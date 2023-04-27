13 комментариев

Эмоции Владислава Воронина.

Как же хотелось, чтобы это был великий матч.

И так хорошо складывались интриги. Учитель Гвардиола против ученика Артеты. Чемпионская династия против молодых и дерзких, которые хотят вернуть клубу величие 20-летней давности. Предельная важность победы, переворачивающая гонку за кубком.

Приближение этого матча вызывало редкий трепет: ну что же, ну как же, что же они устроят?

В истории «Арсенала» уже был великий момент, когда от одной игры зависело все – в 1989-м он вместе с «Ливерпулем» осчастливил всю Англию, закошмаренную и маргинализованную еврокубковым баном. Тот матч вдохнул в английский футбол новую жизнь, подарил символ веры в эпоху возрождения – люди пошли на трибуны, телекомпании зашелестели купюрами, ну а дальше большой взрыв образовал новую планету – Sky принес миллион мешков денег, и родилась АПЛ.

Я веду не к тому, что «Сити» и «Арсенал» были обязаны перевернуть историю футбола и родить что-то сверхновое. А к тому, какую мифологию посеяла борьба «Сити» и «Арсенала» на дистанции сезона – мы поверили в невероятную финальную битву, которая затмит даже прошлые драмы.

Реальность оказалась проще.

«Сити» растерзал «Арсенал» настолько красиво и уверенно, что отсутствие реальной борьбы не лишило нас зрелища. Это была превосходная соло-партия.

Когда «Сити» владел мячом, казалось, что его ничто не способно остановить – только если Холанд не попадет по воротам (что и спасало «Арсенал» много раз). В этой игре была какая-то математическая идеальность – будто Пеп посчитал до сантиметров, сколько шагов надо сделать для отбора, и еще до матча расчертил линейкой все передачи.

Именно поэтому игра мне иногда казалась не футболом. Курбан Бердыев больше 10 лет назад сказал про первое творение Пепа: «Я смотрю «Барселону» и понимаю: это же баскетбол». А я смотрел на «Сити» и думал: это же UFC.

Полное ощущение, что «Сити» укладывал «Арсенал» в партер, сковывал его всеми возможными замками, душил треугольниками и не давал пошевелиться.

А потом резко сам поднимал противника – и смачно прописывал ему в челюсть. Пока «Арсенал» падал от удара, «Сити» бережно его подхватывал, укладывал – и снова накрывал могучим телом, не давая даже дергаться.

И так много раз.

Только в этом UFC не было нокаута.

А так бы Холанд, потряся распущенными волосами, забрался на сетку октагона – и нырнул бы в зал, как главный рок-музыкант планеты прямо сейчас.

Фантастическая команда!

Фото: AFP/OLI SCARFF; Gettyimages.ru/Catherine Ivill