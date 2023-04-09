15 комментариев

Артета сделал Мартина капитаном.

«Посмотрите на все, что делал Эдегор с мячом и без него, как он руководил командой во многих моментах. Он оказал реальное влияние на игру», – так Микель Артета в разговоре о Мартине описал роль игрока-тренера на поле.

Норвежец за два года прошел путь от новой надежды «Арсенала» до ключевого исполнителя и капитана. Игровой интеллект выделяет его на уровне лиги и делает одним из самых непредсказуемых игроков.

Эдегор превращает каждый матч «Арсенала» в головоломку для соперников. Его решения практически невозможно предсказать – благодаря этому владение при Артете становится разнообразным.

В «Арсенале» зародился мощный тандем игрока и тренера. Артета сделал Эдегора капитаном, а норвежцу нравится внимание Микеля к деталям

Эдегор приходил в «Арсенал» далеко не в статусе готового топ-футболиста. Во второй половине 2020-го он сыграл всего 234 минуты за «Реал» в Ла Лиге. Сейчас Мартин – капитан и один из главных творцов мощного сезона с погоней за титулом.

Артета был твердо убежден в потенциале. «Последние несколько сезонов Эдегор прогрессировал и развивался правильным образом. Я внимательно следил за ним, ведь он играл за «Реал Сосьедад» из моего родного города», – поделился испанец сразу после подтверждения аренды в январе 2021 года.

«Мы созвонились с Микелем в Zoom. Он рассказал мне все о проекте», – вспоминал Мартин в Players’ Tribune . – В то время дела у «Арсенала» шли не очень хорошо. Но Артета точно знал, что нужно изменить, и объяснил, как хочет интегрировать меня в команду. Возникло стойкое ощущение, что он наткнулся на что-то действительно особенное».

Микель выбрал наиболее грамотный подход в работе с норвежцем. Он постепенно подпускал его к основному составу и знакомил с ключевыми требованиями. Уже через несколько месяцев Эдегор комфортно ощущал себя в новых условиях.

Мартин особо выделял подход Артеты к тренировкам. «Удивило, насколько он ориентирован на детали. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, – делился Эдегор. – Мы обсуждаем множество мелочей и смотрим видео после каждой игры».

Прошлый сезон стал поворотным моментом. Представить «Арсенал» без Эдегора уже было невозможно. Больше времени на поле провели только Габриэл, Рэмсдейл, Сака и Уайт. Артета нашел для Мартина оптимальную тактическую роль (разберем ниже), а еще разглядел в нем способности к руководству партнерами. Следующий шаг – прошлым летом норвежец стал капитаном.

«Когда он говорит, все его слушают – это действительно важное качество. Мартин, вероятно, не самый громкий игрок, но подает пример каждый день и всегда поступает правильно», – вот наиболее точное описание его важности для команды сейчас от Артеты.

Так на наших глазах родился мощный тандем игрока и тренера. «Каждый день я узнаю что-то новое. Здесь так много деталей, например, правильное положение тела или грамотный контроль мяча. Это помогает нам совершенствоваться. Артета не просто говорит всем, что делать, а учит нас», – описывал ощущения норвежец.

Разберемся, в чем уникальность качеств Эдегора и как он влияет на нынешний «Арсенал».

Движение Эдегора без мяча выводит его на топовый уровень. Он находит свободу между линиями и манипулирует расположением соперников

Одно из главных качеств Эдегора – открывания на свободном пространстве.

Его позиция подходит под описание правой восьмерки с широкой ролью. Мартин опускается на фланг для создания ширины или помощи при выходе из-под прессинга, но ключевая зона его движения находится перед штрафной.

Любопытный график опубликовала Opta перед игрой с «МЮ» в январе. По нему видно: норвежец в этом сезоне часто принимает мяч чуть правее (16% от общего количества) и в створе ворот (11%) перед штрафной.

Казалось бы: на таком небольшом пространстве, да еще и наиболее трудном для приема из-за плотности обороны, сложно регулярно оставаться без опеки. Но норвежцу это удается.

В этом эпизоде «Лестер» не успел перестроиться после потери в центре поля. Эдегор воспользовался ситуацией и свободно открылся под передачу Мартинелли.

Его мышление помогло организовать голевой момент. Кросс Сака замкнул Джака (попал в штангу).

А в игре с «Вест Хэмом» Мартин расположился между двумя опорниками и доставил мяч в штрафную.

Здесь «Тоттенхэм» сел низко в обороне. Бентанкур опекал Зинченко, а Хейбьерг изначально находился в последней линии. Эдегор остался один.

Он довел мяч до Сака и через несколько секунд получил обратно. Ситуация завершилась ударом из-под опорника «Тоттенхэма».

Еще один яркий пример – против «Эвертона» Парти нашел Эдегора между линиями.

В итоге норвежец вывел Мартинелли на удобную позицию для прострела.

«Мартин обладает потрясающей способностью находить пространство в насыщенных зонах», – подчеркнул Артета еще в декабре 2021 года.

Иногда партнеры даже не успевают за ходом мыслей Эдегора и не используют его открывания из-за долгого принятия решения или выбора другого варианта.

В данном случае Мартинелли сделал навес вместо паса на свободного норвежца.

Жезус в матче с «МЮ» в таком эпизоде решил пробить и проигнорировал движение Эдегора.

А тут Троссард упустил мгновение для паса на Мартина и исполнил более сложный вариант с верховой передачей под рывок Сака.

Подобный случай, но немного в другом контексте. Вот очередное грамотное расположение норвежца.

Только через три секунды Жезус под давлением сделал передачу на него, когда уже вернулся назад Сон и защитники успели подстроиться. Попытку Эдегора обострить внутри штрафной перехватили.

Но это еще раз доказывает гибкость атаки сегодняшнего «Арсенала» благодаря Мартину, ведь, даже несмотря на внушительные цифры, они используют далеко не все шансы.

Наиболее точно полезность в этом аспекте описал Сеск Фабрегас. «Мне нравится стиль и интеллект Эдегора, то, как он двигается и всегда находит эти маленькие разрывы в обороне, где можно сделать разницу. В современном футболе не так много пространства, но Мартин очень хитер и внимательно следит за мячом», – сказал испанец прошлой осенью.

Эти слова, вероятно, очень ценны для норвежца. Когда он приходил в аренду из «Реала», то признавался, что многое стремился перенять именно у легенды «Арсенала»: «Когда я рос, старался узнать как можно больше и наблюдал за Фабрегасом. Он был лучшим игроком».

Следствие умного движения и понимания пространства Эдегора – умение манипулировать позицией соперников.

В гостевой игре с «МЮ» при владении «Арсенала» его опекал Эриксен. Когда мяч был на фланге и там возникала ситуация 2-в-2, то Мартин приходил в зону между крайним и центральным защитником. Датчанину приходилось опускаться за ним, чтобы не допустить разрыва.

Плюсов у такого смещения сразу несколько. Эриксен не мог сразу выдвинуться на подстраховку Маласии (тогда Эдегор готов открыться ему за спину), а перед штрафной становилось больше свободы.

Аналогичная ситуация против «Тоттенхэма». Она отличается лишь в деталях – схема 3-4-2-1 предполагает, что по Эдегору будет играть Лангле, а не Хейбьерг. Но игрок в любом случае снова привязан к Мартину и не так уверенно выдвинется страховать.

С таким набором вводных Эдегора вполне справедливо можно назвать одним из самых умных игроков лиги в атаке.

Эдегор стал опаснее и внутри штрафной. Он умеет найти момент для удара без сопротивления (стать еще опаснее помогла связка с Сака)

Эдегор значительно прогрессирует в завершении. По сравнению с прошлым сезоном он уже забил почти в два раза больше голов из штрафной с игры (пять против девяти) и гораздо чаще находил моменты для удара.

Почти все мячи Мартина связаны с умением выйти на удар без давления после разнопланового движения.

С «Борнмутом», «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном» (после углового) норвежец воспользовался отскоками и оказался первым на мяче. Во всех трех эпизодах он изначально оставался один (как на скриншоте ниже) и в итоге бил без сопротивления.

Это качество проявилось и в тех случаях, когда Эдегор замыкал прострел или кросс в штрафную.

Против «Фулхэма» он грамотно открылся на дальней штанге – Робинсон смотрел на мяч и не дотянулся до него. А уже в игре с «Эвертоном» Мартин вбегал в штрафную вторым темпом и опередил опорников.

Стать гораздо эффективнее норвежцу помогла и связь с Букайо Сака. Их взаимодействие – еще одно оружие «Арсенала» в атаке.

«Знаю, какими качествами обладает Мартин, поэтому, как только мяч у него, я стараюсь бежать туда, куда он хочет отдать», – объяснял англичанин. Понимание между игроками работает и в обратную сторону, когда Сака выводит Эдегора на удар.

Так строятся одни из самых опасных комбинаций. Вот типичный пример – уже во время передачи на Букайо Мартин делает рывок в штрафную под скидку («Вест Хэм» выручил Фабианьски).

Рост активности Эдегора в завершении произошел неслучайно. Он сам отмечал развитие: «Теперь у меня лучше получается открываться в штрафной. Возможно, это не самые красивые голы, но я нахожусь в нужном месте и помогаю команде».

Благодаря этому Мартин стал еще опаснее и вариативнее.

Эдегор часто отдает передачи под удар и способен на нетипичные решения с мячом. Менее заметная, но важная польза – помощь в продвижении

Мартин не прирожденный ассистент с огромным количеством кроссов в штрафную, но норвежец умеет разнообразно продвигать владение. Два сезона подряд он входит в топ-10 лиги по передачам под удар и по точным пасам в штрафную.

Две яркие черты его стиля – частые передачи вразрез и рывки с мячом.

Первый пункт подчеркивает тонкость Мартина и постоянное сканирование пространства между линий и рывков за спину от партнеров. Это редкий тип паса, ведь учитываются именно попытки, разрезающие последнюю линию соперника.

Такие передачи на постоянной основе требуют видеть эпизод сразу на несколько шагов вперед. Это отличает креативных игроков от ролевиков на этой позиции.

Наглядное подтверждение из игры с «Вест Хэмом». Эдегор принял мяч вдали от штрафной, но заметил рывок Джаки и сделал пас в зону между центральными защитниками. Для создания голевого момента не хватило совсем немного.

Из той же серии ассист на Мартинелли против «Брайтона».

Мартин еще на своей половине увидел его движение и в касание вывел бразильца на удар. Пол Мерсон поставил его умный пас на один уровень с мышлением Де Брюйне: «Многие не замечают этот вариант. Он единственный игрок на поле с таким видением. Не думаю, что в Премьер-лиге кто-то, кроме него и Де Брюйне, увидел бы, как раскроется эпизод».

Второй аспект аналогично помогает в созидании. После таких рывков он реже бьет сам, но по передачам под удар стабильно идет среди лучших в лиге.

Мартин грамотно ставит корпус и почти не отпускает мяч от себя. Из-за этого к нему сложно подобраться и отобрать мяч. Несмотря на эффективность подобного способа продвижения, Эдегор все равно использует его умеренно и начинает движение при наличии зоны перед ним.

Еще одна важная особенность при владении – частые смещения ниже для помощи при выходе из обороны.

Если он получает мяч свободным, то часто следует попытка резко ускорить атаку. Это может быть перевод на другой фланг или пас между линий.

В ситуации, когда соперник накрывает на фланге 1-в-1, движение Эдегора необходимо для сохранения мяча и его доставки выше.

Интеллект позволяет и под давлением находить способы для продвижения. Против «МЮ» его уход ниже упростил задачу Салиба, но сам норвежец находился под опекой Эриксена.

Он ловко избавился от нее после смещения ближе к флангу и подключил Жезуса.

«Когда Эдегор выходит на поле, то всегда хочет получить мяч», – объяснил Артета еще в первые месяцы Мартина в команде.

Чтобы стать еще мощнее, нужно повысить скорость принятия решений (представьте!). Не глобальная проблема, но в некоторых эпизодах это тормозило атаку «Арсенала».

В игре с «Тоттенхэмом» после возврата владения Мартин получил мяч левее и вытянул за собой Ромеро. Эдегор пытался отдать за спину защитнику, но попал в него мячом, пас не прошел.

После отскока норвежец долго разворачивался и не успел задействовать Парти. Ромеро успел протолкнуть мяч и начать контратаку.

Но это лишь отдельные эпизоды. На фоне полезности Эдегора с мячом они теряются и не имеют большого влияния на общую картину.

Эдегор адаптирован к высокому прессингу и редко выключается после потери. Из минусов – не всегда плотно встречает соперников

«Арсенал» – одна из самых интенсивных в прессинге команд лиги. Выше по PPDA только «Челси» и «Лидс».

Эдегор быстро адаптировался к этому. В этом сезоне норвежец совершил больше всех возвратов на чужой трети (40) среди игроков топ-5 лиг. Цифры подчеркивают его высокий вклад в поддержку агрессивного стиля.

«Мартин командовал прессингом и был действительно полезен. Мы все приятно удивлены, потому что он выглядит застенчивым и скромным, но когда выходит на поле, то становится важным игроком», – поделился Артета в марте 2021-го после победы над «Вест Хэмом».

При высоком давлении норвежец в основном опекает единственного опорника или одного из них в паре (как Хейбьерга в схеме «Тоттенхэма» 3-4-2-1 на примере ниже). Не всегда это постоянная задача, ведь «Арсенал» подстраивается под конкретные команды, и ориентиры меняются.

По ситуации Мартин, если передает опеку ближнему партнеру, выдвигается на защитника выше. В случае паса назад от него пытается накрыть и вратаря, одновременно с этим перекрывая направление обратной передачи.

В среднем блоке Эдегор меняет формацию «Арсенала». Он поднимается к Жезусу (или Нкетиа) и образует 4-4-2.

Мартин редко выключается из игры. Ситуаций, когда он какое-то время был оторван от общей оборонительной системы, практически не случается.

Иногда это качество даже приносит команде очевидную пользу. Против «Эвертона» после неудачного перевода направо «Арсенал» потерял мяч. Эдегор в этот момент находился перед штрафной.

Но через несколько секунд он воспользовался медлительностью Холгейта и отобрал мяч.

Периодически смущают лишь эпизоды, когда Мартин неплотно встречает соперника и позволяет ему подумать с мячом. Это свойственно многим атакующим игрокам, и тренеры часто жертвуют подобным аспектом ради их эффективности в атаке.

Но проблемы могут проскакивать. Здесь Эриксен сместился на фланг в попытке найти противоядие против прессинга «Арсенала». Эдегор не успел агрессивно накрыть его.

Благодаря этому полузащитник «МЮ» отыгрался с Вегорстом и после обратного паса свободно доставил мяч на другой фланг. Норвежец в этот момент переключился на единоборство Салиба.

Для игрока с такой широкой ролью и огромным объемом при владении Эдегор совсем не отдыхает, а все равно остается важной частью интенсивной структуры.

Похвала от Юргена Клоппа (что в отношении соперников случается довольно редко) стала еще одним признанием его работоспособности: «Я не могу придумать ни одной негативной вещи, которую можно было бы сказать о Мартине. Настоящий мастер высокого класса».

Эдегор – неотъемлемый элемент нынешнего «Арсенала» и пример профессионализма для Артеты

Еще раз подчеркнем наиболее ценные качества Эдегора:

• Благодаря пониманию пространства и грамотному сканированию ситуации вокруг Мартин регулярно остается свободным в зоне перед штрафной и манипулирует расположением соперника;

• При владении норвежец часто выводит партнеров на удар. Его главные приемы – передачи вразрез и рывки с мячом. Не менее важной частью стиля выступают смещения ниже для помощи в продвижении;

• Норвежец адаптирован к высокому прессингу «Арсенала» и почти всегда сохраняет концентрацию.

Союз Эдегора и «Арсенала» основан на уважении и доверии. Атмосфера внутри команды явно способствовала стабильному росту игрока. С первых матчей он признавался в любви к новой среде: «Я очень счастлив и чувствую себя здесь великолепно. Мы играем в тот футбол, который мне действительно подходит».

Артета же очень часто говорит не только об игровых качествах, но и о человеческих. Он упоминает скромность, лидерские склонности и трудолюбие – все это привело к заслуженной капитанской повязке.

«Эдегор пытается помочь всем и ставит команду выше себя. У него есть огромная страсть к игре и желание совершенствоваться. Мы верим – он подходящий человек для представления ценностей нашего клуба», – поделился главный тренер «Арсенала» в октябре. Эта яркая цитата раскрывает связь успехов норвежца на поле и его отношений с партнерами, штабом и фанатами.

Какой статус у Эдегора в АПЛ прямо сейчас?

Он лидер «Арсенала», претендующего на победу и способного разрушить монополию «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Вклад норвежца огромен во всех аспектах.

Мартин уже стал игроком месяца за период с ноября по декабрь (с перерывом на ЧМ). Это первое признание его развития от лиги.

В случае чемпионства «Арсенала» Эдегор автоматически становится претендентом на звание лучшего игрока сезона. Эта награда станет заслуженным итогом непрерывного прогресса норвежца.

Тогда всего за 2,5 года Мартин пройдет путь от резервиста «Реала» до лучшего игрока АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/ Catherine Ivill, Julian Finney, Andy Rain – Pool,Clive Rose; globallookpress.com/IMAGO/Arron Gent/News Images