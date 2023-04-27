13 комментариев

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«Манчестер Сити» против «Арсенала» – это нокаут длиной 90 минут

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Эмоции Владислава Воронина.

Как же хотелось, чтобы это был великий матч.

И так хорошо складывались интриги. Учитель Гвардиола против ученика Артеты. Чемпионская династия против молодых и дерзких, которые хотят вернуть клубу величие 20-летней давности. Предельная важность победы, переворачивающая гонку за кубком. 

Приближение этого матча вызывало редкий трепет: ну что же, ну как же, что же они устроят?  

В истории «Арсенала» уже был великий момент, когда от одной игры зависело все – в 1989-м он вместе с «Ливерпулем» осчастливил всю Англию, закошмаренную и маргинализованную еврокубковым баном. Тот матч вдохнул в английский футбол новую жизнь, подарил символ веры в эпоху возрождения – люди пошли на трибуны, телекомпании зашелестели купюрами, ну а дальше большой взрыв образовал новую планету – Sky принес миллион мешков денег, и родилась АПЛ. 

Я веду не к тому, что «Сити» и «Арсенал» были обязаны перевернуть историю футбола и родить что-то сверхновое. А к тому, какую мифологию посеяла борьба «Сити» и «Арсенала» на дистанции сезона – мы поверили в невероятную финальную битву, которая затмит даже прошлые драмы.

Реальность оказалась проще.

«Сити» растерзал «Арсенал» настолько красиво и уверенно, что отсутствие реальной борьбы не лишило нас зрелища. Это была превосходная соло-партия.

Когда «Сити» владел мячом, казалось, что его ничто не способно остановить – только если Холанд не попадет по воротам (что и спасало «Арсенал» много раз). В этой игре была какая-то математическая идеальность – будто Пеп посчитал до сантиметров, сколько шагов надо сделать для отбора, и еще до матча расчертил линейкой все передачи.

Именно поэтому игра мне иногда казалась не футболом. Курбан Бердыев больше 10 лет назад сказал про первое творение Пепа: «Я смотрю «Барселону» и понимаю: это же баскетбол». А я смотрел на «Сити» и думал: это же UFC. 

Полное ощущение, что «Сити» укладывал «Арсенал» в партер, сковывал его всеми возможными замками, душил треугольниками и не давал пошевелиться. 

А потом резко сам поднимал противника – и смачно прописывал ему в челюсть. Пока «Арсенал» падал от удара, «Сити» бережно его подхватывал, укладывал – и снова накрывал могучим телом, не давая даже дергаться. 

И так много раз.

Только в этом UFC не было нокаута. 

А так бы Холанд, потряся распущенными волосами, забрался на сетку октагона – и нырнул бы в зал, как главный рок-музыкант планеты прямо сейчас. 

Фантастическая команда!

«Ман Сити» снес «Арсенал» – 4:1. Вероятность титула Пепа – 92%

Цифра дня. Как рухнули шансы «Арсенала» на титул после 1:4 от «Сити»

Фото: AFP/OLI SCARFF; Gettyimages.ru/Catherine Ivill

«Сити» – чемпион?
2117 голосов
Да
80%
Манчестер Сити
Нет
7%
Арсенал
Рано
13%
Пеп Гвардиола

13 комментариев

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udiekemen
Какой же Холанд распущенный)
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Максим Смирнов
Гвардиола пришел в АПЛ чтобы доминировать. А не говорить о доминации, как Артета
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igls54
Это совсем не нокаут, это ст.131 УК РФ
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margulan berkinbayev
Круто сказанул про UFC, лайк (ой, плюс)
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jonnysilverhand01
На фото: Норвежский Самсон
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Pavel Makarov
Какие 90 минут, автор? Нокаут случился за 45, там минимум 4 должно было залетать за тайм по голевым.
И вообще, у кого-то были сомнения, что Сити раздавит Арсенал снова? Легко прошла ставка на верховую победу хозяев.
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Контрольный выстрел
Просто умиляет это все) Любому здравомыслящему было понятно ДО матча - этот Сити уничтожит этот Арсенал. Но нет, повесили клоунский банер на пол страницы с отчетом времени.
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Oleg
Пеп из АПЛ сделал фарм лигу для собственного эго))
Сколько там уже трофеев? 5 за 6 лет получается)
Просто подмял под себя якобы самый сложный чемпионат.
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Евгений Лифшиц
сезон отличный получился в апл. Жалко только, что Ливерпуль сдулся, надеюсь вернутся в следующем сезоне, нравится мне футбол Клоппа. Маню наконец-то начал играть в футбол, Арсенал всех удивил, ну а Сити есть Сити.
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Контрольный выстрел
Ответ CyberUnited
Игроки Арсенала просто увидели женщину на поле и решили проявить свою толерантность, позволив ей забить)
7-0
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