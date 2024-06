Куман сделал Нидерланды сильнее, но потеря Френки – критична

Второй заход Роналда на Евро.

Для тренера Роналда Кумана чемпионат Европы в Германии должен был стать уже вторым. Он вывел Нидерланды на Евро-2020, но вмешался ковид (турнир перенесли на следующий год), а вскоре Роналд возглавил «Барселону».

Через два с половиной года Куман получил второй шанс. Подхватил сборную после ЧМ-2022 и в группе уступил только Франции.

Сравним два периода Нидерландов при Кумане. В чем отличия?

● Роналд оставил прежнюю структуру и принципы при владении. При этом добавил агрессивности в обороне;

● По сравнению с его первым заходом команда мощнее взламывает пространство между линиями и меньше зависит от лидеров. Есть и негатив (стали хуже контролироваться зону за спиной опорников);

● Насколько для Нидерландов важен Френки Де Йонг? Его потеря очень сильно скажется на качестве во всех фазах;

● Нынешнее сочетание немного сильнее первой версии. Как в индивидуальном плане, так и по содержанию игры.

В чем сходства и отличия проектов Кумана?

Куман во второй раз не строил совершенно новую команду. Есть много совпадений с прошлым этапом.

Самый очевидный – структура. «Зависит от соперника, но основная идея – схема 4-2-3-1. При владении играем с тремя защитниками сзади», – объяснял Роналд перед Евро.

В атаке Нидерланды перестраиваются на 3-2-4-1 с очень гибким расположением игроков. Переход на тройку инициирует крайний защитник (сейчас Натан Аке) или опорник (один из любимых приемов Френки). Совсем редко ее формируют оба фулбека (ситуативно против Италии в Лиге наций год назад).

Это влияет и на позиции выше. Если рядом с центральными защитниками остается Аке, то за фланги отвечает один из вингеров (слева) и другой крайний защитник (справа). Вот один из примеров (только Хави Симонс поменялся местами с Кеннетом Тайлором).

Когда ниже оказывался Де Йонг (или кто-то другой из центра поля), то края отходили уже фланговым защитникам. В опорную зону же опускалась номинальная десятка (иногда она остается выше, и формация напоминает 3-1-4-2).

Атакующая тройка у Кумана выделяется отсутствием четких ролей. Они меняются позициями между собой, уходят широко на место латералей или открываются глубже.

Он даже называет инсайдов в 3-2-4-1 десятками: «Аке играет левее, Вирджил ван Дейк в центре и Стефан де Врей правее. Дензел Думфрис поднимается выше по флангу, а Симонс двигается в центре. Мы хотим иметь двух опорников и две десятки на поле ». Система помогает вскрывать пространство между линий (подробнее на этом еще остановимся).

Без мяча Нидерланды переходят на 4-4-2 (реже 4-5-1), накрывают соперников при розыгрышах от ворот и откатываются в средний блок. В нужный момент сзади образуется пятерка для борьбы с перегрузами оборонительной линии.

Здесь Френки следил за Давиде Фраттези и не позволил ему найти свободу.

Еще один сценарий – пятым в линии становится вингер. Так против Германии в марте 2019 года Квинси Промес контролировал Тило Керера.

Куман сохранил не только структуру, но и принципы внутри нее. Это вторая важная черта сходства двух сборных.

В атаке у Нидерландов есть несколько способов продвижения. Один из самых эффективных – насыщение зоны перед штрафной. Роналд всегда использует там мощную группу (к атакующей тройке присоединяется один из опорников или латераль).

Против Канады у Йерди Схаутена не возникает проблем с решением. Форвард Брайан Бробби имеет серьезную поддержку и может через комбинацию с ближними партнерами пролезть в штрафную.

Другой метод – забросы за спину. Куман учитывает скорость игроков и не ограничивает такие рывки. Нидерланды применяют их и при длительном контроле, и в контратаках.

Старый эпизод из полуфинала Лиги наций против Англии. Де Йонг заметил забегание Мемфиса Депая и вовремя сделал закидушку.

Следующий элемент – розыгрыши на третьего. В момент передачи в зону перед штрафной один из игроков уже делает движение в разрыв между защитниками и ждет паса в касание. При должном исполнении соперники теряются и не накрывают.

Против Италии Дониэлл Мален увидел рывок Коди Гакпо в зону между Феде Димарко и Алессандро Буонджорно. Передача вышла не в темп, но пример показательный.

А чем же тогда отличаются два проекта Кумана? Глобально есть только одно изменение – Нидерланды теперь агрессивнее без мяча .

Как и несколько лет назад, игроки в основном выстраиваются в среднем блоке и компактно располагаются в схеме 4-4-2. Но отрезков высокого давления стало чуть больше, а после прохождения первой линии нет прежнего моментального отката назад.

Главная задача при вводе мяча от ворот – направить владение соперника на край и применить фланговую ловушку. Так в этой ситуации пострадали итальянцы.

Пока прессинг Нидерландов не отлажен идеально. Из-за недоработок отдельных игроков в давлении находят разрывы.

Изначально Франция в замешательстве. Все варианты рядом перекрыты (даже Мартен де Рон сместился на фланг за Адриеном Рабьо).

Но после розыгрыша через вратаря Дайо Упамекано остался в одиночестве. Депай переключился на Майка Меньяна, поэтому центральный защитник «Баварии» свободно протащил мяч вперед и нашел Килиана Мбаппе на фланге.

Вот такой получился тактический портрет двух команд Кумана. Тренер сохранил структуру (тройка защитников при владении и 4-4-2 без мяча) и оставил принципы внутри нее при владении (насыщение центра, рывки за спину и комбинации на третьего). При этом Роналд сделал Нидерланды более агрессивными в обороне (пока не совсем идеально).

Есть ли прогресс после первого захода Роналда? И в чем негатив

Со стилистическими особенностями мы определились. А теперь актуальный вопрос перед Евро – есть ли прогресс после первого прихода Кумана?

Выделим два пункта, доказывающих справедливость тезиса. Начнем с поиска свободы между линиями.

Это направление Роналд значительно улучшил. Если раньше встречались ситуативные эпизоды после индивидуальных действий, то сейчас такие открывания стали реальным инструментом влияния на результат.

Иногда они помогают выходить из-под прессинга. Умное движение Схаутена оказалось полезным. Его никто не накрыл на приеме, поэтому Йерди нашел Мемфиса и разогнал атаку 4-в-4.

Одновременно это еще и инструмент для организации моментов. Против Франции Симонс разглядел свободу чуть правее, а Стевен Бергейс сразу же рванул за спину Тео. Пас Хави не прошел, но на уровне задумки получилось интересно (могли добраться до штрафной через две передачи).

Лидер «Лейпцига» сейчас главный спонсор таких открываний (даже чаще Депая). Куман очень ценит его вклад. «Симонс фантастически развивается в «Лейпциге», у него большое будущее. Не согласен с тем, что Хави менее успешен в сборной. Бывают неприятные моменты в конкретных матчах, но я очень рад, что у Нидерландов есть такой игрок», – так Роналд защищал Симонса от нападок в прошлом году.

Второе направление развития – снижение зависимости от Мемфиса и Джорджиньо Вейналдума при контроле . В предыдущем отборе на Евро они были ключевыми исполнителями и чуть ли не в одиночку вытаскивали команду в сложных ситуациях.

Это получило отражение и в базовой статистике. Вейналдум тащил в завершении – по голам без учета пенальти (восемь) уступил только Эрану Захави из Израиля (11) и Александару Митровичу из Сербии (10). Депай отличился в созидании – по ассистам (шесть) его опередили лишь Эден Азар, Рахим Стерлинг, Антуан Гризманн и Кевин де Брюйне (у всех по семь).

Сейчас подобного сценария уже нет по показателям (один гол на двоих за всю квалификацию) и по содержанию. И дело не в снижении уровня самих игроков. Нидерланды чаще извлекают пользу из массированных комбинаций, а не после активности конкретных звезд.

Одна из причин – нынешний ростер. После засилья ярких дриблеров впереди (Райан Бабел, Промес, Мемфис и Стевен Бергвейн образца пятилетней давности) Куман получил в распоряжение более командное сочетание (Гакпо, Симонс и Тен Копмейнерс).

Даже Депай и Вейналдум теперь получают меньше свободы и реже отходят от структуры. Благодаря этому команда меньше зависит от формы лидеров и становится гораздо разнообразнее.

Но есть и негативные моменты. По сравнению с первым заходом Кумана Нидерланды сами хуже контролируют пространство между линиями.

Виновата не только адаптация к более высокой интенсивности. У соперников теперь чаще получается манипулировать позицией опорников.

Выгоду от этого получил, например, Брайан Кристанте. Пока Де Йонг опустился в линию за Фраттези, а Матс Виффер следил за Джакомо Распадори, опорник «Ромы» остался один в огромной зоне. Он протащил мяч выше и чуть не вывел Распадори на удар.

«Это было просто ужасно. Мы часто запаздывали с оказанием давления. Так не должно было случиться», – возмущался после поражения от Италии (2:3) Ван Дейк.

Похожие трудности возникали и против Франции в отборе. Кингсли Коман оказался без опеки в зоне перед штрафной и направил атаку направо (в итоге после прострела Жюля Кунде опасно пробил Мбаппе). Де Рон в этом эпизоде ушел на фланг за Гризманном, а Тайлор поздно переключился и не накрыл вингера «Баварии».

Потери Френки, Де Рона, Копмейнерса (как одной из опций в опорную зону) и Виффера на Евро – серьезный удар по перспективам Нидерландов в обороне. Роналд пока так и не решил проблемы с контролем пространства между линиями. Без ключевых исполнителей они могут обостриться еще сильнее.

Фиксируем: на втором этапе Роналд сделал команду эффективнее при поиске свободы между линиями и снизил зависимость от индивидуальных действий лидеров. Но не все так гладко. Нидерланды сейчас хуже контролируют пространство за спиной опорников (возможно, аукнется на Евро).

Насколько для Нидерландов важен Де Йонг?

Отдельно остановимся на фигуре Френки. Если остальных игроков можно заменить хотя бы частично, то Де Йонга с его набором умений практически невозможно .

Это системообразующий элемент сборной. Он влияет почти на все процессы и делает команду непредсказуемее. Три главных качества – продвижение мяча, рывки на ведении и динамичность в обороне.

Первый инструмент позволяет Нидерландам разбивать давление и выбираться из сложных ситуаций. Френки сканирует положение партнеров и исполняет передачи любой сложности (низом или верхом за спину). «Он вносит раскол в игру и разрывает оборонительные линии», – максимально точная характеристика от Хави.

Не смущали даже несколько соперников вокруг. Де Йонг заметил движение Депая между линий и вовремя сделал пас.

Второй способ взаимосвязан с предыдущим. Когда вокруг нет пространства и на принятие решения остается лишь несколько секунд, опорник «Барселоны» через дриблинг сбрасывает игроков и тащит мяч в свободную зону.

Типичный случай – Италия накрывает Нидерланды персональным прессингом. Вирджил при отсутствии очевидных вариантов выбирается через центр. Френки после грамотного движения корпусом обыгрывает Кристанте и выбирается на простор.

Де Йонг развернул атаку налево, где одинокий Симонс пробрался к штрафной и вывел Ноа Ланга на кросс.

Не забываем и про оборону. Френки отвечает за баланс структуры – поддерживает высокий прессинг, страхует партнеров по всей ширине и перекусывает контратаки. Объема для многозадачности хватает.

Мы уже показывали, как он садится в линию обороны и формирует пятерку. Еще он часто уходит на фланги, где создает численное равенство и снижает нагрузку на крайних защитников. Как против Италии, когда насытили зону Аке.

Де Йонг точно не всемогущий. Он в одиночку так и не разобрался с проблемами команды без мяча. Но без Френки они станут ощутимее.

У Кумана просто нет прямой замены. Кто-то может восполнить его отдельные сильные стороны (как Райан Гравенберх в продвижении), но сразу все качества – нет .

Френки – самая серьезная потеря Нидерландов перед Евро. Роналд остался без ключевого игрока, отвечающего за разнообразие в продвижении и надежность в обороне. Де Йонг не тащил сборную в одиночку, но критически сильно влиял на все фазы игры.

Нынешняя сборная Кумана сильнее или нет?

А сейчас подходим к главному вопросу – нынешняя сборная сильнее или нет? Есть два ракурса.

Первый связан с персоналиями. Индивидуально нынешнее сочетание более разноплановое и вариативное.

Куман имеет гораздо больше ходов для адаптации под соперников. Лутсхарел Гертрюйда и Юрриен Тимбер (не поедет на Евро) без потери качества выходили в центре и справа в обороне, Симонс легко меняет фланги, а Гакпо появляется на всех позициях в атаке. И это только самые яркие примеры.

Этим летом Нидерланды серьезно обескровлены (Де Йонг, Де Рон, Компмейнерс, Тимбер и Виффер не попали в заявку по разным причинам). Роналд ограничен в выборе состава, но даже на таком фоне он имеет пространство для маневра.

Второй аргумент – качество игры. Тут уже не все так однозначно. С одной стороны, при сохранении структуры и ее основных принципов (кроме агрессивности без мяча) улучшилась доставка мяча в зону между линиями и снизилась зависимость от лидеров. С другой, Нидерланды хуже контролируют зону за спиной опорников и иногда проваливаются в прессинге.

Что в итоге перевешивает? Нынешняя сборная в теории выглядит чуть сильнее.

Даже со всеми потерями перспективы на Евро очень серьезные. Если Куман все-таки решит проблемы в обороне, то выход в полуфинал даже при сложном пути в плей-офф не выглядит чем-то нереалистичным.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press ; East News /Patrick Goosen / Orange Pictures / DPPI via AFP, Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP