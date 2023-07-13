11 комментариев

Криштиану в новом окружении.

Руди Гарсия сравнивал приезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию с приходом Пеле в США на закате карьеры. «Десять лет назад нельзя было представить, что великие игроки приедут в эту страну. Это немного похоже на пребывание Пеле в США, особенно с точки зрения развития футбола и обогащения культуры в Саудовской Аравии», – поделился экс-тренер «Аль-Насра».

Он точно угадал с масштабом. Отследить это можно по популярности команды в соцсетях. Инстаграм «Аль-Насра» после прихода Роналду приобрел 14,5 миллионов подписчиков (их количество выросло с 850 тысяч до 15,4 миллиона).

Португалец пришел в середине сезона и все равно попал в топ-5 бомбардиров лиги (14 мячей) и в топ-10 – по голам с игры (9). Так началась новая эра в карьере Криштиану.

Какую роль получил Роналду, в чем его полезность для команды и где проявились недостатки?

Роналду высоко оценил потенциал саудовской лиги (но судейство надо улучшать). На его адаптацию повлияли поздние тренировки

Саудовская Аравия – нетипичное направление для великих игроков (до недавнего времени). Роналду подобный факт не волновал: «Это не конец моей карьеры. Я не беспокоюсь о том, что говорят окружающие. Видел много игр и знаю – конкуренция здесь будет серьезная».

Спустя полгода и почти 1500 сыгранных минут его мировоззрение кардинально не изменилось. Криштиану высоко оценил потенциал лиги. «Я хочу остаться здесь. Лига должна продолжать расти следующие пять сезонов. В будущем она может войти в топ-5 лучших чемпионатов», – обозначил португалец в начале июня.

Тогда казалось, что это дежурная фраза о новом чемпионате. Но сейчас на фоне закупок мы видим: саудовцы готовы на многое, чтобы максимально поднять уровень.

Португалец не стал обходить и недостатки. Особо отметил судейство и использование системы VAR: «Здесь много сильных команд и хороших игроков, но этого недостаточно. Судейство и система VAR нуждаются в улучшении. Все решения могут приниматься немного быстрее».

Привыкать ему пришлось не только к игровым аспектам. В Саудовской Аравии Криштиану столкнулся с совсем другим форматом тренировок.

«В Европе мы тренируемся больше утром, а здесь днем или ночью. Когда наступает Рамадан – в десять вечера. Это очень странно, но подобные ситуации становятся частью нового опыта. Я ничего такого не видел раньше», – рассказал форвард «Аль-Насра».

Роналду в новой среде попал в нетипичные условия. Уровень соперников отличался от ожиданий, судейство и VAR работали медленнее, а с вечерними и ночными тренировками он еще ни разу не сталкивался в топ-клубах.

Роналду пока не вышел на полную мощность. Но уже кошмарит защитников рывками за спину

Старт Роналду в цифрах можно описать как многообещающее начало – пока Криштиану не выглядит на уровень выше новой лиги. Он привычно много бьет (уступил только Талиске), а по xG и голам с игры за 90 минут подобрался к лидерам.

Криштиану в Саудовской Аравии получил комфортные условия (ожидаемо из-за его статуса). Он играл на позиции форварда со свободной ролью.

Руди Гарсия до увольнения чаще использовал схему 4-2-3-1 (партнер Роналду в атаке двигался разнообразно и скорее напоминал десятку).

Новый тренер Динко Еличич иногда возвращался к этой идее, но в основном пробовал 4-3-3. Теперь Роналду двигался свободнее, раньше возникала ситуация, когда он пересекался с десяткой и заполнял с ней одну зону.

Актуально на фоне недовольства после замены и слухов о влиянии португальца на увольнение Гарсии.

Главное оружие Криштиану – рывки за спину. Это касается не только контратак. Он постоянно находился на уровне линии обороны и ждал передачи на ход.

Роналду тонко чувствует момент, когда нужно начать движение, и грамотно располагается на приемлемом расстоянии от соперников. Еще эффективнее использовать этот способ позволяют ошибки защитников. Криштиану пользуется любой лишней секундой после потери концентрации или запоздалого решения.

Так он забил «Аль-Вахде». В момент розыгрыша штрафного через длинный заброс Роналду находился в центре поля и вытянул за собой Дуарте.

Защитник наблюдал за комбинацией «Аль-Насра» и упустил забег португальца.

А вот гол Криштиану «Дамаку», когда он удачно выбрал позицию между опорником и защитником (не разобрались, кто будет его встречать). Роналду принял мяч и пробил из-за штрафной без сопротивления.

Далеко не все умные открывания Криштиану закончились ударом, при этом они заслуживают должного внимания.

Здесь эталонный пример использования свободы. Изначально португалец находился под опекой, но защитник ушел выше для нейтрализации движения Аль-Хассана между линиями.

Роналду остался в одиночестве и убегал один в один, но его успели накрыть до попытки пробить.

Само наличие множества подобных эпизодов делает атаку «Аль-Насра» гибкой. Соперники постоянно должны удерживать внимание и грамотно выстраиваться в линию, чтобы допустить меньше остроты от португальца.

Но из-за недопонимания одной из сторон (Криштиану начал рывок раньше или партнер долго принимал решение) велик риск потери. В период адаптации это частое явление.

«Он все больше и больше привыкает к партнерам, но еще нужно время. Всем вокруг необходимо понять, как мы можем помочь Роналду забить», – предостерегал Гарсия.

Один из ярких примеров пришелся на игру с «Аль-Иттифаком». Соперник под давлением вынес мяч – Аль-Амри забрал подбор и продвинул владение ближе к штрафной. Аль-Хассан пытался найти Криштиану передачей вразрез (получилось слишком сильно).

А здесь партнеры не успели подстроиться под мышление Роналду. Еще в момент паса правее португалец начал движение за спину.

Яхья сделал лишнее касание – именно этой секунды не хватило для комфортного выхода на удар (форвард «Аль-Насра» попал в офсайд).

Со временем таких случаев станет меньше, ведь поможет прокачка сыгранности через тренировки.

Если соперник оборонялся низко, то Роналду уходил в среднюю треть в поисках мяча и чаще открывался между линий (подробнее об этом расскажем в следующем пункте).

Рывки за спину давно уже стали фирменным приемом Роналду. В саудовской лиге их делать проще из-за низкого уровня защитников, но неудачные передачи партнеров негативно влияли на эффективность.

Криштиану полезен в подыгрыше. Он стягивает внимание и после этого бьет сам или находит свободных партнеров

Свободная роль Роналду в «Аль-Насре» подразумевает частые смещения на фланг и движение между линий.

Первый тип связан с помощью при построении фланговых треугольников (способствуют грамотной циркуляции владения) или попытками протащить мяч в центр и обострить около штрафной. Так гораздо сложнее напрямую влиять на создание моментов.

А вот опускания между линий приносят ощутимо больше пользы. Они выделяется как при завершении португальца, так и показывают его эффективность в созидании. «Роналду помогает нам взломать оборону. Очень важно, чтобы наши игроки продолжали играть в той же манере и не отдавали ему каждый мяч – только когда он свободен и просит пас. Криштиану – один из лучших игроков в мире», – подмечал Гарсия.

Когда португалец уходил ниже в поисках пространства или участия в розыгрышах, за ним часто выдвигался защитник. Роналду сразу улавливал потерю концентрации и после паса устремлялся в свободную зону.

В такой ситуации пострадала «Аль-Вахда». «Аль-Наср» вернул владение после длинного выноса – Криштиану опустился ниже и выиграл единоборство.

После паса на Гариба Роналду сразу устремился в разрыв между защитниками, ведь оппонент на мгновение выключился и не уследил за его забегом.

В подобных эпизодах Криштиану не только сам оказывался на позиции для удара. Он создавал остроту для партнеров, причем иногда даже без касаний.

В матче с «Аль-Раэдом» Роналду привычно открылся между линиями и стянул внимание защитника.

Аль-Хассан заметил это и рванул за спину Салему. Опорник пытался передать его партнерам, но было уже поздно. Полузащитнику «Аль-Насра» не хватило совсем немного для комфортной обработки и удара без давления.

Если же мяч доходил до Роналду и его не сразу накрывали на приеме, то он как ситуативная десятка искал необычные решения.

Против «Дамака» Криштиану увидел, что соперник не успел после потери вернуться назад чуть правее, и сделал пас на свободного Машарипова.

А в этом случае Роналду опустился в центр поля и отдал тонкий разрезающий пас на Гариба. В итоге Аль-Сулайхим бил из штрафной, но его удар заблокировал защитник.

Под давлением Криштиану играл проще (находил ближнего игрока) или пытался протащить мяч на дриблинге. В центре, где плотность гораздо выше, чем на фланге, обводки проходили реже и часто приводили к потерям.

Вот одна из них. Роналду воспользовался излишним вниманием к Гарибу и открылся в центре.

Португалец сместился левее и потерял мяч из-за отсутствия готового решения (не успел вывести на свободное пространство Аль-Наджи).

Поэтому возобладает первый вариант (менее рискованный) – поиск партнера рядом через пас.

Мы уже успели забыть, насколько Роналду полезен в созидании. В «Аль-Насре» для этого есть все условия – и он реально повлиял на владение (но под давлением иногда тормозил развитие атаки).

«Аль-Наср» – одна из самых интенсивных команд лиги без мяча. Роналду отдыхает чаще партнеров, но имеет важную роль в прессинге

В обороне «Аль-Наср» действовал интенсивно и по PPDA уступил только «Аль-Хилалю» (по итогам всего сезона). На уровне и качество прессинга: по отборам у чужих ворот, ударам после них и голам команда стабильно шла первой.

Нет данных с разделением на до и после перехода Роналду, но очевидно, что глобально картину Криштиану не испортил и оказался вполне совместим с партнерами.

Роналду из-за возраста и роли отдыхал чуть больше, чем партнеры. В среднем блоке он держал зону и редко агрессивно накрывал центрального защитника или опорника.

Чтобы добиться баланса, Гарсия и Еличич пытались адаптировать структуру под особенности ключевого игрока. Одна из идей – вингер по эпизоду садился назад и создавал пятерку игроков в последней линии.

Но это не значит, что Криштиану без мяча постоянно находился в отрыве от команды. В давлении его навыки пригодились для нейтрализации сразу двух соперников.

В зависимости от схемы соперника Роналду опекал одного из защитников или опорника, но в нужный момент выдвигался на другого игрока и одновременно перекрывал направление обратного паса. Ему хватало оборонительных умений для переключений в таких случаях.

В этом моменте он находился рядом с опорником и выдвинулся на вратаря, отрезая для него возможность передачи в центр.

Иногда португальцу не требовалось прилагать сверхусилий. Некоторые соперники при малейшем давлении упрощали игру и выносили мяч – Роналду нужно было лишь сделать движение в их сторону.

Такие эпизоды помогали «Аль-Насру» сохранять гибкость в прессинге, поэтому эффективность в этом компоненте не обошлась без влияния португальца. Но отрезки пассивности от Криштиану заставляли команду действовать в непривычном стиле.

Роналду пока не выдал максимум, но есть предпосылки к дальнейшему развитию. Улучшение состава сделает его еще эффективнее

«Хочу побить все рекорды в Саудовской Аравии. Я приехал сюда выигрывать титулы. Мне нравится арабская культура, поэтому постараюсь донести ее до всего мира», – прогнозировал Роналду дальнейший путь в новых условиях.

На данный момент с исполнением обещаний тяжело. «Аль-Наср» не выдержал борьбу за чемпионство, а индивидуально Криштиану в более слабой лиге не разрывает в завершении. Но направления для дальнейшего прогресса уже есть:

• Его рывки за спину стали мощным оружием команды. Роналду пользовался любой потерей внимания защитников как в переходных фазах, так и при длительном владении;

• Действия в подыгрыше – еще один серьезный аргумент в пользу эффективности португальца. Смещения ниже помогали самому находить моменты и освобождать пространство для партнеров, а без давления Роналду предлагал интересные решения с мячом;

• Руди Гарсия и Динко Еличич ожидаемо не стали грузить его работой без мяча и позволяли больше отдыхать. «Аль-Насру» приходилось действовать в непривычной манере, но Криштиану помогал в прессинге – за счет умного движения он сохранял гибкость общекомандных усилий.

Первый полноценный сезон может стать прорывом и благодаря росту уровня состава. Тогда Роналду будет легче воплотить задуманное, ведь более качественные партнеры раньше заметят его открывания и допустят меньше ошибок при обострении. Клубу надо быстрее разобраться с трансферными ограничениями, наложенными из-за долгов перед «Лестером» за переход Ахмеда Мусы.

«Аль-Наср» уже подписал Брозовича в опорную зону. Хорват заменит Аль-Хайбари и наладит контроль мяча через передачи в нужные зоны.

Еще одна цель – вингер. У Гариба слева практически нет конкуренции, Талиска любит уходить в центр за мячом, а Яхья и Машарипов нестабильны. Переход Зиеша сорвался, но на этом руководство команды явно не остановится.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh