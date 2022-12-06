Аргентина в топ-30 по уровню образования и лучшая в Южной Америке. Как работает ее система?

Тратят на это 5% от ВВП.

Аргентина – одна из самых активных стран Южной Америки по распространению образования:

• По данным Education Index [грамотность взрослого населения + общая доля учащихся, которая получает начальное, среднее и высшее образование] за 2020 год, Аргентина входит в мировой топ-30 по уровню образования и имеет лучший показатель среди стран Южной Америки (0,855). В главной тройке – Германия (0,943), Норвегия (0,930) и Великобритания (0,928).

• Институт статистики ЮНЕСКО [данные на 2018 год] подсчитал, что в Аргентине наивысший показатель уровня грамотности взрослого населения от 15 лет среди стран Южной Америки – 99%. Охват школьного образования на 2017 год составлял 90,8% – тоже лучшие цифры на континенте. Это выше, чем, например, в России (90,68%).

В Аргентине все действительно так хорошо с учебой? Что на это повлияло? Какие-то проблемы бывают? А как в школе учился Лионель Месси?

Толчок дал президент, который сам работал сельским учителем. Он построил 800 школ и говорил, что это путь к цивилизации

Образование как национальную идею в XIX веке продвигал президент Аргентины Доминго Сармьенто, который вдохновлялся философиями Джона Локка, Жан-Жака Руссо и Шарля Луи де Монтескье. Он запустил в Аргентине образовательные реформы, хотя открыто проводил политику геноцида индейцев и гаучо и критиковался за расизм.

Сармьенто посещал европейские страны и США, чтобы изучить их опыт и достижения. Он работал сельским учителем и опирался на идеи американского педагога и реформатора Хораса Манна, который говорил о всеобщем образовании (обязательное, бесплатное и нерелигиозное). Видение Сармьенто – светский формат образования в Аргентине.

Сармьенто считал самой важной ступенью начальную школу, где в человека закладываются основы: «Я не рассматриваю образование выше начального уровня как средство цивилизации. Именно начальное образование приобщает к обществу и развивает моральные устои людей. У всех народов и без этого всегда были ученые, старейшины и мудрецы. Таким образом, начальные школы – сама основа цивилизации.

В христианском мире существует, хоть и в разрозненных уголках, всеобъемлющая система массового образования, которая зарождается с колыбели, начинается в яслях, продолжается в начальной школе и завершается чтением, которое охватывает все человеческое существование».

Сармьенто стимулировал европейскую иммиграцию для развития Аргентины и говорил, что открытие школ и распространение книг – инструмент формирования цивилизации в Латинской Америке. При нем в Аргентине появились 800 школ, национальная академия наук, разнонаправленные колледжи и лицеи и больше 100 библиотек. Параллельно прошла первая перепись населения с целью ликвидации бедности и неграмотности.

Сармьенто умер 11 сентября 1888 года. Теперь в годовщину его смерти в Аргентине празднуется день учителя. Современная система образования накопила особенности:

• Детей можно отдать в ясли уже в полуторамесячном возрасте. Посещение детского сада до шести лет обязательно для всех, чтобы адаптироваться в коллективе;

• Ученики в школе (как и воспитатели в дошкольных учреждениях) носят белые халаты – обычно их надевают дети из бесплатных школ поверх обычной одежды;

• Учебный год длится с марта по декабрь, делится на триместры и перебивается двухнедельными каникулами летом.

Но сейчас образование в Аргентине не без минусов: студенты часто отчисляются, учителя выходят на протесты, мужчин в профессии высмеивают

Расширение доступа к образованию в Аргентине исторически стало приоритетным направлением. Несмотря на это, страна уязвима из-за качества знаний, оплаты труда и внедрения инноваций. Траты страны на образование составляют 4,72% от ВВП [данные за 2019 год] и были вторым показателем в Южной Америке после Суринама (6,83%), хотя в 2006 году правительство установило минимальную планку в 6%.

Большие охваты не перекрывают высокий уровень отсева учащихся: школьники гораздо позже завершают обучение, а студенты часто бросают вузы. По подсчетам центра исследований аргентинского образования при университете в Бельграно за 2015 год, только три из десяти абитуриентов оканчивают университет. Для сравнения: в Чили – шесть из десяти, в Бразилии – пять из десяти.

Карлос Торренделл из отдела образования папского католического университета объяснял: «В Аргентине существует светская традиция открытого доступа и бесплатных государственных университетов. Ни ученые, ни общественные деятели, ни политики не предлагают вводить выпускные экзамены в конце средней школы – студенты против этого».

Отсутствие выпускного экзамена в средней школе бьет по мотивации учащихся, а автономия учебных заведений в провинциях создает большой контраст по доступности и качеству образования, выделению бюджета и наличию инфраструктуры.

«Содержание учебной программы на самом деле не работает как мотивация, – рассказывала директор фонда Симьентос по работе с подростками из бедных семей Агустина Кавана. – Они говорят, что хотят учиться, но описывают школу как холодное и неприветливое место с битыми стеклами. Несмотря на прилагаемые усилия, есть школы с очень маленьким финансированием, которые посещают дети с самыми большими потребностями».

При этом в Аргентине высокое количество иностранных студентов, но из стран Латинской Америки. В 2015 году их насчитывалось около 60 тысяч – это в три раза больше, чем в Бразилии. British Council писала:

«Аргентина имеет хорошо налаженную государственную систему высшего образования с небольшой платой (если таковая имеется), без вступительных экзаменов и с признанным во всем мире уровнем обучения. Таким образом, это хороший выбор не только для местных, но и для студентов на региональном уровне».

Низкие зарплаты учителей – меньше, чем у водителей автобусов – вызывали массовые протесты. В 2018 году десятки тысяч учителей устроили 48-часовую забастовку. По оценкам правительства, в протестах участвовало от 30% до 35% учителей всей страны. Это произошло на фоне роста инфляции и сокращения зарплат.

Другая проблема – гендерный перекос и неоднозначная реакция общества на мужчин в профессии. Педагог дошкольного образования Федерико Тротта рассказывал: «Некоторые люди считают меня чудаком. Они смотрели на меня свысока во многих отношениях.

Когда я проходил стажировку, то носил клетчатый халат. Когда я выходил на улицу и шел в детский сад, люди смотрели на меня и говорили: «Что этот безумец делает в халате, если он мужчина?» В нашем обществе очень необычно видеть мужчину в таком халате, который мы носим на уроках. Это считается женским занятием».

Кстати, как учился Месси: стеснялся говорить первым, списывал на экзаменах с помощью линейки, плохо читал и ходил к логопеду

До переезда в Испанию Лионель Месси учился в общеобразовательной школе в районе Лас-Эрас в Буэнос-Айресе, куда его водили мама, тетя или соседка – они проходили мимо казарм, на которых располагались футбольные поля. Теперь одна из стен школы украшена огромным портретом с его изображением.

Учительница Месси с первого по третий класс Моника Домина вспоминала о его навыках: «Нет, Лео не очень хорошо успевал в школе, но его учеба была на приемлемом уровне. Вначале ему было трудно читать, поэтому я посоветовала матери отвести его к логопеду. По другим предметам он смог постепенно улучшить результаты, хотя каких-то особых чудес не добился.

Он был тихий ребенок, милый и робкий, один из самых робких учеников, которых я видела за все годы, что проработала в школе. Если ты к нему не обращался, он так и сидел молча за последней партой».

Из-за застенчивости Месси передавал информацию учительнице через одноклассницу, которая сидела сзади него. «Та даже покупала ему завтраки. Она была для этого маленького мальчика как мать. А он позволял ей все это делать за него», – рассказывала Домина.

Друг детства Месси – Синтия Арельяно. Они вместе ходили в ясли, детский сад и начальную школу. Арельяно видела, как Месси больше ориентируется на футбол, чем на стандартную учебу. Когда его семья улетала в Барселону, друзья вокруг плакали.

«Я помню, что на переменах в школе, когда ребята набирали команды, чтобы играть в футбол, дело всегда заканчивалось спорами, потому что все хотели, чтобы Лео играл у них, ведь он так много забивал. С ним можно было не сомневаться, что победишь. Футбол всегда был его страстью.

Мы звали его Пики, потому что он был самый малюсенький из всех. Он не любил математику и языки. Ему хорошо давались физкультура и рисование. Помогала ли я ему на экзаменах? Да, иногда… На экзаменах он садился за мной и, когда был в чем-то не уверен, спрашивал у меня. Когда учителя не смотрели, я передавала ему линейку или ластик с написанными ответами. А после обеда мы всегда вместе делали уроки».

Фото: globallookpress.com/Nicolas Villalobos/dpa, Gustavo Pantano/ZUMAPRESS.com, Julieta Ferrario/ZUMAPRESS.com