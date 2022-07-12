Запутались в Кубке лиги? Здесь ответы на все вопросы – про плюсы и крупные проблемы

Владислав Воронин – о самой шумной теме лета.

В июле 2022-го нас занесло в крайне занимательную ситуацию: пока на политической арене – стройный хор, местом самой острой политической борьбы стал футбол. Здесь сплелись почти все атрибуты общественных противостояний, воспетые в сериале «Карточный домик»: столкновение идей и технологов, лоббирование, общественное давление, торг и несрежисированность процесса. Споры вокруг Кубка лиги могут закончиться чем угодно – от разгрома нового турнира до поиска компромисса и проведения трех турниров за год.

Читая новости о форматах и деньгах, вы наверняка могли запутаться: кто, что и зачем предлагает. Давайте попробуем распутать этот клубок интриг.

Еще раз: что за Кубок лиги? Кто его придумал? Кто готов покупать?

Кубок лиги – порождение смутной эпохи, в которой российский футбол изолирован от международного. В отсутствие еврокубков (как следствие – освобождение игровых дат в календаре и нехватка практики для лучших команд) несколько топ-клубов придумали новое соревнование только для РПЛ. Все в российском футболе согласны, что матчей в сезоне-2022/23 должно быть больше, если получится дополнительно заработать – будет совсем прекрасно.

Формат Кубка лиги: 16 команд делятся на 4 группы, играют 6 туров (с каждым дома и на выезде), а дальше – плей-офф по системе double elimination, крайне эффективной в киберспорте и еще никогда не использовавшейся в футболе. Double elimination хорош сохранением интриги: первое и второе место каждой группы идут в сетку победителей и начинают с четвертьфинала, третья и четвертая команды каждой группы играют в нижней сетке, где победители в каждом следующем раунде встречаются с вылетающими из верхней сетки – и так до Суперфинала. Даже при одном вылете в плей-офф можно сохранить шансы на итоговую победу – так продлевается интрига и закручиваются лихие сюжеты. Подробнее о формате можете прочитать в тексте Александра Дорского, схема турнира – ниже.

Итого: 77 матчей за сезон, при этом максимизируется количество игр между сильными командами, так как верхняя сетка плей-офф играет по 2 матча, а нижняя – по одному. Только в категории АА (это топ-5 чемпионата) будет от 8 до 29 дополнительных матчей за сезон. ​​

Лидер проекта, по информации Sports.ru, – генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, ему активно помогает гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. В рабочей группе детали проекта обсуждают в том числе представители «Зенита» и «Спартака», но самая активная роль – именно у «Динамо» и ЦСКА. Важно подчеркнуть: это от начала до конца идея клубов, все разработки по формальным процедурам (календарь, регламенты и так далее) и коммерции они инициируют сами, РФС как обладатель прав на проведение турниров в России ждет конкретики.

В начале июня Пивоваров сообщил, что формат double elimination одобрили 15 из 16 клубов РПЛ – и с учетом такой поддержки РФС дал время на разработку деталей. Дедлайн – эта пятница, 15 июля. Уже должно быть готово все: полный календарь, регламенты, договоры с вещателем и спонсорами, проект договора о передаче спортивных прав с РФС/РПЛ, согласование с властями по линии Fan-ID (об этом поговорим отдельно). Оттягивать процесс дальше невозможно, потому что от судьбы Кубка лиги зависит Кубок России (будет ли реформа в нем), который вот-вот надо тоже запускать.

По данным Sports.ru, Кубок лиги получил два конкретных предложения:

• Агентство «Телеспорт» Петра Макаренко дает 2,6 миллиарда рублей за все права: ТВ и спонсорство + покрытие расходов на производство картинки (300 миллионов рублей) и проведение Суперфинала (от еды до безопасности).

• Букмекерская компания BetBoom предложила 2 миллиарда рублей за пакет титульного и беттингового спонсора или 1,4 млрд только за беттинг-сегмент.

От «Матч ТВ» предложения сейчас нет, монополист спортивного вещания на прошлой неделе выступил против турнира.

Что хорошего в Кубке лиги?

Sports.ru часто критикует российских футбольных менеджеров за предельный консерватизм, идейную отсталость, отсутствие четкой стратегии и бизнес-ориентированности. Венцом этих грехов российского футбола стали две майские цитаты спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина: «​​Чтобы выступить с инициативой, ее же надо каким-то образом обосновать. Я не был готов» и «Мы можем предлагать, а РФС не будет это поддерживать. Зачем нам делать чужую работу?».

Так вот, когда индустрия не забивается в бункер, боясь новых и активных действий, а готова что-то предпринимать, надо отметить сам факт: очень здорово, что клубы взяли на себя ответственность. Не ждут, когда им принесут что-то сверху. Не отрицают то, что все-таки принесли. А собираются, придумывают, наполняют смыслами и защищают свой проект. Это прекрасно, нашему футболу – чем бы ни закончился процесс вокруг Кубка лиги – такого очень не хватало. Павлу Пивоварову и Роману Бабаеву не надо останавливаться, клубам требуются менеджеры-лидеры.

Первым в списке проблем абзацем выше стоял предельный консерватизм. Проект Кубка лиги снимает часть этого болезненного синдрома. Убежден: если бы год назад Hypercube предложил адаптировать схему плей-офф из киберспорта с двойным выбыванием, их бы назвали не только «обкуренными голландцами» (цитата босса «Урала» Григория Иванова). Теперь клубы готовы не просто слушать презентацию со свежими идеями, но и голосовать за то, что еще никто никогда не делал. А то, что прогрессивный формат придумали наши менеджеры – еще лучше.

Готовность к экспериментам на этом не иссякает. По информации Sports.ru, идеологи Кубка лиги хотят проводить три тайма по 30 минут (с двумя перерывами 15) – для повышения темпа и зрелищности. Матчи на групповом этапе не предполагают ничьих, сразу после 90 минут в таком случае назначается серия пенальти (был вариант с буллитами, как пробовали в Медиалиге, но его массово не поддержали; также предлагалось вводить ауты ногами, как, возможно, будут играть во второй лиге Нидерландов). Система начисления очков такова: победа в основное время – 3, победа по пенальти – 2, поражение по пенальти – 1, поражение в основное время – 0. За каждую победу – бонусные выплаты. Есть обновления и в судействе: предлагается сделать публичными объяснения судей в спорных моментах после ВАР, причем в прямом эфире.

Все это – огромный шаг к мысли не по шаблону, готовности не копировать чужие подходы, а действовать от себя.

Плюс Кубок лиги в идеальном раскладе закрывает основные потребности, озвученные клубами: больше матчей в ослабленном календаре (минимум – 7, максимум – 13) и увеличение доходов (по прогнозам организаторов, на распределение клубам пойдет около 2 миллиардов рублей). К экономической составляющей полно вопросов, и мы их обсудим ниже, но само стремление создать бизнес-план и реализовать его – класс.

Почему у Кубка лиги при этом огромные проблемы?

1. Нет понимания по вещателю. Из-за этого нет реальной бизнес-модели: доходы зависят от выбора вещателя

В актуальную бизнес-модель Кубка лиги, по информации Sports.ru, заложен доход в размере 3,4 миллиарда рублей: 2,1 млрд – от спонсоров (титульный + букмекер) и 1,3 млрд – от вещателя. Вот только конкретных предложений от телеканалов или OTT-платформ организаторы по-прежнему не добились.

По нашим данным, «Матч ТВ» какое-то время назад предлагал за показ Кубка лиги 300 миллионов рублей. Разумеется, топ-клубы посчитали предложение слишком низким, но позицию «Газпром-медиа» легко объяснить. Монополист спортивного ТВ получает на чемпионате России сплошные убытки: теперь он должен РПЛ более 6 миллиардов рублей в год, при этом главное рекламное время вокруг трансляций принадлежит лиге, а надежд на выход в ноль благодаря подписке – никаких (при хороших продажах всех рекламных слотов при цене подписки 299 рублей в месяц нужно более миллиона человек, платящих все 12 месяцев в году). На момент заключения рекордного контракта у «Матч ТВ» не было даже 500 000 подписчиков. В таких условиях гиперактивно вкладываться в еще один футбольный проект, не раскрутив первый – мягко говоря, сомнительная идея.

Сейчас «Матч ТВ» уже не просто не предлагает 300 миллионов рублей, а протестует против создания Кубка лиги. Что дальше? Теоретически у лидеров проекта по-прежнему есть два варианта:

а) Продать все типы прав «Телеспорту» за 2,6 миллиарда рублей (+300 миллионов на создание ТВ-картинки) и ждать, когда он найдет вещателя. В действительности это плохой вариант, потому что клубы, во-первых, из-за появления посредника потеряют контроль над продуктом, во-вторых, впадут в чрезмерную зависимость от босса «Телеспорта» Петра Макаренко, у которого полно конфликтов в российском спорте. Например, РФС с «Телеспортом» судился (только в марте этого года отсудил 12 миллионов рублей), «Матч ТВ» из-за него остался без трансляций сборной России на Евро-2020, а Тина Канделаки лично несколько раз критиковала в телеграм-канале. Например, было такое: «Мне очень жаль, что российским спортом так беспардонно торгуют. А как только ты пытаешься что-то изменить, тут же включают машину черной заказухи и показывают тебе твое место». И, как говорят несколько человек в индустрии, представить себе коллаборацию Макаренко и Канделаки невозможно.

«Телеспорт» в предложении Кубку лиги делает упор на взаимодействие с «Яндексом» («Кинопоиск») и VK. Вот только и здесь возникают две проблемы.

Первая – кто будет снимать 8 матчей группового этапа Кубка лиги, которые надо сыграть за пару дней посреди недели? Как говорят собеседники Sports.ru в футболе, в России ни у одной компании нет сопоставимых с «Матч ТВ» мощностей, который в наследство от Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 получил огромный запас техники. То есть организаторам в любом случае придется обращаться к «Матчу» как к продакшену, но в условиях борьбы он выставит за съемку невероятно высокий ценник – и оставит турнир с кучей проблем. «Господа, вы вообще в курсе, как делается спортивное телевидение? Это же вам не ток-шоу с нескольких камер снять, это огромные мощности. Кто будет вам производить картинку? Кто будет производить VAR? – писала Канделаки про будущее Кубка лиги в телеграме, и это звучит как реально весомая претензия. – Или, быть может, наши коллеги из Окко, которые рано или поздно придут к нам за производством картинки?»

Вторая проблема сценария с уходом к «Телеспорту» – потеря охватов и, как следствие, денег. Компания Макаренко говорит о диджитал-показе (и это вполне адекватно требованиям времени), но совсем ничего не говорит о федеральном эфире, наличие которого сильно влияет на коммерческий потенциал. Кто бы как ни относился к «Матч ТВ», но средний просмотр матча там по-прежнему больше, чем на любой онлайн-платформе. Станут ли потенциальные рекламодатели предлагать Кубку лиги такие же контракты, зная, что трансляции будут смотреть меньше, чем на федеральном канале (а суммы контрактов рассчитываются именно от количества взаимодействий с аудиторией)? Сохранит ли BetBoom предложение в 2 миллиарда рублей или снизит его? Четких ответов ни у кого нет.

О том, что сделать чисто рыночное предложение невозможно, говорят и публично. «Мне пока непонятен вопрос с количеством трансляций на федеральном ТВ. Без этого, конечно, сложно принять решение», – сказала «Рейтингу букмекеров» директор по маркетингу крупнейшего букмекера России «Фонбет» Алина Якиревич.

Федеральные каналы показывать футбол не рвутся: «Первый» и «Россия 1» сутками заняты совсем другим контентом, свободен разве что РЕН ТВ, куда Макаренко как-то перенаправил сборную России. Но, кажется, вещание там – это репутационный удар.

Получается, из-за смутной ситуации на телерынке у Кубка лиги нет гарантированной коммерческой модели, а есть – позиция заложника «Матч ТВ».

б) Второй вариант Кубка лиги – забить на федеральные трансляции и показывать матчи только в интернете. Но, как мы и обсуждали в первом пункте, это срежет охваты и ударит по доходам (а это первое, что понравилось в турнире клубам). Плюс остаются сомнения в съемочных мощностях условных «Кинопоиска» и Окко, которые еще никогда не занимались собственным производством в таких объемах и просто не располагают ни техникой, ни штатом. А «Матч» работать с ними будет только при огромной переплате, которая обессмыслит бизнес-модель Кубка лиги.

2. Нет понимания по реальным доходам клубов. Нынешние оценки выглядят крайне оптимистично

«Это дополнительные – и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! – деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги?» – писал в телеграм-канале Илья Геркус, который теперь имеет прямое отношение к Кубку лиги, так как вышел на работу в «Торпедо».

Как уже отмечалось выше, плановый бюджет Кубка лиги – 3,4 миллиарда рублей. Исходя из этой оценки организаторы планируют распределить между клубами почти 2 миллиарда рублей – прекрасные цифры, которым действительно можно только радоваться (условно, клуб, проигравший все матчи группы и ¼ финала в нижней сетке, должен получить около 70 миллионов рублей).

Но к этой модели достаточно вопросов. Например, оценка телеправ в 1,3 миллиарда рублей – готов ли хоть один вещатель дать столько? Например, по меркам 2021 года, где были Евро и Олимпиада и шли вообще все зарубежные трансляции, для «Матч ТВ» 1,3 миллиарда рублей – это 15% всех рекламных доходов. Пока предложений нет, любые обещания 100 миллионов рублей на клуб – это базовая оценка потенциала, которую исказит реальная конъюнктура рынка. А любое проседание плановых доходов ударит по кошельку клубов: отщипываться деньги будут именно у них, потому что расходы снизить невозможно (скорее всего, они только вырастут).

Например, в бизнес-модели Кубка лиги производство ТВ-сигнала оценено всего в 80 миллионов рублей, тогда как «Матч ТВ» в пересчете на одну игру тратит на картинку почти в два раза больше. «Телеспорт» оценивал расходы в 300 миллионов – можно предположить, что реальные траты Кубка лиги должны быть выше 80 млн. Не заложено в бизнес-модель и приобретение рекламного времени вещателя вокруг трансляций, чтобы крутить ролики спонсоров. Итого: либо бродкастер должен предложить Кубку лиги больше (чтобы клубы получили 1,3 млрд чистыми), либо доходы упадут относительно плана.

Вопрос «Реально ли продать медиаправа за 1,3 миллиарда» – ключевой для Кубка лиги. И вот почему:

• по расчетам организаторов, логистика для клубов в Кубке лиги будет стоить 1 миллиард рублей (сюда входит организация всех домашних матчей и выездов). Конечно, кто-то на этом моменте может сказать, что логистику считать нечестно, но в случае с РПЛ расходы на матчи – обязательная статья, а в случае с новым турниром не учитывать все поездки и аренды стадионов нельзя, потому что именно от полных подсчетов зависит оценка экономической эффективности.

• еще около 400 миллионов – расходы на судей, ВАР, покупку прав на проведение турнира. Еще часть расходов просто не заложена в текущие планы: штат сотрудников, расходы на производство дополнительного контента и продвижение продукта.

Итого: даже если Кубок лиги получит от спонсоров 2 миллиарда рублей, минимум 1,6 уйдут на разные организационные расходы. И обещанный уровень призовых снова зависит от позиции «Матч ТВ». Пока – большие сомнения.

3. Нет понимания по Fan ID. Это может все сломать

Футбол – единственный вид спорта, где в ближайшее время заработает Fan ID. В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о распространении карты болельщика на РПЛ и финал Кубка России. Фактически расклад таков: все большие футбольные турниры должны ввести Fan ID.

Юристы, с которыми пообщался Sports.ru, отметили, что формально Fan ID нужен а) на официальных турнирах, б) на тех, которые правительство внесет в специальный список. Официальные турниры – это те, которые подписывают соглашение с федерацией и вносят себя в единый календарный план Минспорта. Кубок лиги всерьез думает о том, чтобы вообще не регистрироваться как официальное соревнование и таким образом обойти требования по Fan ID (что даст выгодное позиционирование среди болельщиков). Однако, по данным Sports.ru, идеологи Кубка лиги не проводили согласований с МВД и ФСБ – в современных реалиях это, мягко говоря, самонадеянно. Силовые структуры, увидев постоянный турнир с топовыми командами на стадионах, где по выходным обязателен Fan ID, а в будни вдруг нет, могут отреагировать непредсказуемо. Вероятность такого обхода закона – минимальна. А оформление всех процедур с МВД и правительством займет не одну неделю.

С другой стороны, если вдруг Кубок лиги так и останется неофициальным турниром без контракта с РФС, ему придется самостоятельно организовывать процессы, в которые клубы обычно не вовлечены. Как обустроить своими силами судейский комитет? Как основать и наполнить локальный КДК? Пока эти вопросы не обсуждались. С учетом плановых дат старта – конец июля-середина августа – звучит страшновато.

4. Действующие спонсоры РПЛ резко против. Почему их можно понять?

Формат Кубка лиги крайне свеж – и легко представить сценарий, при котором условный «Спартак» в марте, потеряв веру в чемпионство, отдаст приоритет Кубку лиги, где в четвертьфинале ему попадется условный ЦСКА.

«Матч ТВ», оценивая этот риск, говорит: «[Кубок лиги] негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата и Кубка, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия».

Павел Пивоваров в интервью «Спорт-Экспрессу» не согласился с такой оценкой последствий Кубка лиги. На его взгляд, новый турнир не отнимает внимание у РПЛ, а закрывает потребности в обновленном медиаландшафте: клубы лишились еврокубков, вещатели – многих зарубежных турниров, из концертных залов пропали иностранные звезды, из кинотеатров – иностранные фильмы и так далее. Кубок лиги он рассматривает как реакцию на а) просевший календарь, б) на недостаток зрелищ в широком смысле.

Оба пункта Пивоварова резонны, но не учитывают отставание самой РПЛ. Календарь чемпионата и прежде был недостаточно интенсивен (все хотели больше матчей), а Кубок лиги как временная мера только затягивает реформирование лиги, которой точно требуется бóльшая драма и напряженность. Потому что, решая многочисленные вопросы вокруг нового турнира, клубы все так же консервативно уповают на 30 туров гладкого чемпионата.

В контрактах «Матч ТВ», Winline и «Мира» с РПЛ нет пунктов о том, что они могут резко пересмотреть суммы при создании нового турнира, а текущие обстоятельства в стране формально не подходят под определение форс-мажора. В случае перехода от ультиматума к действиям «Матч ТВ» рискует очень длинным и сложным судом с клубами РПЛ. Но до этого вряд ли дойдет.

Вопрос – в другом. Благодаря обострению конкуренции на медиа- и спонсорском рынке доходы клубов от РПЛ в новом сезоне вырастут в 4 раза. «Матч ТВ» повысил платеж в 3,5 раза, Winline будет платить в 5 раз больше прежнего беттингового партнера, «Мир» – где-то в 2 раза больше «Тинькофф Банка».

И все это – без аудиторного роста. Все на рынке понимают: основной объем денег принесет «Матч ТВ», который на этом ничего не заработает, а только понесет убытки. И чтобы через два-три года, когда будет обсуждаться новый контрактный цикл, РПЛ не столкнулась с драматическим снижением доходов (прежний скачок случился не по рыночным механизмам, а предпосылок для резкого увеличения платежеспособности аудитории нет – следовательно, есть риск проседания), в ближайшее время надо инвестировать в развитие продукта, нарастить аудиторию и закрепиться на новом уровне доходов.

Один из важных шагов на этом пути – реформировать чемпионат. Вместо этого клубы, не продавив расширение до 18 команд весной, останавливают разговоры об изменении формата – мы снова не слышим идей на будущее и, вероятно, вернемся к обсуждениям в апреле, когда снова припрет, но будет поздно. В проведении Кубка лиги нет никакой трагедии (чем больше свежих идей и ярких матчей, тем лучше всем), трагедия – что один процесс замещается другим, и чемпионат снова остается без попыток ремонта. Ни в плане формата, ни в плане изменения бизнес-стратегии, ни в плане маркетинговой обвязки.

Несколько представителей клубов, с которыми общался Sports.ru, говорили: «Если нам не дадут провести Кубок лиги – кто восполнит нам эти потери потенциальных доходов?» Оставим в стороне то, что живых денег клубы из-за проблем с вещателем еще не видели – допустим, все получается.

При сохранении нынешней модели распределения доходов команды, напрямую вылетающие в ФНЛ, получат только от РПЛ 344 миллиона рублей, а 8-е место – 531 млн. При новой модели (50/40/10, которую обсуждают клубы) аутсайдеры получат 287 миллионов, 8-е место – 544. То есть больше, чем чемпион Кубка лиги. Краткосрочно вопрос их выживания надежно закрыт, никому при грамотном планировании не грозит безденежье.

Почему – при всех очевидных плюсах Кубка лиги как шоу – клубы даже при росте доходов продолжают думать только о краткосрочной перспективе (как провести один ближайший сезон без еврокубков), а не о долгосрочной (как повысить мощь чемпионата, сделать его ярче и заработать больше)? Раньше действовала логика «Сначала принесите нам деньги – потом учите жить, а то нам играть не на что». Теперь, когда доходы от РПЛ за несколько месяцев выросли в 4 раза, нашелся новый повод не заниматься общим продуктом.

Странна именно эта замороженность между клубами и лигой, а не само обсуждение Кубка лиги.

На этом фоне очень логично звучат слова вице-президента Winline по маркетингу и стратегии Тимура Джуманиязова: «Мы подготовили программу развития РПЛ из 120 пунктов. Мы доносим свои мысли и показываем, как можно популяризировать лигу. Нам надо научиться красиво упаковывать наш продукт, чтобы он стал привлекательным, притягательным, чтобы люди захотели ходить туда как на праздник. Системная, долгосрочная, стратегическая работа над продуктом».

Этого РПЛ правда не хватает. Хотя, судя по идеям вокруг Кубка лиги, запрос на изменения созрел, отторжения креатив не вызывает.

А если не Кубок лиги? «Матч ТВ» за реформу Кубка России, но к ней тоже есть вопросы

Допустим, Кубок лиги заморожен. Что тогда? Клубам по-прежнему нужно заполнять окна в календаре.

Тина Канделаки публично предлагала реформировать Кубок России. РФС, по данным Sports.ru, разработал не менее 4 вариантов реформы формата. Среди них – копия нынешнего формата Лиги чемпионов (8 групп по 4 команды и плей-офф), копия нового формата Лиги чемпионов-2024 (36 команд в единой таблице и последующий плей-офф) и адаптация формата Кубка лиги с системой double elimination (с путем РПЛ и путем других лиг).

Некоторые сценарии предполагают радикальное увеличение количества матчей, как следствие – рост расходов и требований с действующих партнеров. Нельзя исключать, что для проведения реформы Кубка России придется расторгать контракт с действующим титульным спонсором Betcity – за это, по нашим данным, придется заплатить более 100 миллионов рублей компенсации. Как правило, досрочное расторжение – плохой сигнал о ненадежности партнера. Это всегда крайняя мера, так как последующие спонсоры могут сильно напрягаться из-за любых попыток организации что-то поменять.

У реформы Кубка России есть пара преимуществ: во-первых, институциональное и гладкое разрешение проблемы Кубка лиги (отпадают вопросы с Fan ID, судейством, ВАР и так далее), во-вторых, оживление традиционно проседающего турнира.

Но есть и минусы. Как и в случае с Кубком лиги, на самом деле крупномасштабная реформа (сейчас в Кубке 109 матчей, при формате еврокубков-2024 станет 239, при текущем формате еврокубков – 189) станет краткосрочной затычкой. Она либо осложнит последующее изменение РПЛ (потому что календарь и так будет насыщенным, а лига останется при устаревающем формате), либо лишит Кубок стройности (менять формат каждый год – сомнительное удовольствие и головная боль для спонсоров).

В этой уникальной ситуации нет простых, очевидных и правильных решений. Каждая реформа принесет много боли, споров и непониманий. Но на месте РПЛ и РФС я бы пошел по пути долгосрочного планирования: если достигнут консенсус, что играть надо чаще, а эксперименты больше не страшны, давайте наконец-то действовать.

Можно уплотнить осенью календарь так, чтобы доиграть 30 туров к апрелю, разыграть все медали в традиционном гладком чемпионате, а в апреле-мае провести первый и внетурнирный розыгрыш свежего формата (деление на восьмерки, плей-офф – что угодно). Внетурнирный – потому что регламент надо принять до старта сезона, а для качественного решения времени уже не осталось, нужно подготовить все расчеты и договоренности с действующими партнерами, от которых могут потребоваться минимальные доплаты. Клубы и лига могут несколько месяцев договариваться о будущем (формат с сезона-2023/24), сразу проверить его и получить больше матчей (за апрель-май точно можно сыграть 8) и, если они будут совсем убедительны, даже дополнительно заработать.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Сергей Мамонтов