноценным. Ну, мы должны принять это. Может, я неправ, говоря, что пять титулов АПЛ, все наши другие победы, два финала и полуфинал Лиги чемпионов за три года – это исключительный успех. Но все говорят: нет. Нет, нет, нет. Люди ожидают, что мы будем выигрывать треблы каждый сезон. Я хороший тренер, честно.

– Спасибо большое, Пеп – сказал Гвардиола сам себе, разыграв сценку, будто комик, и продолжил. – Но я не так хорош, чтобы выигрывать треблы и Лигу чемпионов каждый год.

Мы все слышали в эти годы: «Они выиграли АПЛ, но не Лигу чемпионов», «Они выиграли АПЛ, но не Лигу чемпионов». Как будто АПЛ – это ничто. Игроки знают, что теперь их запомнят навсегда. Но теперь отдайте должное нашим пяти титулам АПЛ, не забывайте наш путь. Может, клубу стоит задуматься о создании музея. Потому что наши достижения в последние семь лет – невероятны. Невероятны! Это не только Лига чемпионов. А много-много-много трофеев до. Теперь я не хочу, чтобы этот титул растворился – потому что иногда победители ЛЧ будто пропадают. Мы должны работать еще усерднее в следующие сезоны.

Вот только про следующие годы пока никто не думает.

Лицо сегодняшнего «Сити» – это пьяненький Джек Грилиш. В раздевалке команды не было шампанского – он пил пиво и вышел к автобусу абсолютно счастливым человеком. В левой руке – сумка гуччи, в правой – огромная колонка, из которой неслась очень громкая английская музыка, заглушавшая все разговоры. Рядом – дружище Брэндон Эштон. Лысый администратор, который после каждого титула раздевается до трусов, разбегается и прыгает на пол – чтобы проскользить животом по полу, облитому пивом.

Брэндон размахивает руками и прыгает. Он тоже подержал кубок в руках. Это и его победа.

И без таких людей не бывает позы «Мыслителя» на последней секунде.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Catherine Ivill, Lars Baron, Shaun Botterill, Shaun Botterill, David Ramos